Checo Pérez se ubica en el lugar 17 tras la vuelta 49 : sigue el minuto a minuto EN VIVO de la carrera del piloto mexicano en Mónaco

El piloto mexicano largará desde la posición 18, por lo que buscará remontar lugares en búsqueda de obtener sus primeros puntos desde su llegada a Cadillac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo se corre el Gran Premio de Mónaco, uno de los circuitos más tradicionales de la Fórmula 1, donde la carrera suele generar controversia porque la falta de rebases puede volverla monótona y, si no hay accidentes, los ganadores suelen definirse desde la sesión de calificación.

Por ello, se antoja complicado que Checo Pérez pueda aspirar a conseguir un buen resulto partiendo desde el fondo de la parrilla.