Nodal y Dharius sorprenden con fusión de urbano y regional mexicano en ‘Ey Mezcal’

Christian Nodal y Dharius se presentan en esta imagen promocional de su nueva canción "Ey Mezcal", una colaboración esperada que marca un hito para EL CLAN RECORDS. (Youtube/Dharius)

Christian Nodal y Dharius lanzan “Ey Mezcal”, una fusión entre el rap y el regional mexicano que llega como el sencillo insignia del nuevo álbum del rapero regiomontano, estrenado el 4 de junio de 2026.

La canción forma parte de Directo Hasta Arriba Vol. 2, el quinto trabajo discográfico de Dharius. Fue escrita íntegramente por el rapero y marca el encuentro entre dos mundos musicales que rara vez se cruzan en un mismo tema.

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Qué dice “Ey Mezcal”

El reconocido cantante Christian Nodal lanza su nuevo sencillo "Como Pa' Seguir Sufriendo", ofreciendo a sus seguidores una conmovedora pieza musical en el marco del Día Mundial de la Música. (Youtube/Dharius)

El sencillo aborda el despecho desde una perspectiva directa y sin filtros. El mezcal actúa como hilo conductor y como símbolo de identidad mexicana: la narrativa propone hacerse amigo del dolor, la soledad y la música tras una ruptura amorosa.

La propuesta gira en torno al proceso de soltar una relación sin juicios ni condenas.

Al momento del anuncio, no se confirmó la existencia de un video oficial que acompañe el lanzamiento.

Una fusión de géneros poco frecuente

“Ey Mezcal” llama la atención por la mezcla entre el universo del rap de Dharius y el estilo de música regional que ha consolidado a Nodal a lo largo de su carrera.

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Se trata de una de las colaboraciones más inesperadas en la trayectoria reciente de ambos artistas. El encuentro de géneros, según medios especializados, apunta a posicionar el tema como uno de los más comentados del álbum.

El álbum más reciente de Nodal: Bandera Blanca

Pese a que los últimos meses ha estado rodeado de polémicas, el cantante de regional mexicano lanzó un nuevo sencillo. (IG Nodal)

El 21 de mayo de 2026, Nodal lanzó Bandera Blanca bajo Sony Music México, su quinto álbum de estudio. El disco consta de 13 canciones con una duración total de 40 minutos e incluye temas como “Un Vals”, “Incompatibles”, “Miel Con Licor” y “Una Mujer Como La Suya”, composición de Joss Favela que funciona como focus track.

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El cantante declaró en una entrevista para el canal de Instagram La Heladera 555 que el proceso de creación fue difícil: “La verdad que no fue, emocionalmente no fue nada bonito hacer este álbum. Estuve atravesando por muchas situaciones difíciles”. Las voces fueron grabadas en parte en su estudio de Houston y en parte en un cuarto improvisado con colchones para aislar el sonido, método que, según sus propias palabras, lo remontó a sus inicios en 2018.

La gira de Bandera Blanca arrancó el 29 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, en un formato que el propio artista describió como un palenque gigante.

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El contexto personal de Nodal

En una entrevista con el canal de Javier Paniagua, el cantante también cuestionó una práctica extendida en la industria: “Ahora todos los artistas a fuerzas tienen que, aunque no esté vendido 100% el show, es: ‘Sold out, es sold out’. Eso es una mentira” (Instagram)

En paralelo al lanzamiento de su disco, Nodal atraviesa un periodo de tensiones públicas. Enfrenta un conflicto con sus padres por el registro legal de su nombre artístico, según varios medios mexicanos.

En una entrevista con el canal de Javier Paniagua, el cantante también cuestionó una práctica extendida en la industria: “Ahora todos los artistas a fuerzas tienen que, aunque no esté vendido 100% el show, es: ‘Sold out, es sold out’. Eso es una mentira”. Sostuvo que el prestigio de un artista no depende del aforo vendido y que su motivación original nunca fue la fama.

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Quién es Dharius

Alan Alejandro Maldonado Tamez, nacido el 24 de septiembre de 1984 en Guadalupe, Nuevo León, es uno de los referentes del hip hop mexicano. Conocido como Dharius o DHA, comenzó su carrera como integrante del Cartel de Santa antes de consolidarse como solista.

Su discografía incluye cuatro álbumes de estudio: Directo Hasta Arriba (2014), Mala Fama, Buena Vidha (2018), Cuando Todo Acaba (2022) y El Diablo, La Muerte y Yo (2024). En los meses previos al lanzamiento de Directo Hasta Arriba Vol. 2, publicó los sencillos “TOP TOP” con MC Davo, “Pa Lo Contrario” con Niño Freestyle y “Bien Perro”.

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Quién es Christian Nodal

El cantante originario de Caborca, Sonora, conocido como “El Forajido”, tiene casi una década de carrera en la música regional mexicana. Debutó a los 17 años con el sello Universal Music Latin y acumula cinco álbumes de estudio.

Entre sus colaboraciones previas con el rap destaca “Botella Tras Botella” junto a Gera MX, lanzada en 2021 y convertida en uno de sus mayores éxitos. “Ey Mezcal” representa su segundo acercamiento documentado al género.

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