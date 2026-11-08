Salario mínimo 2027 en Colombia: estos son los servicios, trámites y arriendos que subirán de precio

La cuota moderadora es un aporte en dinero que deben pagar los afiliados cotizantes y beneficiarios del régimen contributivo en Colombia cada vez que utilizan ciertos servicios de salud - Camila Díaz/Colprensa

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El salario mínimo en Colombia para 2026 aumentó 23,7% hasta $1.750.905 mensuales, mientras el auxilio de transporte quedó en $249.095, para un ingreso mensual total de $2.000.000 para los trabajadores que perciben ambos conceptos. Dicho incremento decretado por el ya expresidente Gustavo Petro hizo que subieran de precio cerca de 70 servicios, trámites y tarifas indexados a ese indicador o expuestos a mayores costos laborales.

El nuevo valor rige hasta 2026 y sirvió de referencia para cálculos laborales, contractuales y administrativos. Ahora, de cara a lo que viene para 2027 la ley establece que pasará lo mismo con todo lo que está ligado a la subida del sueldo básico, al menos que en la concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores se decida desligar las subidas.

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Servicios y trámites que suben con el salario mínimo

Dentro de los rubros que suben o enfrentan presiones al alza con el nuevo salario mínimo están las cuotas moderadoras del régimen contributivo de salud, que en la actualidad están, según el ingreso base de cotización (IBC) en salarios mínimos mensuales legales vigentes, en:

Menos de dos salarios mínimos (categoría A): $5.000.

Entre dos y cinco salarios mínimos (categoría B): $20.100.

Más de cinco salarios mínimos (categoría C): $52.800.

Para 2026, el salario mínimo se ubica en $1.750.905, luego de un aumento del 23,7% - Luisa González/Reuters

Otros rubros que subirán son:

Aportes a la seguridad social: salud, pensión y riesgos laborales.

Aportes para aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Tarifas notariales, derechos de notaría y trámites registrales.

Exámenes de laboratorio para particulares.

Mantenimiento y reparaciones en talleres.

Servicios de peluquería y cuidado personal.

Servicios de cuidado de niños, guarderías y cuidado infantil.

Servicios de latonería.

Servicios médicos auxiliares no hospitalarios.

Servicios médicos menores.

Consulta médica general particular.

Consulta médica con especialista particular.

Servicios relacionados con la copropiedad.

Lavado y planchado de ropa.

Multas de tránsito y sanciones administrativas.

Vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), cuyos topes máximos en pesos aumentan al estar atados al salario mínimo.

Matrículas y servicios educativos en instituciones técnicas, universitarias, colegios y centros de formación que usen el salario mínimo como referencia.

Servicio doméstico.

Restaurantes, hoteles, servicios de aseo y seguridad privada, por mayores costos de nómina.

Transporte público e intermunicipal, sujeto a ajustes por costos operativos y laborales, con discusiones locales en sistemas como TransMilenio.

Arriendos de locales comerciales o no residenciales cuando el contrato se pactó con base en el salario mínimo o contempla ese indicador para sus reajustes.

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La inflación anual en Colombia supera el 6% y está lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Dane

Los empleadores y trabajadores independientes deberán calcular las cotizaciones a salud, pensión y riesgos laborales sobre el nuevo monto. Las familias también pueden enfrentar aumentos en matrículas y servicios educativos de instituciones que emplean este referente en sus tarifas. En los sectores intensivos en mano de obra, los mayores costos laborales pueden trasladarse a precios, sin que ello implique que todos los servicios registren un incremento uniforme o automático.

Riesgos para empleo e inflación

Para la docente investigadora de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz Carolina Henao, la fijación del salario mínimo debe tener en consideración la inflación del año anterior, la meta de inflación del Banco de la República, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la productividad laboral. Advirtió sobre los efectos de ignorar esas variables: “Cuando en Colombia se sube el salario mínimo sin tener en cuenta estos aspectos, se pueden generar efectos importantes en la economía”.

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Según la experta, un incremento que no corresponda con la productividad y el crecimiento económico puede elevar el costo de contratar formalmente y limitar la creación de puestos de trabajo. Las empresas también podrían trasladar una parte de esos mayores gastos a los precios de bienes y servicios, con presiones sobre la inflación.

Agregó que esa situación “puede ampliar la distancia entre quienes conservan un empleo formal y quienes tienen dificultades para acceder al mercado laboral”. Además, las finanzas públicas pueden enfrentar presión adicional porque las pensiones mínimas están vinculadas al salario mínimo.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es integrada por representantes del Gobierno, gremios y sindicatos - Ministerio del Trabajo

Concertación del salario mínimo para 2027

La discusión para 2027 corresponde a una negociación distinta del aumento ya confirmado para 2026, cuyo ingreso base quedó en $1.750.905:

Los sindicatos, por medio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), plantean un incremento de 38,5%, mientras sectores empresariales proponen alzas de entre el 7% y el 9,5%.

Dentro de los que respaldan porcentajes menores figuran Fenalco, Corficolombiana y el Consejo Gremial. Esas cifras son posiciones dentro de la negociación tripartita y no representan una decisión oficial sobre el ajuste del próximo año.

El aumento del salario mínimo para 2027 deberá definirse mediante concertación antes del 15 de diciembre de 2026. Si no hay acuerdo, el Gobierno podrá establecerlo por decreto antes del 30 de diciembre de 2026.

El próximo ajuste deberá equilibrar la protección del ingreso de los trabajadores con la evolución de la inflación, el crecimiento económico y la productividad, variables que determinarán cuánto pueden absorber hogares, empresas y finanzas públicas sin agravar las presiones sobre precios y empleo formal.