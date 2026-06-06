Alcalde de Cuautla queda vinculado a proceso: cumplirá cuatro meses de investigación en penal federal de Sonora

Deberá permanecer preso en Sonora. Crédito: Facebook - Jesús Corona Damián

Este 6 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso en contra de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, por el delito de delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud.

La resolución también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó cuatro meses de investigación complementaria en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”.

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El alcalde fue detenido en Acapulco en posesión de una pistola. Crédito: FGR

La vinculación se obtuvo una vez que se cumplió la duplicidad del término constitucional, recurso que la defensa de Corona Damián había solicitado desde el 4 de junio.

Durante ese periodo, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba suficientes para sostener la imputación ante el juzgador.

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