República Checa llega a su base de entrenamiento para el Mundial 2026: así se está preparando para enfrentar a México

La Selección de República Checa ya instaló su base de operaciones en Dallas para disputar la Copa Mundial 2026.
El conjunto checo aterrizó en Estados Unidos con altas expectativas y el objetivo de ajustar los últimos detalles antes de enfrentar la fase de grupos, en la que su duelo inicial contra Corea del Sur y contra el anfitrión, México, genera particular atención.
PUBLICIDAD
Desde su arribo, el equipo mostró apertura con la comunidad local, combinando su rigurosa preparación deportiva con actividades familiares e interacciones directa con los aficionados.
Instalaciones modernas y ambiente familiar en Texas
El entorno de trabajo ha influido en el ánimo y la concentración de los jugadores. Por eso, el cuerpo técnico eligió el Texas Health Mansfield Stadium como sede de operaciones.
PUBLICIDAD
- El inmueble ofrece facilidades de primer nivel y está ubicado en una zona estratégica de Dallas.
- El primer entrenamiento contó con la presencia de familias y niños que compartieron actividades recreativas con los jugadores.
- Los futbolistas realizaron ejercicios de calentamiento, sesiones tácticas y rutinas específicas para porteros.
Así, el plantel de República Checa se encuentra disfrutando de instalaciones que promueven la comodidad y el enfoque, mientras fomenta el apoyo de su afición en territorio estadounidense.
Un plantel unido dentro y fuera del campo
El grupo ha priorizado la convivencia y la integración, factores que han sido considerados como prioridad para optimizar el rendimiento colectivo.
- Los jugadores convivieron con niños y firmaron autógrafos, generando un ambiente cercano y festivo tras su llegada.
- El trabajo en equipo se reflejó en dinámicas grupales y en el compromiso observado durante los entrenamientos.
- Se han enfatizado ejercicios de posesión, jugadas a balón parado y mecanismos defensivos.
De esta manera, la armonía y la disciplina interna han sido considerados claves para que Chequia afronte con solidez los retos que la Copa Mundial le presente.
PUBLICIDAD
Preparación especial para enfrentar a México
La planificación técnica y mental apunta a los objetivos más exigentes en la fase de grupos, especialmente el duelo ante la Selección Mexicana.
- El equipo afinó detalles tras su victoria por 3-1 ante Guatemala en el último amistoso previo a la justa mundialista.
- El cuerpo técnico coordina sesiones centradas en el juego aéreo, la presión alta y la adaptación al ritmo de juego mexicano.
- Los entrenamientos buscan fortalecer la concentración, la reacción ante los escenarios adversos y la ejecución táctica.
Con la mira puesta en el Estadio Azteca, República Checa aspira a imponer su estilo y competir de igual a igual ante selecciones de alto nivel.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD