Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

Ataque armado deja un policía muerto en Hermosillo, Sonora (especial)

La violencia volvió a golpear a las corporaciones de seguridad en Sonora luego de que un elemento de la policía municipal de Hermosillo muriera tras ser víctima de una agresión armada registrada la tarde de este sábado en pleno centro de la ciudad.

El ataque ocurrió afuera del bar Club Juárez, ubicado en el cruce de las calles Juárez y Morelia, donde el oficial Luis Fernando Molina Avilés, de 34 años de edad, resultó gravemente herido por disparos de arma de fuego mientras atendía un reporte ciudadano sobre la presencia de personas armadas en la zona.

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De acuerdo con información oficial, el policía fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la agresión.

Ataque ocurrió durante atención a reporte ciudadano

Los hechos se registraron en la tarde de este sábado, cuando agentes municipales acudieron al llamado de emergencia relacionado con la presencia de individuos armados en una de las áreas comerciales más concurridas de Hermosillo.

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Según los primeros reportes, al llegar al lugar los uniformados fueron recibidos con disparos por parte de los presuntos responsables, lo que derivó en un enfrentamiento y una intensa movilización de las autoridades.

Durante la agresión, el oficial Luis Fernando Molina Avilés recibió varios impactos de bala que lo dejaron en estado crítico. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios antes de trasladarlo a un hospital.

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Además del policía, dos civiles también resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego. Ambos fueron llevados a distintos centros médicos para recibir atención, aunque hasta el cierre de esta información las autoridades no habían dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

Buscan a dos hombres y una mujer por el ataque

Ataque armado Sonora Hermosillo policía municipal (El Ojo Noticias/FB)

Tras los disparos, las corporaciones de seguridad desplegaron un amplio operativo en el primer cuadro de Hermosillo para localizar a los responsables.

La Policía Municipal informó de manera preliminar que en la agresión habrían participado dos hombres y una mujer, quienes lograron escapar de la escena tras el ataque.

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Elementos de distintas instituciones realizaron recorridos de vigilancia, filtros de seguridad y labores de investigación en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de ubicar a los sospechosos.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso, por lo que las investigaciones continúan en curso.

Corporaciones de los tres niveles participaron en el operativo

Ataque armado deja un policía muerto en Hermosillo, Sonora (especial)

La agresión provocó una importante movilización de fuerzas de seguridad estatales y federales.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), integrantes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Policía Municipal de Hermosillo.

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La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras peritos y agentes ministeriales realizaban el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La corporación municipal confirmó que Luis Fernando Molina Avilés formaba parte de la Policía de Hermosillo desde el año 2019 y desempeñaba labores de vigilancia en el sector comercial de la ciudad.

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A través de un posicionamiento oficial, la institución expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del agente, además de condenar enérgicamente el ataque que le costó la vida mientras cumplía con su deber.

El homicidio del oficial se suma a los hechos de violencia que han impactado a las fuerzas de seguridad en distintas regiones del país y vuelve a poner en el centro del debate los riesgos que enfrentan diariamente los elementos encargados de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

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Las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque armado ocurrido en el corazón de Hermosillo.