México

Nodal y Dharius sorprenden con fusión de urbano y regional mexicano en ‘Ey Mezcal’

El rapero regiomontano Dharius lanza ‘Ey Mezcal’ junto a Christian Nodal, fusionando ambos estilos musicales. El tema aborda el despecho con letras crudas y es la apuesta central de su disco ‘Directo Hasta Arriba Vol. 2’

Guardar
Google icon
Retrato de Christian Nodal con sombrero vaquero y Dharius con barba, ambos mirando al frente con tatuajes faciales, sobre un fondo anaranjado. El texto "EY MEZCAL" está en el centro
Christian Nodal y Dharius se presentan en esta imagen promocional de su nueva canción "Ey Mezcal", una colaboración esperada que marca un hito para EL CLAN RECORDS. (Youtube/Dharius)

Christian Nodal y Dharius lanzan “Ey Mezcal”, una fusión entre el rap y el regional mexicano que llega como el sencillo insignia del nuevo álbum del rapero regiomontano, estrenado el 4 de junio de 2026.

La canción forma parte de Directo Hasta Arriba Vol. 2, el quinto trabajo discográfico de Dharius. Fue escrita íntegramente por el rapero y marca el encuentro entre dos mundos musicales que rara vez se cruzan en un mismo tema.

PUBLICIDAD

Qué dice “Ey Mezcal”

Christian Nodal, con sombrero de vaquero y tatuajes faciales, mirando al lado derecho, sobre un fondo naranja rojizo con nubes y texto blanco
El reconocido cantante Christian Nodal lanza su nuevo sencillo "Como Pa' Seguir Sufriendo", ofreciendo a sus seguidores una conmovedora pieza musical en el marco del Día Mundial de la Música. (Youtube/Dharius)

El sencillo aborda el despecho desde una perspectiva directa y sin filtros. El mezcal actúa como hilo conductor y como símbolo de identidad mexicana: la narrativa propone hacerse amigo del dolor, la soledad y la música tras una ruptura amorosa.

La propuesta gira en torno al proceso de soltar una relación sin juicios ni condenas.

Al momento del anuncio, no se confirmó la existencia de un video oficial que acompañe el lanzamiento.

Una fusión de géneros poco frecuente

“Ey Mezcal” llama la atención por la mezcla entre el universo del rap de Dharius y el estilo de música regional que ha consolidado a Nodal a lo largo de su carrera.

PUBLICIDAD

Se trata de una de las colaboraciones más inesperadas en la trayectoria reciente de ambos artistas. El encuentro de géneros, según medios especializados, apunta a posicionar el tema como uno de los más comentados del álbum.

El álbum más reciente de Nodal: Bandera Blanca

Pese a que los últimos meses ha estado rodeado de polémicas, el cantante de regional mexicano lanzó un nuevo sencillo.
Pese a que los últimos meses ha estado rodeado de polémicas, el cantante de regional mexicano lanzó un nuevo sencillo. (IG Nodal)

El 21 de mayo de 2026, Nodal lanzó Bandera Blanca bajo Sony Music México, su quinto álbum de estudio. El disco consta de 13 canciones con una duración total de 40 minutos e incluye temas como “Un Vals”, “Incompatibles”, “Miel Con Licor” y “Una Mujer Como La Suya”, composición de Joss Favela que funciona como focus track.

El cantante declaró en una entrevista para el canal de Instagram La Heladera 555 que el proceso de creación fue difícil: “La verdad que no fue, emocionalmente no fue nada bonito hacer este álbum. Estuve atravesando por muchas situaciones difíciles”. Las voces fueron grabadas en parte en su estudio de Houston y en parte en un cuarto improvisado con colchones para aislar el sonido, método que, según sus propias palabras, lo remontó a sus inicios en 2018.

La gira de Bandera Blanca arrancó el 29 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, en un formato que el propio artista describió como un palenque gigante.

El contexto personal de Nodal

Christian Nodal
En una entrevista con el canal de Javier Paniagua, el cantante también cuestionó una práctica extendida en la industria: “Ahora todos los artistas a fuerzas tienen que, aunque no esté vendido 100% el show, es: ‘Sold out, es sold out’. Eso es una mentira” (Instagram)

En paralelo al lanzamiento de su disco, Nodal atraviesa un periodo de tensiones públicas. Enfrenta un conflicto con sus padres por el registro legal de su nombre artístico, según varios medios mexicanos.

En una entrevista con el canal de Javier Paniagua, el cantante también cuestionó una práctica extendida en la industria: “Ahora todos los artistas a fuerzas tienen que, aunque no esté vendido 100% el show, es: ‘Sold out, es sold out’. Eso es una mentira”. Sostuvo que el prestigio de un artista no depende del aforo vendido y que su motivación original nunca fue la fama.

Quién es Dharius

Alan Alejandro Maldonado Tamez, nacido el 24 de septiembre de 1984 en Guadalupe, Nuevo León, es uno de los referentes del hip hop mexicano. Conocido como Dharius o DHA, comenzó su carrera como integrante del Cartel de Santa antes de consolidarse como solista.

Su discografía incluye cuatro álbumes de estudio: Directo Hasta Arriba (2014), Mala Fama, Buena Vidha (2018), Cuando Todo Acaba (2022) y El Diablo, La Muerte y Yo (2024). En los meses previos al lanzamiento de Directo Hasta Arriba Vol. 2, publicó los sencillos “TOP TOP” con MC Davo, “Pa Lo Contrario” con Niño Freestyle y “Bien Perro”.

Quién es Christian Nodal

El cantante originario de Caborca, Sonora, conocido como “El Forajido”, tiene casi una década de carrera en la música regional mexicana. Debutó a los 17 años con el sello Universal Music Latin y acumula cinco álbumes de estudio.

Entre sus colaboraciones previas con el rap destaca “Botella Tras Botella” junto a Gera MX, lanzada en 2021 y convertida en uno de sus mayores éxitos. “Ey Mezcal” representa su segundo acercamiento documentado al género.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarRegional mexicanoDhariusMusica UrbanaRapColaboraciónmexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre los acontecimientos de la Capital

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

Autoridades instalaron un punto de revisión en la Carretera Federal 15 tras meses de análisis e inteligencia que identificaron un patrón de transporte

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

Suecia habría pedido a la FIFA cambio de sede de entrenamiento tras quejas de la Selección de Japón

Tras el traslado de los nipones por la mala calidad de las instalaciones de Tigres, los nórdicos buscarían seguir sus pasos y mudarse a El Barrial

Suecia habría pedido a la FIFA cambio de sede de entrenamiento tras quejas de la Selección de Japón

¿Sicarios del CJNG en Sinaloa?: Google captó un retén armado en Tepuche que refuerza la versión de una alianza con Los Chapitos

La célula conjunta conocida como Fuerzas Especiales Unión tiene registros desde finales de 2024

¿Sicarios del CJNG en Sinaloa?: Google captó un retén armado en Tepuche que refuerza la versión de una alianza con Los Chapitos

Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Mérida: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

FGR interrumpe ruta logística de fentanilo en Sonora: detiene a conductor de tractocamión con 88 paquetes

¿Sicarios del CJNG en Sinaloa?: Google captó un retén armado en Tepuche que refuerza la versión de una alianza con Los Chapitos

Camioneta abandonada en Badiraguato ocultaba un arsenal de guerra con ametralladoras antiaéreas, lanzagranadas y un fusil Barret

Alcalde de Cuautla queda vinculado a proceso: cumplirá cuatro meses de investigación en penal federal de Sonora

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Grupo Forajido enfrentan disputa por registro del nombre

Christian Nodal y Grupo Forajido enfrentan disputa por registro del nombre

Mona y Gero ya preparan bautizo tras vivir susto en el hospital con su bebé

Carlos Rivera: la historia del rechazo que cambió su vida y cómo su hijo le mostró “la cara de Dios”

Kenia Os se una a la lista de exnovias de Peso Pluma: ellas son las jóvenes en la vida del cantante

Qué es real y qué es ficción en película México 86 estelarizada por Diego Luna disponible en Netflix y sedes de la Cineteca

DEPORTES

Suecia habría pedido a la FIFA cambio de sede de entrenamiento tras quejas de la Selección de Japón

Suecia habría pedido a la FIFA cambio de sede de entrenamiento tras quejas de la Selección de Japón

“Mamá soy el 15 del mundo”: el emotivo mensaje de Edgar Chairez tras ganar en la UFC

Sudáfrica suma otro empate ante Jamaica en su último partido de preparación antes de enfentar a México en el Mundial 2026

Amaury Vergara da la bienvenida a Corea del Sur en Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Resultados en la inauguración del Mundial, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022