Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Así fue encontrado el vehículo con el armamento. Crédito: Especial

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hallaron un arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas al interior de una camioneta en aparente estado de abandono en inmediaciones de la presa Adolfo López Mateos, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Dentro del vehículo había 50 armas de fuego, entre ellas siete ametralladoras antiaéreas, cinco lanzagranadas, tres fusiles de precisión y un fusil Barrett, además de más de 200 cartuchos útiles.

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50 armas fueron aseguradas por las autoridades federales. Crédito: Especial

Imágenes compartidas por las autoridades revelaron que entre los indicios delictivos también hay cargadores para arma larga de tipo tambor, utilizados frecuentemente por la delincuencia organizada.

Según un comunicado compartido este 6 de junio con motivo del decomiso, todo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso. Por el tipo de hecho, sería la Fiscalía General de la República la encargada de investigar el origen del arsenal.

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Autoridades señalaron que el hallazgo forma parte del reforzamiento de seguridad permanente orientado a debilitar las estructuras delictivas en el país. Hasta el momento no se conoce con qué facción criminal estaría relacionado.

Recorrido de vigilancia cerca de la presa derivó en el hallazgo del armamento

Según el informe revelado tras el decomiso, los efectivos de la institución liderada por Omar García Harfuch realizaban recorridos de vigilancia en la zona para brindar tranquilidad a los habitantes, cuando detectaron el vehículo.

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Rifles de precisión localizados entre el arsenal. Crédito: Gabinete de Seguridad.

Al acercarse, observaron en la caja de la camioneta de modelo antiguo, color negro, varias armas de fuego largas, lo que los llevó a realizar una revisión al interior de la unidad.

La localización habría ocurrido de noche, según imágenes de la camioneta en las que no se aprecia luz natural.

Fue entonces cuando encontraron el arsenal: un fusil Barrett, siete ametralladoras antiaéreas, tres fusiles de precisión y cinco lanzagranadas.

Rifles encontrados por elementos de la SSPC. Crédito: Especial

Entre los indicios delictivos también había al menos 10 rifles tipo AR-15.

A eso se sumaron más de 200 cartuchos y cargadores. En total, las autoridades contabilizaron 50 armas de fuego dentro del vehículo, el cual también fue asegurado.

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Datos consultados por este medios refieren que el Barrett calibre .50 dispara proyectiles de 12.7 milímetros capaces de atravesar paredes de concreto, puertas de vehículos blindados y chalecos antibalas, con una cadencia de hasta 70 disparos por minuto.

Las ametralladoras antiaéreas halladas en la camioneta están diseñadas para rastrear y derribar aeronaves de ala fija y rotatoria, lo que representa una amenaza directa para los helicópteros con los que operan la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina, entre otras corporaciones.

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Además, los lanzagranadas añaden capacidad de fuego indirecto: pueden destruir vehículos y posiciones enemigas sin exposición directa del operador. Privar a una célula delictiva de este tipo de armamento equivale a desmantelar su ventaja táctica frente a las fuerzas del Estado.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad indicaron que acciones como esta reafirman su compromiso de trabajar para debilitar a las estructuras delictivas y garantizar la paz en territorio nacional.

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Reforzamiento militar en Sinaloa: altos mandos supervisaron acciones

El aseguramiento de la SSPC en Badiraguato se dio en el marco de un reforzamiento militar en Sinaloa.

El pasado 3 de junio, 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano —conocidos como “Los Murciélagos”— arribaron a Culiacán a bordo de un Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México.

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La visita tiene como objetivo el verificar y evaluar las acciones de las fuerzas federales en la entidad. Crédito: Defensa

Un día después, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, se trasladaron a Culiacán para supervisar el despliegue operativo y evaluar las acciones de las fuerzas federales en la entidad.

El reforzamiento respondió a una escalada de violencia sostenida. El 2 de junio se abrieron diez carpetas de investigación por homicidio doloso en el estado: nueve en Culiacán y una en Mazatlán. Mayo cerró como el mes más violento del año, con 123 homicidios dolosos, un promedio de 3.9 víctimas por día.

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En los primeros cinco meses de 2026, Sinaloa acumuló 522 homicidios dolosos.