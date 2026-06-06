Kenia Os se una a la lista de exnovias de Peso Pluma: ellas son las jóvenes en la vida del cantante

Peso Pluma y Kenia Os se dicen adiós. (Instagram/ @pesopluma)

Kenia OS confirmó que terminó su relación con Peso Pluma y pidió privacidad tras semanas de rumores sobre una crisis, un periodo en el que sus seguidores detectaron menos interacciones públicas y menos publicaciones compartidas entre ambos durante el último mes.

La cantante difundió el mensaje en sus redes sociales y señaló que la ruptura fue por decisión mutua. “A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia y Hassan”, escribió.

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La confirmación llegó después de un encuentro con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que colocó de nuevo su vida personal en el centro de la atención pública.

La intérprete de “Malas Decisiones”, de 26 años, también explicó que suele ser accesible con los medios para dar entrevistas, pero que en este momento no se siente lista para hablar. En ese mismo mensaje pidió que se respete su silencio y su espacio personal.

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El antecedente con Nicki Nicole marcó otra ruptura pública de Peso Pluma

El mexicano Peso Pluma (i) y la argentina Nicki Nicole (d), en una fotografía de archivo. EFE/Caroline Brehman

La ruptura con Kenia OS ocurre después de otra separación altamente expuesta en la vida sentimental de Peso Pluma. El 13 de febrero de 2024, Nicki Nicole confirmó que había terminado con el cantante mexicano después de la difusión de un video en el que él aparecía con otra mujer en un casino de Las Vegas.

La cantante argentina publicó entonces un mensaje en Instagram para confirmar que se enteró de la infidelidad del mismo modo que el público. “El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió.

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Ese episodio ocurrió horas después del Super Bowl del 11 de febrero de 2024, al que Peso Pluma asistió antes de acudir a una fiesta privada en Las Vegas junto al DJ Alec Monopoly. Un día después se viralizó en X y TikTok el video donde ingresaba al casino con una mujer que lo acompañó durante la noche.

Antes de esa ruptura, el vínculo había pasado por meses de especulación desde 2023, hasta que ambos se besaron en el escenario durante un concierto de la cantante el 3 de noviembre en la Ciudad de México.

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Otras mujeres con las que el cantante fue relacionado sentimentalmente antes de su noviazgo con Nicki Nicole: Karla Rivas, Odalys Velasco, Jeni de la Vega, Jailyne Ojeda, Dania Méndez y Maya Nazor. Ese antecedente forma parte del contexto público que ha rodeado las relaciones del intérprete de corridos tumbados.

Así se enamoraron Peso Pluma y Kenia Os

(RS)

La historia entre ambos comenzó a mediados de 2024, cuando coincidieron profesionalmente y lanzaron el tema “Tommy & Pamela”, según el texto fuente. En el videoclip interpretaron a una pareja ficticia y, a partir de esa colaboración, comenzaron las sospechas sobre una relación más allá del trabajo.

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Meses después, en enero de 2025, el romance quedó casi al descubierto cuando fueron captados juntos en la Pegasus World Cup en Miami, de acuerdo con el texto fuente. Después de esas imágenes, los avistamientos en conciertos, fiestas privadas y reuniones con amigos se volvieron recurrentes.

Para mediados de ese mismo año, el noviazgo ya era evidente por el contenido romántico que ambos compartían en internet, según el texto fuente. Esa exposición contrastó con el cambio reciente en su dinámica pública, identificado por seguidores y comentado por conductores de programas de espectáculos.

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El comunicado de Kenia OS responde a la duda central que rodeó a la pareja en las últimas semanas: ya no siguen juntos. La cantante sostuvo que el vínculo terminó “con amor, respeto y en los mejores términos”, y no añadió más detalles sobre las causas de la separación.