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República Checa llega a su base de entrenamiento para el Mundial 2026: así se está preparando para enfrentar a México

Los checos ya trabajan en Texas para llegar afinados a la fase de grupos tras triunfar en sus últimos amistosos de preparación

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El cuerpo técnico de Chequia centra las sesiones en la adaptación al ritmo del Tri, con la mira puesta en el Estadio Azteca para el duelo que dará cierre al Grupo A de la Copa del Mundo. (X: Czech Republic)
El cuerpo técnico de Chequia centra las sesiones en la adaptación al ritmo del Tri, con la mira puesta en el Estadio Azteca para el duelo que dará cierre al Grupo A de la Copa del Mundo. (X: Czech Republic)

La Selección de República Checa ya instaló su base de operaciones en Dallas para disputar la Copa Mundial 2026.

El conjunto checo aterrizó en Estados Unidos con altas expectativas y el objetivo de ajustar los últimos detalles antes de enfrentar la fase de grupos, en la que su duelo inicial contra Corea del Sur y contra el anfitrión, México, genera particular atención.

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El seleccionado checo llega a Estados Unidos para ajustar detalles antes de la fase de grupos, con atención en sus duelos ante Corea del Sur y México. (X/ Czech Republic)
El seleccionado checo llega a Estados Unidos para ajustar detalles antes de la fase de grupos, con atención en sus duelos ante Corea del Sur y México. (X/ Czech Republic)

Desde su arribo, el equipo mostró apertura con la comunidad local, combinando su rigurosa preparación deportiva con actividades familiares e interacciones directa con los aficionados.

Instalaciones modernas y ambiente familiar en Texas

El entorno de trabajo ha influido en el ánimo y la concentración de los jugadores. Por eso, el cuerpo técnico eligió el Texas Health Mansfield Stadium como sede de operaciones.

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  • El inmueble ofrece facilidades de primer nivel y está ubicado en una zona estratégica de Dallas.
  • El primer entrenamiento contó con la presencia de familias y niños que compartieron actividades recreativas con los jugadores.
  • Los futbolistas realizaron ejercicios de calentamiento, sesiones tácticas y rutinas específicas para porteros.
El cuerpo técnico de Chequia eligió el Texas Health Mansfield Stadium como sede de operaciones por su ubicación estratégica y sus instalaciones modernas. (X/ Czech Republic)
El cuerpo técnico de Chequia eligió el Texas Health Mansfield Stadium como sede de operaciones por su ubicación estratégica y sus instalaciones modernas. (X/ Czech Republic)

Así, el plantel de República Checa se encuentra disfrutando de instalaciones que promueven la comodidad y el enfoque, mientras fomenta el apoyo de su afición en territorio estadounidense.

Un plantel unido dentro y fuera del campo

El grupo ha priorizado la convivencia y la integración, factores que han sido considerados como prioridad para optimizar el rendimiento colectivo.

  • Los jugadores convivieron con niños y firmaron autógrafos, generando un ambiente cercano y festivo tras su llegada.
  • El trabajo en equipo se reflejó en dinámicas grupales y en el compromiso observado durante los entrenamientos.
  • Se han enfatizado ejercicios de posesión, jugadas a balón parado y mecanismos defensivos.
La Selección de República Checa mostró apertura con los aficionados locales en Dallas con interacción y actividades familiares. (X/ Czech Republic)
La Selección de República Checa mostró apertura con los aficionados locales en Dallas con interacción y actividades familiares. (X/ Czech Republic)

De esta manera, la armonía y la disciplina interna han sido considerados claves para que Chequia afronte con solidez los retos que la Copa Mundial le presente.

Preparación especial para enfrentar a México

La planificación técnica y mental apunta a los objetivos más exigentes en la fase de grupos, especialmente el duelo ante la Selección Mexicana.

  • El equipo afinó detalles tras su victoria por 3-1 ante Guatemala en el último amistoso previo a la justa mundialista.
  • El cuerpo técnico coordina sesiones centradas en el juego aéreo, la presión alta y la adaptación al ritmo de juego mexicano.
  • Los entrenamientos buscan fortalecer la concentración, la reacción ante los escenarios adversos y la ejecución táctica.
República Checa afina su plan para enfrentar a México tras vencer 3-1 a Guatemala. (Foto: Caean Couto-Imagn Images)
República Checa afina su plan para enfrentar a México tras vencer 3-1 a Guatemala. (Foto: Caean Couto-Imagn Images)

Con la mira puesta en el Estadio Azteca, República Checa aspira a imponer su estilo y competir de igual a igual ante selecciones de alto nivel.

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