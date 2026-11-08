EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 8 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México (X/ @OVIALCDMX)

Este 8 de noviembre se prevén cinco concentraciones en la Ciudad de México. Desde las 10:00 horas, colectivos en defensa de los animales realizarán una grabación en Santa María la Ribera; a las 11:00, Colectiva Hilos llevará a cabo actividades en la Glorieta del Ahuehuete y el Jardín Hidalgo, en Coyoacán, para visibilizar la violencia de género. Al mediodía también habrá una asamblea vecinal contra el proyecto Skyline Coyoacán, un picnic vegano en la Alameda Central y una jornada itinerante de Plataforma 4:20 en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.