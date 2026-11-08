Por qué 2026 podría convertirse en el segundo año más caluroso registrado: el impacto de El Niño

Octubre de 2026 registró una temperatura media global en superficie de 15,35 °C y superó en 1,75 °C los niveles preindustriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mundo atraviesa una racha de calor sin precedentes. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), implementado por el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), octubre de 2026 fue el octubre más caluroso jamás registrado a nivel global. La temperatura media de la superficie terrestre alcanzó los 15,35 °C, lo que representa 1,75 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900).

Con este dato, 2026 tiene altas probabilidades de convertirse en el segundo año calendario en superar el umbral de 1,5 °C de calentamiento desde la era preindustrial, después de 2024, que registró 1,55 °C por encima de ese nivel. La importancia del umbral radica en que el Acuerdo de París, tratado internacional firmado en 2015 por casi todos los países del mundo para combatir el cambio climático, establece como meta central limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

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Superar ese límite durante un año no significa que la meta esté perdida, ya que el Acuerdo mide el calentamiento en décadas y no en años individuales. Sin embargo, que dos años en tres superen ese umbral es una señal de alerta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió en enero de 2026 que los once años más calurosos de la historia son, precisamente, los once últimos.

Octubre batió un récord global y dejó tres meses consecutivos por encima del umbral crítico

Según el C3S, octubre de 2026 fue el tercer mes consecutivo en superar la barrera de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. La racha anterior de al menos tres meses consecutivos por encima de ese umbral había concluido en abril de 2025. Además, el promedio de temperatura para los cuatro años entre 2023 y 2026 también superaría 1,5 °C, lo que ilustra que el calor no es un fenómeno puntual, sino una tendencia sostenida.

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La Organización Meteorológica Mundial constató que los once años de mayor temperatura de la historia corresponden a los once últimos. (María José López / Europa Press)

Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del ECMWF, señaló que “octubre continuó el patrón de notable calidez global, con temperaturas récord en la superficie terrestre y en los océanos”. Subrayó que un El Niño excepcionalmente fuerte suma calor adicional a un planeta que ya acumula décadas de calentamiento por actividad humana.

En cuanto al pronóstico para el año completo, el C3S indicó que 2026 tiene alrededor de un 80% de probabilidad de ser el segundo año más cálido de la historia. Existe también una probabilidad de aproximadamente el 20% de que iguale o supere a 2024, el año más cálido hasta la fecha, con una temperatura estimada de entre 1,56 °C y 1,61 °C por encima del nivel preindustrial.

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El Niño bate sus propios récords en el Pacífico y acelera el calentamiento global

Una de las variables más preocupantes del momento es la intensidad del El Niño en curso. La temperatura media de la superficie del mar en las zonas oceánicas fuera de los polos alcanzó en octubre de 2026 los 20,95 °C, el valor más alto registrado para ese mes, superando el récord anterior de octubre de 2023.

En la zona central del Pacífico tropical conocida como Niño 3.4, que los científicos usan para medir la intensidad de El Niño, la temperatura de la superficie del mar quedó 3,21 °C por encima del promedio en octubre. Según el C3S, fue la mayor diferencia registrada en esa región. Ese valor superó los picos de los eventos El Niño muy fuertes anteriores: los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

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La temperatura del mar en la región Niño 3.4 del Pacífico central superó las marcas de los episodios de 1982, 1997 y 2015. (C3S/ECMWF)

La OMM advirtió en su actualización climática estacional de octubre de 2026 que el índice Niño 3.4 (la medida estándar para cuantificar la intensidad de El Niño) podría alcanzar una anomalía promedio de aproximadamente +3,7 °C en el trimestre octubre-noviembre-diciembre, lo que sería la más alta desde que existen observaciones.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, explicó en el Foro Global del Calor celebrado en Bangkok que “El Niño no agrega calor nuevo al planeta: libera el calor que el océano ya almacenó bajo la superficie”. Remarcó que el océano del que El Niño extrae ese calor es el más caliente que se haya medido jamás, lo que amplifica el efecto del fenómeno.

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Europa sufrió un octubre anómalo, con ríos en mínimos históricos e inundaciones simultáneas

Europa vivió en octubre de 2026 su segundo octubre más cálido desde que existen registros, con una temperatura promedio sobre tierra de 11,51 °C, lo que representa 1,49 °C por encima del promedio del período 1991-2020. Las temperaturas más elevadas se concentraron en Escandinavia y el este de Europa, mientras que el centro y el oeste del continente presentaron anomalías menores.

Al mismo tiempo, el continente enfrentó una situación hídrica contradictoria. Por un lado, caudales excepcionalmente bajos afectaron ríos estratégicos como el Rin, el Danubio y el Vístula. Por otro, lluvias intensas e inundaciones golpearon al Reino Unido, Irlanda, España, Grecia y Turquía durante el mismo mes.

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Europa registró su segundo octubre más cálido, con temperaturas 1,49 °C por encima del promedio de 1991-2020. (REUTERS/Tom Nicholson)

Fuera de Europa, el informe de C3S describió condiciones más secas de lo habitual en gran parte del este de Norteamérica, el sur de Estados Unidos, el oeste de Rusia, partes de Siberia y Asia Central, el sur de China, sectores de América del Sur y el sur de África.

En contraste, las lluvias fueron superiores a lo habitual en Alaska, zonas del sur de Estados Unidos y el norte de México, Asia Central, partes de China y Corea, Chile, el sur de Argentina, el sudeste de Brasil, el extremo sur de África, Madagascar y el oeste y centro de Australia. En varias de esas regiones, precipitaciones extremas, en algunos casos asociadas a ciclones tropicales, provocaron inundaciones durante el mes.

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En cuanto al hielo marino, el Ártico registró en octubre una extensión de hielo aproximadamente un 9% por debajo del promedio, mientras que en la Antártida la extensión fue también un 9% inferior al promedio, lo que la ubicó como la segunda más baja para ese mes en 48 años de registros satelitales, solo detrás de 2023.

La OMM afirma que 2024 fue el año más caluroso de la historia, con una temperatura media de 1,55 °C por encima del nivel preindustrial. Además, precisó que los once años más cálidos de la historia son los once últimos. Con los datos de octubre de 2026 ya disponibles, la racha se extiende: 2026 estaría en camino de sumarse a esa lista como el segundo año más cálido jamás documentado.

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