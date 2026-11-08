Atlético de Madrid - FC Barcelona, en directo: una batalla por el liderato de LaLiga

La clasificación de LaLiga vivirá este domingo uno de sus enfrentamientos más importantes de la temporada. Atlético de Madrid y FC Barcelona se verán las caras en el Metropolitano con el primer puesto en juego.
Los azulgranas parten con una ventaja de dos puntos sobre los rojiblancos, que tendrán la oportunidad de aprovechar el factor campo para dar un golpe en la mesa y colocarse al frente del campeonato. Una cita de máxima exigencia para la que Diego Simeone ha recibido buenas noticias durante los últimos entrenamientos.
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A qué hora y dónde ver el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona
Los rojiblancos y los azulgranas se ven las caras este domingo en un duelo por el liderato de LaLiga
La clasificación de LaLiga vivirá este domingo uno de sus enfrentamientos más importantes de la temporada. Atlético de Madrid y FC Barcelona se verán las caras en el Metropolitano con el primer puesto en juego. Los azulgranas parten con una ventaja de dos puntos sobre los rojiblancos, que tendrán la oportunidad de aprovechar el factor campo para dar un golpe en la mesa y colocarse al frente del campeonato. Una cita de máxima exigencia para la que Diego Simeone ha recibido buenas noticias durante los últimos entrenamientos.
¡¡Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este domingo tenemos una cita por el liderato de LaLiga: Atlético de Madrid - FC Barcelona. Un duelo importante que podría cambiar el líder de la clasificación. Ambos equipos llegan en una condiciones muy similares lo que hace pensar que será un duelo muy igualado.