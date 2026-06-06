INAPAM y el Mundial 2026: los descuentos en transporte que puedes usar para ir a los partidos

La credencial INAPAM puede ser el boleto extra que los adultos mayores necesitan para llegar a los partidos del Mundial 2026 en México. Desde la gratuidad total en el transporte público de la Ciudad de México hasta descuentos de hasta el 50% en autobuses foráneos y rebajas en vuelos nacionales, los beneficios vigentes este año cubren los tres traslados clave: hacia el Estadio Ciudad de México, hacia Guadalajara y hacia Monterrey.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene convenios activos con empresas de transporte terrestre y aéreo que permiten a los titulares de la credencial —mayores de 60 años— viajar con tarifas preferenciales en todo el país. El único requisito es presentar la credencial física vigente al momento de comprar el boleto o abordar. No se aceptan copias ni versiones digitales.

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Gratis dentro de la CDMX: Metro y Tren Ligero al Estadio Ciudad de México

Una imagen conceptual presenta la Tarjeta MI edición especial Mundial 2026 junto a icónicos transportes de la CDMX, sobre un fondo dividido en los colores de México y con fuegos artificiales, simbolizando la integración y la festividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adultos mayores con credencial INAPAM viajan sin costo en toda la red de transporte público de la Ciudad de México: Metro, Metrobús, Trolebús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Tren Ligero y Cablebús. Basta presentar la credencial vigente en los accesos.

Para llegar al Estadio Ciudad de México —antes conocido como Estadio Azteca—, la ruta más directa combina la Línea 2 del Metro (azul) hasta la estación Tasqueña y, desde ahí, el Tren Ligero con dirección a Xochimilco hasta la parada Estadio Azteca, a entre cinco y diez minutos a pie de los accesos principales.

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Quienes vengan del norte de la ciudad pueden tomar la Línea 3 hasta Hidalgo y transbordar a la Línea 2. Desde el oriente, la Línea 1 hasta Pino Suárez conecta con la misma Línea 2 hacia Tasqueña.

El Gobierno de la Ciudad de México también habilitó siete rutas semipeatonales que parten desde puntos como Santa Úrsula, Parque Cantera y Calzada de Tlalpan, con recorridos de entre 10 y 30 minutos caminando.

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Guadalajara: shuttle oficial y transporte reforzado hacia el Estadio Akron

Una vista aérea del Estadio Guadalajara, una de las sedes designadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, con el logotipo oficial del evento superpuesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes viajen desde la Ciudad de México a Guadalajara, las líneas de autobús ADO, ETN, Turistar y Primera Plus ofrecen un descuento del 50% a titulares de credencial INAPAM, tanto en taquilla como en plataformas digitales.

En la app o sitio de ADO, se selecciona la opción “INAPAM” en el apartado de pasajeros; al abordar, es obligatorio presentar la credencial física.

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Un dato operativo que conviene tener en cuenta: cada unidad de ADO reserva solo dos asientos con tarifa INAPAM, por lo que se recomienda comprar con al menos tres días de anticipación, especialmente en rutas de alta demanda. El descuento no es acumulable con promociones como “Compra Anticipada” ni con cupones de temporada.

Para quienes prefieren volar, Mexicana de Aviación aplica un 20% de descuento en rutas nacionales a adultos mayores de 60 años. El trámite se realiza directamente en los mostradores de la aerolínea, al menos dos horas y media antes del vuelo, con credencial INAPAM, identificación oficial y confirmación de reserva.

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Una vez en Guadalajara, la movilidad hacia el Estadio Akron en Zapopan opera a través del sistema oficial “Ride al Estadio”, con autobuses que salen desde puntos como Auditorio Telmex, Plaza Patria, Expo Guadalajara, Zona Chapultepec y Zona Galerías. El costo es de 500 pesos por persona y solo pueden adquirirlo quienes cuenten con boleto al partido. El acceso final al recinto es a pie, en lo que las autoridades denominan “última milla”.

El Mi Macro Periférico opera con frecuencias reforzadas en las estaciones Estadio Guadalajara, Ciudad Granja y Ciudad Judicial en días de partido: 11, 18, 23 y 26 de junio.

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En esas fechas, los cierres totales en avenidas como Vallarta, Periférico Poniente y Del Bajío comienzan siete horas antes del partido y se extienden siete horas después. No habrá estacionamiento para el público general en el Akron.

Monterrey: Metro con tarifa preferencial y rutas especiales al Estadio BBVA

Aficionados mexicanos con camisetas verdes de la selección nacional celebran con entusiasmo el Mundial a bordo de un autobús de transporte público en Monterrey, agitando banderas y usando vuvuzelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para llegar a Monterrey desde la Ciudad de México, aplican los mismos descuentos del 50% en autobús con credencial INAPAM en las líneas foráneas participantes. En vuelo, Aeroméxico ofrece un 15% de descuento en tarifas Clásica, AM Plus y Premier —nacionales e internacionales— para mayores de 60 años con credencial vigente. La reserva debe hacerse exclusivamente por teléfono al 55 5133 4000; el beneficio no aplica en tarifa Básica ni en el portal web de la aerolínea.

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Ya en Monterrey, el Metrorrey es la opción más directa: la Línea 1 llega hasta la estación Exposición, desde donde el Estadio BBVA queda a unos 22 minutos a pie, cruzando la Expo Ganadera y el Domo Care. La tarifa para adultos mayores con credencial INAPAM es de 9.50 pesos por viaje, por debajo de la tarifa general de 10.20 pesos vigente en junio de 2026.

El sistema de pago en todo el transporte público de Monterrey —Metro, Transmetro y autobuses urbanos— es exclusivamente digital, mediante la tarjeta Me Muevo o la aplicación Urbani. La tarjeta se adquiere en estaciones del Metro, tiendas OXXO, 7-Eleven y Mi Súper Dollar General por 20 pesos, y se recarga en máquinas automáticas o en las mismas tiendas.

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Para quienes prefieran un traslado directo al Estadio BBVA, el sistema oficial Park & Ride —disponible en la plataforma Parkit— ofrece autobuses desde ocho puntos autorizados de la ciudad, como Esfera City Center, Pabellón Tec y Plaza Nativa, a un costo de 500 pesos por persona (ida y vuelta).

Las salidas operan en dos horarios: a las 16:00 con regreso a las 22:00, y a las 18:00 con regreso a las 23:30. Para abordar, es indispensable presentar el boleto del partido.

Reglas clave para no perder el descuento

Las tarifas preferenciales de INAPAM no son acumulables con otras promociones vigentes de las empresas de transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas preferenciales de INAPAM no son acumulables con otras promociones vigentes de las empresas de transporte. El beneficio es personal e intransferible: el nombre en el boleto debe coincidir exactamente con el de la credencial.

En autobuses foráneos, el descuento puede estar sujeto a disponibilidad de asientos con tarifa preferencial, por lo que las autoridades del INAPAM recomiendan verificar el directorio oficial actualizado en gob.mx/inapam antes de cada viaje, ya que los convenios pueden modificarse durante el año.