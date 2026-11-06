Identifican tres especies de peces de estuario con amplia tolerancia a temperaturas extremas

Los investigadores examinaron poblaciones de besugo de aleta amarilla, silago de arena y tarwhine a lo largo de mil kilómetros de costa australiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las olas de calor marinas elevan la temperatura del agua durante varios días o semanas y pueden alterar la vida de los peces. En la costa este de Australia, un estudio detectó que tres especies de estuario toleraron grandes variaciones de temperatura. Dos de esas especies también conservaron conductas clave durante pruebas breves que reprodujeron olas de calor.

El hallazgo interesa a la pesca comercial y recreativa vinculada a esos ambientes, aunque no anticipa el futuro de las pesquerías. La investigación examinó respuestas de corto plazo en poblaciones determinadas y no mide los efectos acumulados de olas de calor más frecuentes. Tampoco elimina otras amenazas para los estuarios, entre ellas la contaminación y la sobrepesca.

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La pregunta era si los peces que viven en aguas de temperatura cambiante desarrollan una ventaja particular ante el calor, o si su especie posee una tolerancia amplia con independencia del ambiente de origen. Un estudio publicado en la revista Global Change Biology respalda esta segunda explicación, llamada generalismo térmico, que describe la capacidad de una especie para conservar sus funciones dentro de un rango amplio de temperaturas.

Los peces conservaron indicadores similares en estuarios de temperaturas distintas

Las pruebas de laboratorio sometieron a los peces a incrementos de dos grados durante catorce días y de cuatro grados durante siete días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo dirigido por Angus Mitchell estudió besugo de aleta amarilla, silago de arena y tarwhine en 20 puntos de 15 estuarios, a lo largo de unos 1.000 kilómetros de la costa este australiana. Según el comunicado de la Universidad de Adelaida, el besugo de aleta amarilla y el silago de arena se cuentan entre las capturas más habituales de los pescadores recreativos y comerciales de esa región.

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Los investigadores compararon peces de ambientes donde el agua cambia mucho de temperatura con otros de estuarios más estables. Durante los muestreos en estuarios subtropicales, el trabajo registró agua de hasta 37 ℃ (98,6 ℉). Según se detalla en el estudio, esos valores pueden igualar o superar algunas proyecciones climáticas extremas de fin de siglo. Para conocer el estado de los animales, se analizaron proteínas, que intervienen en el mantenimiento y la reparación de las células, y sus defensas contra sustancias que pueden dañarlas cuando aumenta la temperatura.

En las tres especies, esos indicadores fueron, en general, parecidos entre los ambientes más variables y los más estables. La excepción fue el tarwhine: los ejemplares de aguas más estables presentaron un marcador de daño oxidativo más alto, una señal asociada al deterioro de los lípidos de las células. Los autores aconsejan cautela al interpretar ese resultado, ya que la muestra fue limitada y el patrón no apareció en las otras dos especies.

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Dos especies mantuvieron sus respuestas durante olas de calor simuladas

Las mediciones en estuarios subtropicales registraron aguas de hasta 37 grados, una cifra comparable a las proyecciones climáticas de fin de siglo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para observar qué ocurría bajo condiciones controladas, el equipo trabajó con besugo de aleta amarilla y silago de arena capturados en Narrabeen Lagoon, una laguna con mayor variabilidad térmica, y Careel Bay, un estuario más estable. Los expusieron a dos situaciones: una subida de 2 ℃ (3,6 ℉) durante 14 días y otra de 4 ℃ durante siete días (7,2 ℉).

Aunque ambas pruebas sumaban la misma cantidad total de calor, una fue más corta e intensa y la otra, más moderada y prolongada. Los científicos observaron el crecimiento, la alimentación, la actividad, el uso de refugios y la reacción de escape. También midieron proteínas y señales de daño celular. El trabajo no encontró cambios claros frente a los grupos mantenidos a temperaturas habituales ni diferencias constantes vinculadas al lugar de procedencia. Según se detalla en el estudio, la mortalidad total fue del 5,8 % y no siguió un patrón definido entre los grupos.

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Los resultados apoyan la idea de que la tolerancia observada no quedó restringida a los peces de los sitios más cambiantes. Sin embargo, no prueban un origen genético ni descartan por completo la adaptación local. Cada especie fue representada por una sola población de cada tipo de ambiente y los grupos de comparación partieron de temperaturas habituales diferentes, una limitación que el propio trabajo reconoce.

Resistir el calor no elimina la contaminación ni la sobrepesca

Los científicos advirtieron que la capacidad de adaptación al calor no neutraliza el impacto negativo de la sobrepesca y la contaminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio tampoco permite trasladar sus conclusiones al resto de los animales marinos. Ivan Nagelkerken, profesor de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Adelaida y responsable del proyecto, señaló en el comunicado que los peces de estuario con tolerancia térmica amplia podrían resistir mejor el calentamiento. Aclaró, sin embargo, que esa situación no se extendería a los peces de arrecifes coralinos, que viven en condiciones más estables y soportan un margen de temperatura más reducido.

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El silago de arena ofreció otro resultado que debe leerse con prudencia. En el campo, los ejemplares de estuarios con mayor variación térmica acumularon más peso a medida que crecían. En el laboratorio, crecieron más rápido solo bajo la temperatura de control asignada a ese grupo. Por eso, el trabajo plantea que esta especie podría beneficiarse de aguas basales más cálidas, pero no concluye que el calentamiento futuro aumentará las capturas.

Nagelkerken advirtió que la tolerancia al calor no vuelve innecesario el cuidado de los estuarios. Según el comunicado institucional, la contaminación y la sobrepesca se suman al cambio climático y una gestión adecuada de esos ambientes será necesaria para sostener las especies de las que depende la actividad pesquera.

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