Descubrieron dos nuevas especies de marsupiales en Australia tras analizar ejemplares de museos durante una década

Los análisis de ADN y mediciones de cráneos permitieron reevaluar la clasificación del género Isoodon, conocido como bandicut de nariz corta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de científicos australianos describió dos especies nuevas de bandicuts, marsupiales nativos de Australia y Nueva Guinea, tras analizar cientos de especímenes históricos y modernos preservados en colecciones de museos de todo el mundo, en una investigación que se extendió durante una década.

Los resultados, publicados en la revista Australian Journal of Taxonomy y divulgado en Phys.org, también ampliaron el área de distribución de una especie emblemática y pusieron en evidencia que la diversidad de este grupo de mamíferos era mayor de lo que se suponía.

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El trabajo estuvo liderado por Kenny Travouillon, del Museo de Australia Occidental, junto a Matthew Phillips, Steve Cooper y Terry Bertozzi, quienes utilizaron análisis de ADN y mediciones detalladas de cráneos para reevaluar las relaciones entre distintas poblaciones del género Isoodon, conocido como bandicut de nariz corta o bandicut marrón.

Hasta antes de este estudio, se reconocían cinco especies vivas dentro del género en los países. La revisión permitió identificar dos especies adicionales y varias subespecies nuevas.

Los bandicuts vivieron en más lugares de los que se creía

El bandicut marrón de Nueva Guinea fue reclasificado como una especie independiente tras la revisión taxonómica (Gentileza, estudio: Reevaluación genética y morfológica del género Isoodon (Marsupialia: Peramelemorphia) y descripción de nuevas especies y subespecies, publicado en Australian Journal of Taxonomy)

Los bandicuts son marsupiales del tamaño de un conejo, con hocicos largos y puntiagudos, grandes patas traseras y colas cortas. Se alimentan excavando el suelo con sus patas delanteras en busca de hongos, raíces, insectos y pequeños invertebrados.

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Existen más de 20 especies vivas, aunque en Australia varias se han extinguido desde la llegada de los colonizadores europeos. El proceso de investigación comenzó en 2016, cuando Travouillon viajó por Europa y Estados Unidos para examinar especímenes recolectados hace más de un siglo.

La comparación de ese material con ejemplares guardados en museos australianos generó dudas sobre las clasificaciones existentes y dio lugar a un proyecto más amplio. Cooper y Bertozzi se sumaron a la iniciativa, que luego incorporó a otros investigadores a través de la iniciativa OZ Mammals Genomics.

El equipo recorrió museos de toda Australia, donde tomó mediciones y muestras genéticas de especímenes provenientes del continente y de Nueva Guinea. “Aún quedan descubrimientos extraordinarios en los cajones de los museos, tanto en Australia como en el resto del mundo”, afirmaron los investigadores.

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Una especie desapareció antes de que la ciencia la reconociera

El pequeño bandicut marrón de Australia Meridional, ahora reconocido como especie, se habría extinguido hace un siglo sin ser previamente identificado por la ciencia (Gentileza, estudio: Reevaluación genética y morfológica del género Isoodon (Marsupialia: Peramelemorphia) y descripción de nuevas especies y subespecies, publicado en Australian Journal of Taxonomy)

Uno de los descubrimientos más significativos fue la descripción del pequeño bandicut marrón (Isoodon microtis), una especie del sur de Australia que, según los científicos, se habría extinguido hace aproximadamente un siglo.

Sus ejemplares habían permanecido en colecciones de museos durante generaciones sin que nadie advirtiera que se trataba de un organismo distinto de los demás bandicuts como para constituir una especie propia. “Resulta desalentador constatar que un mamífero australiano único desapareció antes incluso de que la ciencia lo reconociera”, señalaron.

El estudio también determinó que el bandicut marrón de Nueva Guinea (Isoodon moresbyensis), que hasta ahora se clasificaba como subespecie del bandicut marrón del norte (Isoodon macrourus), es en realidad una especie independiente. Se trata de la segunda especie nueva descrita por la investigación, en este caso un animal que aún habita la región.

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Australia Meridional tuvo más diversidad de lo que se creía

Las nuevas clasificaciones taxonómicas modifican el panorama de conservación de los bandicuts, y algunas especies podrían requerir mayor protección ante el elevado riesgo de extinción (Gentileza, estudio: Reevaluación genética y morfológica del género Isoodon (Marsupialia: Peramelemorphia) y descripción de nuevas especies y subespecies, publicado en Australian Journal of Taxonomy)

La revisión transformó también la comprensión de la diversidad de bandicuts en Australia Meridional. Las clasificaciones previas indicaban que solo el bandicut marrón del sur (Isoodon obesulus) habitaba ese estado.

El estudio demostró que, en el pasado, convivían allí tres especies distintas: el bandicut marrón del sur, el pequeño bandicut marrón recientemente reconocido y el quenda (Isoodon fusciventer).

Este último dato resultó especialmente llamativo: el quenda, también conocido como bandicut marrón del sureste, había sido considerado hasta ahora una especie propia de Australia Occidental.

Un equipo australiano describió dos nuevas especies de bandicuts tras analizar cientos de especímenes de museos de todo el mundo (Gentileza, estudio: Reevaluación genética y morfológica del género Isoodon (Marsupialia: Peramelemorphia) y descripción de nuevas especies y subespecies, publicado en Australian Journal of Taxonomy)

Sin embargo, el análisis genético y morfológico, es decir, el estudio de su forma y estructura física, reveló que antiguamente habitaba en las cercanías de Adelaida, la Isla Canguro y el archipiélago de Nuyts. Esto implica una extensión hacia el este de su distribución histórica conocida, mucho mayor de lo que se creía.

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Además de las dos especies nuevas, el equipo describió varias subespecies: dos del bandicut dorado (Isoodon auratus), cuatro del quenda y una del bandicut marrón del norte en Cabo York, Queensland.

Los cambios en la clasificación tienen consecuencias para la conservación

La taxonomía —la disciplina científica que nombra y clasifica las especies— es la base sobre la que se estructura la planificación de la conservación de la fauna. Los cambios en las categorías pueden modificar la percepción del riesgo de extinción y la forma en que se distribuyen los recursos destinados a proteger a las especies.

La investigación demostró que el quenda tuvo una distribución histórica más amplia e incluyó regiones del sur de Australia como Adelaida y la Isla Canguro (Gentileza, estudio: Reevaluación genética y morfológica del género Isoodon (Marsupialia: Peramelemorphia) y descripción de nuevas especies y subespecies, publicado en Australian Journal of Taxonomy)

En el caso del quenda, el reconocimiento de una distribución histórica más amplia podría sugerir que la especie está menos amenazada de lo que se suponía. Aun así, los investigadores advirtieron que las poblaciones del sur de Australia son pequeñas y requieren protección continua.

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El panorama es más preocupante para el bandicut marrón del sur: al reducirse su área de distribución conocida, esta especie —ya catalogada en peligro de extinción— podría enfrentarse a un riesgo aún mayor bajo la nueva clasificación, al igual que el bandicut dorado, que también figura como vulnerable.

Algunas de las especies analizadas sufrieron un declive drástico por la pérdida de hábitat, los cambios en los patrones de incendios y la introducción de depredadores.

Con la revisión del género Isoodon concluida, el equipo orientará su trabajo hacia los bandicuts de hocico largo, del género Perameles. Los investigadores prevén que examinar especímenes de museos del mundo seguirá revelando datos inesperados sobre la historia natural del continente.

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