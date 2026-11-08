Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: una batalla por el liderato de LaLiga

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol (REUTERS/Susana Vera)

La clasificación de LaLiga vivirá este domingo uno de sus enfrentamientos más importantes de la temporada. Atlético de Madrid y FC Barcelona se verán las caras en el Metropolitano con el primer puesto en juego.

Los azulgranas parten con una ventaja de dos puntos sobre los rojiblancos, que tendrán la oportunidad de aprovechar el factor campo para dar un golpe en la mesa y colocarse al frente del campeonato. Una cita de máxima exigencia para la que Diego Simeone ha recibido buenas noticias durante los últimos entrenamientos.