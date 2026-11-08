EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 8 de noviembre

Este 8 de noviembre se prevén cinco concentraciones en la Ciudad de México. Desde las 10:00 horas, colectivos en defensa de los animales realizarán una grabación en Santa María la Ribera; a las 11:00, Colectiva Hilos llevará a cabo actividades en la Glorieta del Ahuehuete y el Jardín Hidalgo, en Coyoacán, para visibilizar la violencia de género. Al mediodía también habrá una asamblea vecinal contra el proyecto Skyline Coyoacán, un picnic vegano en la Alameda Central y una jornada itinerante de Plataforma 4:20 en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
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Cortes en Paseo de la Reforma por una carrera deportiva afectarán la circulación desde las 06:15, con salida en la Torre Mayor y llegada en la Torre BBVA.
La afectación vial se concentrará sobre Avenida Paseo de la Reforma, en el tramo utilizado por el recorrido de la competencia.
Las alternativas sugeridas son Anillo Periférico, avenida Constituyentes, avenida Chapultepec, Eje 1 Poniente, avenida Ribera de San Cosme y Circuito Interior.
Agenda de movilizaciones
- 10:00 horas | Cuauhtémoc: Colectivos en Defensa de los Derechos de los Animales se concentran en Sabino y Manuel Carpio, colonia Santa María la Ribera, para grabar un video contra el maltrato animal. Aforo estimado: 30 personas.
- 11:00 horas | Cuauhtémoc y Coyoacán: Colectiva Hilos realiza el evento político-cultural “Sangre de mi sangre” en la Glorieta del Ahuehuete y el Jardín Hidalgo. La actividad busca denunciar la violencia de género y promover redes de apoyo para víctimas de trata, feminicidio y desaparición. Aforo: 25 personas.
- 12:00 horas | Coyoacán: Vecinos de colonias de Coyoacán se reúnen en el Foro Cultural El Caracol, en el Conjunto Urbano Tlalpan, para definir acciones contra el megaproyecto inmobiliario Skyline Coyoacán. Aforo: 50 personas.
- 12:00 horas | Cuauhtémoc: Liberación Animal MX realiza un “picnic vegano” en la Alameda Central, con actividades de convivencia y difusión sobre veganismo. Aforo: 35 personas.
- 12:00 horas | Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero: Plataforma 4:20 instala actividades en el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, y Gran Canal con Circuito Interior. Habrá recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos. Aforo: 45 personas.