¿Vas a ir al Fan Fest de la CDMX durante el Mundial 2026? Conoce la lista de artículos prohibidos

El FIFA Fan Fest en la Ciudad de México reunirá a miles de aficionados durante las próximas semanas por el Mundial 2026, donde personas de distintas culturas podrán disfrutar la transmisión de los partidos y convivir en un ambiente festivo.
Al igual que en los estadios, en el acceso al festival se realizará una inspección de seguridad. No estará permitido ingresar con ciertos artículos, por lo que aquí te presentamos cuáles puedes llevar y cuáles no.
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Artículos prohibidos
Para la correcta convivencia dentro del Fan Fest, la FIFA prohibió la entrada con los siguientes artículos, tal y como sucede para los estadios:
- Cigarros
- Encendedores
- Cualquier tipo de cigarros electrónicos y/o vape.
- Paraguas
- Equipos de fotografía profesionales
- Alimentos y bebidas
- Mascotas
- Banderas mayores a 1.5 metros
- Astabanderas
- Aerosoles
- Altavoces o sirenas
- Bultos maletas o mochilas
- Carreolas
- Instrumentos
- Balones
- Envases o recipientes
- Encendedores o estrobos
- Sombrillas
- Luces láser
- Pancartas
- Armas, explosivos y drogas o sustancias ilícitas
Además, la FIFA anunció que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas dentro del festival, medida que busca garantizar un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes para que puedan disfrutar los partidos en un entorno tranquilo y respetuoso.
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