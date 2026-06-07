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Checo Pérez se ubica en el lugar 17 tras la vuelta 49 : sigue el minuto a minuto EN VIVO de la carrera del piloto mexicano en Mónaco

El piloto mexicano largará desde la posición 18, por lo que buscará remontar lugares en búsqueda de obtener sus primeros puntos desde su llegada a Cadillac

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Sergio "Checo" Pérez sonriente, ondeando la mano y sosteniendo un trofeo, con confeti cayendo. De fondo, el puerto de Mónaco, yates y edificios.
El piloto mexicano largará desde la posición 18, por lo que buscará remontar lugares en búsqueda de obtener sus primeros puntos desde su llegada a Cadillac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo se corre el Gran Premio de Mónaco, uno de los circuitos más tradicionales de la Fórmula 1, donde la carrera suele generar controversia porque la falta de rebases puede volverla monótona y, si no hay accidentes, los ganadores suelen definirse desde la sesión de calificación.

Por ello, se antoja complicado que Checo Pérez pueda aspirar a conseguir un buen resulto partiendo desde el fondo de la parrilla.

En pocas líneas:

14:08 hsHoy

Posición de Checo al momento

El piloto mexicano no ha podido remontar posiciones tras la penalización por no formarse correctamente en la parrilla de salida y se encuentra en el lugar 17.

14:04 hsHoy

Podio al momento

En la vuelta 49, Kimi Antonelli se mantiene firme en el primer lugar tras tomar el control de la carrera desde la largada.

Lewis Hamilton ocupa la segunda posición a 19 segundos del punto, aún con una penalización por cumplir, mientras que Charles Leclerc se encuentra en el tercer puesto.

14:02 hsHoy

Lando Norris abandona el Gran Premio de Mónaco

(REUTERS/Jakub Porzycki)
(REUTERS/Jakub Porzycki)

Continúan los problemas de McLaren debido a que en la vuelta 46, Lando Norris tuvo que abandonar la carrera debido a problemas mecánicos en el auto.

13:47 hsHoy

Sanción al Lewis Hamilton

(REUTERS/Manon Cruz)
(REUTERS/Manon Cruz)

El piloto británico fue sancionado con cinco segundos, debido a un manejo con un exceso de velocidad pero afortunadamente hasta el momento luce cómodo en el tercer lugar con una distancia considerable respecto al cuarto puesto que es Piastri de 23.8.

13:47 hsHoy

Retiran auto de Bottas

En la vuelta 19, el equipo retiró el Cadillac del compañero de Checo Pérez, lo que representa un golpe duro para la escudería, que sigue buscando soluciones para mejorar el rendimiento del auto.

13:15 hsHoy

Penalización a Checo Pérez

El piloto mexicano fue penalizado en la vuelta 13 por estar fuera de posición en la largada, motivo por el cual recibió una sanción de drive through, obligando a Checo a pasar por la zona de pits sin detenerse, perdiendo tiempo valioso y posiciones en la carrera, ubicándose en el lugar 18.

13:13 hsHoy

Checo para en pits

Tras una buena largada, los ingenieros de Checo Pérez decidieron llamarlo a pits de manera temprana en una estrategia agresiva para ganar posiciones, apostando a la posible aparición de un Safety Car.

13:09 hsHoy

Gran largada para Checo

(REUTERS/Brian Snyder)
(REUTERS/Brian Snyder)

Checo Pérez fue el piloto que mejor largó de los 22 al remontar un total de cuatro posiciones y al momento se encuentra en la lugar 14, aspirando a seguir mejorando con el objetivo de conseguir sus primeros puntos de la temporada.

13:02 hsHoy

Comienza la carrera

(REUTERS/Yves Herman)
(REUTERS/Yves Herman)

El comienzo del Gran Premio de Mónaco se vio marcado por un incidente con Max Verstappen, quien quedó prácticamente detenido en la largada y posteriormente reportó problemas mecánicos, causando el retiro del auto en la primera vuelta de la carrera.

Con ello, la lucha por la punta se mantiene entre Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

12:43 hsHoy

Parrilla de salida

Checo Pérez seguirá activo durante el Mundial 2026
(Sergio Pérez)

Así será la parrilla de salida para el Gran Premio de Mónaco:

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Lando Norris (McLaren)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Liam Lawson (Racing Bulls)
  11. Alex Albon (Williams)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  16. Gabriel Bortoleto (Audi)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Sergio “Checo” Pérez (Cadillac)
  19. Oliver Bearman (Haas)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

En una carrera donde casi no hay rebases, la estrategia en pits y de neumáticos será fundamental para poder obtener un buen resultado.

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