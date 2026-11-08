The Weeknd rompió el récord de la gira más taquillera de un solista masculino tras recaudar más de USD 1.300 millones

The Weeknd durante la interpretación de “Blinding Lights”, la canción más reproducida en la historia de Spotify, con más de 6.000 millones de reproducciones

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El cierre de After Hours Til Dawn Tour en el TM Stadium National de Kuala Lumpur dejó una cifra que reordenó la lista de las giras más rentables de la música: The Weeknd superó los USD 1.300 millones de recaudación y estableció el récord entre los artistas masculinos en solitario.

El recorrido, que comenzó en julio de 2022, terminó después de cuatro años, 176 conciertos y más de nueve millones de entradas vendidas. La gira pasó por 67 ciudades de 30 países y cinco continentes, de acuerdo con datos de la promotora Live Nation difundidos por Variety y Pollstar.

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La gira quedó detrás de Taylor Swift y Coldplay en la tabla global

La recaudación final situó a la serie de recitales del cantante canadiense en el tercer puesto histórico entre las giras de mayor facturación.

Solo quedó por debajo de The Eras Tour, de Taylor Swift, que superó los USD 2.000 millones, y de Music of the Spheres World Tour, de Coldplay, con más de USD 1.500 millones.

La recaudación ubicó al cantante canadiense en el tercer lugar histórico de la música en vivo, detrás de Taylor Swift y Coldplay (REUTERS)

Según Variety, no existe un registro oficial único para las giras comparable al que Luminate utiliza para la música grabada. La cifra de USD 1.300 millones fue confirmada por Live Nation, responsable de la promoción del tour.

Como antecedente, Elton John ostentaba el récord entre los solistas masculinos con su gira de despedida, Farewell Yellow Brick Road, que recaudó más de USD 939 millones. La nueva marca del cantante de 36 años supera ese registro en más de USD 360 millones.

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La última presentación tuvo lugar en la capital de Malasia, donde Abel Tesfaye, nombre real del artista, puso punto final a una extensa etapa asiática. El tramo incluyó 17 fechas en estadios y se sumó a una agenda internacional que llevó el espectáculo por América del Norte, Europa, Reino Unido, América Latina, Australia y Asia.

La demanda llevó la etapa asiática de 11 a 17 conciertos

La ruta por Asia se anunció con 11 recitales, aunque luego creció hasta alcanzar 17 actuaciones debido a la demanda. El itinerario incluyó tres noches en Bangkok, cuatro conciertos en Hong Kong y más de una fecha en otras ciudades de la región.

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El tour concluyó en Kuala Lumpur tras cuatro años de actividad, 176 conciertos y más de nueve millones de boletos vendidos en cinco continentes (REUTERS)

Pollstar informó que las presentaciones asiáticas agotaron sus localidades. En Hong Kong, The Weeknd actuó cuatro veces en el estadio Kai Tak. El medio también señaló que, el 31 de octubre, el músico lanzó “Hong Kong”, una canción junto a la cantante Faye Wong.

El tramo de 2026 tuvo un peso relevante en el resultado total. Según la información difundida por Variety, la gira vendió más de tres millones de entradas y recaudó más de USD 500 millones durante ese año.

La serie de espectáculos regresó a varios de los mercados que ya había visitado desde 2022. Esa decisión elevó la cantidad de funciones en recintos de gran capacidad y permitió que el tour sumara nuevas marcas locales, de acuerdo con los datos recopilados por Variety.

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Récords en Los Ángeles, Toronto, París y Reino Unido

Entre los hitos citados por la publicación especializada figura el desempeño en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. Allí, The Weeknd realizó siete conciertos, una cifra que le otorgó el récord de mayor cantidad de presentaciones y mayor recaudación para un artista masculino en ese estadio.

El recorrido comercial sumó más de USD 500 millones y vendió tres millones de entradas únicamente durante la etapa realizada en 2026 (REUTERS)

También fijó registros de asistencia en el Rogers Centre de Toronto y en el Stade de France, en París. En el recinto francés agotó seis noches, una marca que lo convirtió en el primer artista en lograr esa cantidad de funciones con localidades vendidas en ese escenario.

Durante el verano europeo, convocó a más de 500.000 personas en Francia, mientras que sus siete conciertos con entradas agotadas en estadios de Reino Unido reunieron a 450.000 espectadores.

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USD 8,5 millones para iniciativas humanitarias y educativas

Además de la recaudación de taquilla, la gira canalizó fondos hacia programas sociales. El tour reunió USD 8,5 millones para el Fondo Humanitario XO y Global Citizen, destinados a proyectos vinculados con la lucha contra el hambre y el acceso a educación de calidad para niños.

La gira aportó USD 8,5 millones al Fondo Humanitario XO y Global Citizen para iniciativas educativas y programas de combate contra el hambre (AP)

Solo en 2026, la recaudación vinculada a esos fines alcanzó USD 3 millones para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y Global Citizen. Las contribuciones de ese año también respaldarán una campaña enfocada en reducir barreras para mujeres y niñas en salud, educación y oportunidades económicas.