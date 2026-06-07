FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

Elemento de la Agencia de Investigación Criminal con los paquetes de droga asegurados. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este 6 de junio acciones directas contra una ruta logística de tráfico de fentanilo en el noroeste del país al detener a Juan “N”, conductor de un tractocamión, en la Carretera Federal 15, tramo Hermosillo-Santa Ana, Sonora.

Dentro del vehículo de carga pesada se hallaron 88 kilogramos de sustancia con fentanilo distribuidos en la misma cantidad de paquetes rectangulares, los cuales estaban ocultos en una caja tipo jaula de madera.

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Las autoridades no revelaron qué grupo criminal estaría vinculado con el cargamento.

Sin embargo, la Fiscalía federal informó que dicha operación derivó de una denuncia anónima y de varios meses de análisis e investigación coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, del cual forman parte instituciones como la Defensa, Marina y SSPC, entre otras.

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Juan "N", detenido por las autoridades. Crédito: FGR

La Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la FGR, identificó un patrón de movilidad asociado a una estructura delictiva que operaba en el corredor carretero con tractocamiones equipados con compartimentos adaptados para el traslado de narcóticos.

Personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) instaló un punto de observación y revisión estratégica en el tramo carretero. Ahí detectó un tractocamión cuyas características coincidían con los patrones previamente identificados, lo que derivó en la detención del conductor.

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En ese vehículo de carga pesada fueron encontrados los paquetes con fentanilo. Crédito: FGR

La FGR difundió la imagen del vehículo, el cual es de color blanco con detalles en azul, pintura descascarada y desgaste visible en la estructura metálica. Una lona negra asegurada con cuerdas en forma de equis cubría la carga en la parte superior.

La AIC vigiló rutas, horarios y características

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron en la parte posterior de la unidad una caja tipo jaula de madera con una leyenda. En su interior estaban los 88 paquetes con fentanilo. Además, se aseguraron dos celulares y documentación vehicular.

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Paquetes con droga asegurados en el retén de la FGR en Sonora. Crédito: FGR

La FGR informó que la acción se enmarcó en el modelo de investigación basado en inteligencia para neutralizar estructuras criminales de alto impacto en el noroeste del país. La institución señaló que Juan “N” se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

Fentanilo, la droga que desató una crisis de salud pública en Estados Unidos

Según el 2025 National Drug Threat Assessment de la DEA, el fentanilo es el principal impulsor de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

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Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, 84 mil 76 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, según datos provisionales revelados en el informe.

La cifra representó una caída de 25% frente al mismo periodo del año anterior, cuando el país registró 112 mil 910 muertes.

El reporte señala que el fentanilo se produce en laboratorios clandestinos en México, principalmente por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con precursores químicos provenientes de China.

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Gran parte se prensa en pastillas que imitan medicamentos legítimos. En 2024, la DEA decomisó 9 mil 950 kilogramos de fentanilo y 61 millones 100 mil pastillas falsas en todo el país.

Las pastillas suelen ser imitadas por los cárteles. (FOTO: Senado)

Ambos cárteles, designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025, controlan sitios de producción clandestina en México, rutas de contrabando hacia Estados Unidos y centros de distribución en ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Houston, Chicago, Atlanta y Miami.

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La DEA advierte que el fentanilo se mezcla cada vez con más frecuencia con otras drogas como heroína, cocaína y xylazina —un sedante veterinario que no revierte sus efectos con naloxona—, lo que eleva el riesgo de sobredosis fatal entre usuarios que desconocen la composición exacta de lo que consumen.

En 2024, aproximadamente 5 de cada 10 pastillas falsas analizadas por los laboratorios de la agencia contenían 2 miligramos o más de fentanilo, dosis considerada potencialmente letal.

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