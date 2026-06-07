México

¿Sicarios del CJNG en Sinaloa?: Google captó un retén armado en Tepuche que refuerza la versión de una alianza con Los Chapitos

La célula conjunta conocida como Fuerzas Especiales Unión tiene registros desde finales de 2024

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Un hombre con chaleco táctico sostiene un rifle; al fondo, otros hombres y un menor también armados, en un paisaje árido con vegetación seca.
Las imágenes fueron capturadas por Google desde el 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cámaras de Google Street View registraron en junio de 2025 un retén armado en la comunidad de Los Algodones, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, Sinaloa.

En las imágenes, viralizadas este junio de 2026 y tomadas de las coordenadas 25°00′44.9″N 107°19′33.5″W de Google Maps, se observa a seis hombres, algunos armados con rifles de alto poder.

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Los sujetos portaban armas tipo AK-47 y AR-15, chalecos tácticos y cascos; sin embargo, destaca el hecho de que uno de ellos vestía un chaleco con las siglas del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG).

Las imágenes revelaron que uno de los sujetos armados portaba un chaleco del CJNG. Crédito: Google Maps
Las imágenes revelaron que uno de los sujetos armados portaba un chaleco del CJNG. Crédito: Google Maps

Según reportes periodísticos, la sindicatura de Tepuche era, al momento de la captura de imágenes, una zona de disputa entre Los Chapitos —facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y la facción rival conocida como “Los Mayos”, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como “El Mayito Flaco”.

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Por lo tanto, usar las siglas del cártel jalisciense en territorio de Sinaloa sería una prueba de su alianza con Los Chapitos, la cual ha sido documentada desde finales del 2024 bajo el nombre “Fuerzas Especiales Unión”.

Un chaleco con las siglas CJNG en zona de Los Chapitos

Tres de los seis hombres visibles en las imágenes aparecieron en primer plano frente al vehículo de Google. Los otros tres se observaron al fondo.

Imágenes de los seis sujetos en el supuesto retén ilegal. Crédito: Google Maps
Imágenes de los seis sujetos en el supuesto retén ilegal. Crédito: Google Maps

El que portaba el chaleco con la leyenda “CJNG” tenía lo que parece ser un casco antibalas y un rifle similar a los llamados cuerno de chivo. Los rostros de todos aparecieron pixelados por el sistema automático de Google.

El vehículo circulaba por el camino hacia Bagrecitos cuando los hombres armados lo detuvieron. Presuntamente revisaron el sistema de cámaras en el techo y lo dejaron continuar.

Las imágenes quedaron incorporadas a Street View de forma automática y permanecieron visibles en la plataforma hasta que usuarios las encontraron casi un año después.

Marca de Google Maps colocada como bloqueo; en el fondo se observan los sujetos armados. Crédito: Google Maps
Marca de Google Maps colocada como bloqueo; en el fondo se observan los sujetos armados. Crédito: Google Maps

Hasta el corte de esta nota, las imágenes ya no se encontraban disponibles por un posible bloqueo de la plataforma.

Fuerzas Especiales Unión, la célula que unió a Los Chapitos con el CJNG

A finales de 2024 circuló en redes sociales un video donde un grupo armado se presentó como las Fuerzas Especiales Unión y juró lealtad simultánea a “El Mencho” —Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder histórico del CJNG abatido en febrero de 2026— y a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito.

Parker Asmann, investigador senior de InSight Crime, describió la alianza como regional y de carácter transaccional en un análisis publicado el 8 de octubre de 2025.

Asmann señaló que el operador que habría facilitado el acuerdo fue Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, descrito como hombre de confianza de El Mencho y figura de alto rango dentro del CJNG.

Su papel, según el investigador, fue proteger el liderazgo restante de Los Chapitos —Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar— y proveer apoyo militar en Sinaloa para frenar el avance de Los Mayos en la guerra que comenzó desde septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de EEUU.

Presuntos integrantes del CJNG son vistos en la comunidad de Cacalotán en El Rosario, Sinaloa. (X/@All_Source_News)

Flores Silva fue detenido el 27 de abril de 2026 por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina en El Mirador, Nayarit, tras 19 meses de seguimiento, y trasladado al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano. Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por su captura.

La detención de El Jardinero habría dejado en entredicho el futuro de la alianza. Su caída se sumó a la muerte de "El Mencho" en febrero de 2026, lo que habría abierto una disputa interna por la sucesión del liderazgo del cártel jalisciense y pondría en duda la continuidad operativa de las Fuerzas Especiales Unión.

El CJNG apoyó a Los Chapitos con la mira puesta en sus territorios

La alianza no habría sido un pacto entre iguales. El analista en seguridad pública, David Saucedo, explicó previamente que el CJNG brindó un apoyo “fogonero” —limitado— con una lógica de fondo: “Lo que busca el Cártel Jalisco es que Los Chapitos sí sufran una merma importante para que todos estos vacíos de poder territorial sean ocupados por ellos”.

Saucedo señaló que el CJNG evitó enfrentamientos directos con Los Mayos por el poder militar de esa facción, que integró en su brazo armado a exmilitares mexicanos, colombianos, guatemaltecos y, según testimonios recogidos por el analista, veteranos de élite del ejército estadounidense.

“El CJNG no se va a lanzar contra El Mayo. Sabe que puede sufrir mermas importantes”, sostuvo.

Un internauta mostró cómo sería el emblema, que aún no ha sido mostrado por ninguno de los criminales. (Captura de pantalla/@Ybilax)
Un internauta mostró cómo sería el emblema, que aún no ha sido mostrado por ninguno de los criminales. (Captura de pantalla/@Ybilax)

La DEA avaló la existencia del pacto en su informe National Drug Threat Assessment 2025 y advirtió que “tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, poder de fuego y acceso a funcionarios corruptos de ambos grupos”.

Cabe señalar que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó en agosto de 2025 la existencia de una alianza estructural y atribuyó las narcomantas y los chalecos con siglas del CJNG a una estrategia de intimidación de los propios grupos locales.

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