¿Vas a ir al Fan Fest de la CDMX durante el Mundial 2026? Conoce la lista de artículos prohibidos

Si planeas disfrutar de semanas llenas de futbol, debes saber aquellas cosas que no podrás meter al festival para que tu experiencia sea mejor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FIFA Fan Fest en la Ciudad de México reunirá a miles de aficionados durante las próximas semanas por el Mundial 2026, donde personas de distintas culturas podrán disfrutar la transmisión de los partidos y convivir en un ambiente festivo.

Al igual que en los estadios, en el acceso al festival se realizará una inspección de seguridad. No estará permitido ingresar con ciertos artículos, por lo que aquí te presentamos cuáles puedes llevar y cuáles no.

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Artículos prohibidos

Descubre la lista de artículos con los que no podrás ingresar al Fan Fest. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la correcta convivencia dentro del Fan Fest, la FIFA prohibió la entrada con los siguientes artículos, tal y como sucede para los estadios:

Cigarros

Encendedores

Cualquier tipo de cigarros electrónicos y/o vape.

Paraguas

Equipos de fotografía profesionales

Alimentos y bebidas

Mascotas

Banderas mayores a 1.5 metros

Astabanderas

Aerosoles

Altavoces o sirenas

Bultos maletas o mochilas

Carreolas

Instrumentos

Balones

Envases o recipientes

Encendedores o estrobos

Sombrillas

Luces láser

Pancartas

Armas, explosivos y drogas o sustancias ilícitas

Además, la FIFA anunció que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas dentro del festival, medida que busca garantizar un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes para que puedan disfrutar los partidos en un entorno tranquilo y respetuoso.

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