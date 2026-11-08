Un estudiante descubrió en Yellowstone tres ejemplares de uno de los insectos más raros del mundo

La expedición de 2025 en las Montañas Red finalizó sin capturas por la escasez de nieve y el deshielo temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudiante universitario halló por primera vez en Wyoming, al oeste de los Estados Unidos, tres de los insectos más escasos del planeta, los llamados “rastreadores del hielo”, durante una expedición de seis días en el Parque Nacional Yellowstone en el verano de 2026.

Los “rastreadores del hielo” pertenecen al orden Grylloblattodea, uno de los más raros del reino animal, con apenas 35 especies descritas en todo el mundo. Muchas de ellas son conocidas únicamente en un único punto del planeta, según el artículo divulgado por Earth.com.

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Se trata de insectos sin alas, activos en condiciones de frío extremo, que suelen morir cuando la temperatura supera los 10 ℃. Hasta este descubrimiento, ningún ejemplar de esta especie había sido registrado en la región, a pesar de que el estado limita con territorios donde sí se los conoce.

El primer año de búsqueda terminó sin resultados

El bloqueo de una ruta por una osa grizzly obligó al equipo a ascender el Pico Grey, donde capturó el tercer ejemplar (Universidad de Wyoming / Audrey Lindsteadt)

A fines de julio de 2025, Will Anderson, estudiante de biología de la Universidad de Wyoming, y Audrey Lindsteadt, estudiante de doctorado del Programa en Ecología y Evolución, recorrieron 14 glaciares rocosos en las Montañas Red, junto al lago Heart, en el suroeste de la región.

No encontraron ningún espécimen, pese a que Anderson también revisó campos de nieve y tendió trampas nocturnas. Las condiciones fueron adversas: la mayoría de los campos de nieve ya se habían derretido para esa época, y el área contaba con menos glaciares de los esperados, en su mayoría pequeños o inactivos.

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“A pesar de la cercanía a su distribución conocida y del hábitat adecuado disponible, los Gryllos nunca habían sido encontrados en Wyoming”, explicó Lindsteadt, quien agregó: “Por eso, Will planteó la hipótesis de que los glaciares rocosos y los campos de nieve cercanos que estamos estudiando podrían tenerlos”.

El encuentro con los insectos llegó junto a un episodio con un oso

Los especímenes hallados pertenecen a la especie Grylloblatta campodeiformis, cuyo ciclo biológico puede extenderse hasta siete años (Universidad de Wyoming / Will Anderson)

En una travesía de acampada de seis días, a fines de junio y principios de julio de 2026, el estudiante de biología encontró dos de estos ejemplares cerca del Pico Antler, en el noroeste de Yellowstone, al levantar rocas en un gran glaciar rocoso.

A mediados de julio, el hallazgo del tercero tuvo un antecedente inesperado: una osa grizzly con su cría de dos años los interceptó y bloqueó la ruta que habían planificado.

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La pareja debió ascender el Pico Grey como alternativa, y al deslizarse hacia sus dos glaciares rocosos, el joven capturó el tercer ejemplar.

En agosto, buscó en varios glaciares alpinos del Parque Nacional Grand Teton, pero no encontró más “rastreadores del hielo”. En total, durante el verano de 2026, los estudiantes caminaron alrededor de 274 kilómetros.

Los tres ejemplares pertenecen a la especie más extendida de América del Norte

El retroceso de los glaciares a causa del cambio climático amenaza los hábitats de alta montaña donde habita esta fauna (Universidad de Wyoming / James Sims)

Los especímenes recolectados fueron identificados como Grylloblatta campodeiformis, la especie norteamericana de mayor distribución, con poblaciones en Montana, Columbia Británica y Alberta. El universitario mantuvo dos de los insectos con vida durante un tiempo, aunque no pudo confirmar si se alimentaban del material que les suministró.

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Estos animales se desarrollan a través de una metamorfosis incompleta: de huevo a ninfa y luego a adulto. Su crecimiento es lento; algunos pueden tardar hasta siete años en completar una sola generación.

Durante el día se ocultan bajo rocas frías, cerca de la nieve y el hielo. Por la noche salen a buscar alimento, principalmente otros invertebrados que el viento arrastra sobre la nieve, además de algo de materia vegetal.

“Me interesa este insecto porque hay muchísimo que aún no se sabe sobre él: su historia de vida, su hábitat y su distribución no están completamente comprendidos”, señaló Anderson.

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La preferencia por los glaciares rocosos

Los insectos del orden Grylloblattodea carecen de alas y mueren cuando la temperatura ambiental supera los diez grados Celsius (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lindsteadt considera que estos animales prefieren los glaciares rocosos a los taludes o campos de nieve sin hielo, debido a que ofrecen condiciones más frías, húmedas y estables. Estas formaciones son similares a los glaciares alpinos, pero cuentan con una capa de sedimentos que cubre y protege el hielo interior.

De los 58 glaciares rocosos registrados en Yellowstone, ninguno había sido explorado ni estudiado antes de este proyecto. Para el próximo verano, el equipo planea recorrer 17 de estos en el este del parque y volver a visitar otros ya relevados.

“Con apenas tres detecciones, no podemos identificar con certeza sus preferencias de hábitat. Pero al menos nos marcan una dirección prometedora”, admitió Lindsteadt.

El cambio climático amenaza los hábitats donde vive

Un ejemplar de Grylloblatta campodeiformis camina sobre rocas húmedas cubiertas de musgo en un entorno alpino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los entomólogos de la Universidad de Purdue advierten que muchos de los entornos que ocupan como glaciares de alta montaña y cuevas con hielo permanente, están en riesgo por el retroceso de los glaciares asociado al cambio climático.

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Según Anderson, aunque la rareza de la especie limita su peso en los ecosistemas donde habita, forma parte de las cadenas alimentarias y los ciclos de nutrientes de esos entornos extremos.

“Podemos usar los rastreadores del hielo para comprender mejor cómo funcionan estos ecosistemas y ser gestores más eficaces de ellos”, argumentó el investigador.

El experto trabaja actualmente en un artículo científico que espera publicar en una revista especializada en entomología o ecología alpina. Además, presentará sus hallazgos en la 74.ª reunión anual de la Sociedad Entomológica de América, que se realizará en Columbus, Ohio, del 8 al 11 de noviembre.

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