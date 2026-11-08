Festival navideño de Harry Potter en CDMX: fecha, sede y actividades del evento

ANIME FEST celebrará Navidad con Harry Potter en el Centro de Convenciones Churubusco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival de Magos navideño reunirá a seguidores de Harry Potter el 5 de diciembre en el Centro de Convenciones Churubusco, en Ciudad de México.

La propuesta de ANIME FEST tendrá entrada libre e incluirá actividades inspiradas en el universo de Hogwarts, concursos, venta de artículos y experiencias con costo adicional.

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El encuentro apunta a convocar a quienes se identifican con las casas Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, con una programación centrada en la temporada navideña.

El Festival de Magos se realizará el 5 de diciembre en el Centro de Convenciones Churubusco

El “Festival de Magos” será una actividad temática dedicada a Harry Potter que se celebrará durante la antesala del cierre de año.

El acceso no tendrá costo, aunque parte de las experiencias previstas dentro del evento requerirán un pago adicional. La organización anunció opciones para quienes busquen participar en actividades especiales, junto con dinámicas pensadas para los visitantes que solo quieran recorrer el festival.

La propuesta llegará en una época en la que las reuniones de temática navideña suelen retomar elementos del cine y la fantasía. En este caso, el programa buscará recrear referencias reconocibles para los seguidores de la historia protagonizada por el joven mago.

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El evento estará organizado por ANIME FEST, que planteó una experiencia enfocada en reunir a personas vinculadas con las cuatro casas de Hogwarts. La ambientación y las actividades previstas tomarán como referencia distintos momentos y símbolos de la franquicia.

Los asistentes podrán acercarse a espacios de convivencia, participar en concursos y conocer opciones de mercancía temática. La recomendación de los organizadores es llegar con anticipación para aprovechar la programación desde el inicio.

La dinámica retomará la idea del “Baile de Navidad” que aparece en Harry Potter y el cáliz de fuego. (Harry Potter y el cáliz de fuego (2005))

Víctor Ugarte participará en una sesión limitada de fotos y autógrafos

Una de las actividades anunciadas será la presencia de Víctor Ugarte, actor de doblaje reconocido por poner voz en español latino a Daniel Radcliffe. El invitado tendrá una sesión de fotografías y firmas de autógrafos con los asistentes.

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El encuentro con Ugarte contará con un cupo limitado a 25 personas. Por ese motivo, quienes estén interesados en participar deberán consultar con ANIME FEST los detalles vinculados con el acceso y las condiciones de esa actividad.

La participación del actor será uno de los puntos centrales del festival. Su trabajo está vinculado con la versión latinoamericana de las películas de Harry Potter, una relación que le dio reconocimiento entre el público que siguió la saga en la región.

La organización habilitó sus redes sociales para responder consultas sobre el encuentro con el artista. Esa vía será útil para conocer los pormenores del formato de convivencia y cualquier requisito que se aplique a la sesión especial.

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La presencia de una figura del doblaje suma un componente de cercanía con las películas. El festival combinará ese espacio con propuestas para quienes asistan caracterizados, quieran competir o busquen participar en las ceremonias temáticas.

Las bodas mágicas y el baile de invierno tendrán costo adicional

El programa incluirá bodas temáticas, una experiencia que tendrá precios desde $650 pesos. La actividad estará dirigida a las personas que quieran realizar una ceremonia inspirada en el mundo mágico durante el encuentro navideño.

Otra de las propuestas será el concurso de baile de invierno. La dinámica retomará la idea del “Baile de Navidad” que aparece en Harry Potter y el cáliz de fuego, película estrenada en 2005.

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La actividad permitirá que los visitantes se sumen a una celebración con vestuarios y referencias al universo de la saga. El concurso formará parte de las opciones destinadas a quienes quieran participar de forma activa en la programación.

El festival también contará con dinámicas vinculadas con el sombrero seleccionador. Esa experiencia tendrá un costo desde $350 pesos y buscará asignar a los participantes una de las casas de Hogwarts.

La oferta de actividades combinará instancias de acceso libre con otras que tendrán una tarifa. La entrada general, de todos modos, permitirá ingresar al recinto y recorrer las propuestas disponibles durante la jornada.

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El programa sumará cosplay, rifas y venta de artículos temáticos

Los asistentes podrán participar en un torneo de cosplay. La convocatoria estará orientada a quienes quieran presentar atuendos inspirados en personajes, casas o elementos relacionados con el universo de Harry Potter.

Las rifas de regalos también formarán parte de la programación. La organización anticipó que habrá premios para los visitantes, aunque no difundió en el material disponible cuáles serán los objetos sorteados ni el mecanismo específico de participación.

La venta de artículos mágicos será otro de los espacios previstos. El encuentro ofrecerá mercancía temática para el público que quiera llevarse objetos relacionados con la franquicia, aunque no se informaron los productos ni sus precios.

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El evento reunirá así propuestas de convivencia, concursos, compras y experiencias inspiradas en Hogwarts. La variedad de actividades permitirá que cada visitante decida si se limita al acceso gratuito o si participa en las opciones con costo adicional.

La jornada se desarrollará a partir de las 11:00 horas en el Centro de Convenciones Churubusco. Para conocer cambios, requisitos o información adicional sobre el encuentro con Víctor Ugarte, los interesados podrán comunicarse con ANIME FEST a través de sus distintas redes sociales.

Cómo llegar al Centro de Convenciones Churubusco en Metro y Metrobús

La opción más cercana para llegar en transporte público es la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro, ubicada en la alcaldía Coyoacán. Desde ese punto, los asistentes podrán continuar el trayecto hacia el Centro de Convenciones Churubusco, situado sobre Calzada de Tlalpan.

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Para quienes utilicen el Metrobús, las estaciones Río Churubusco, de la Línea 1, y Churubusco Oriente, de la Línea 5, forman parte de las alternativas disponibles en el área. Ninguna de ellas deja directamente en la sede, por lo que será necesario completar el recorrido con otro medio de transporte.

La recomendación para el público que acuda al Festival de Magos es priorizar el Metro por la cercanía de General Anaya con el recinto. Antes de salir, conviene revisar los horarios y posibles cambios operativos de los servicios de movilidad de Ciudad de México.