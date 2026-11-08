Medio Ambiente

Cómo una investigación con dispositivos que detectan sonidos de murciélagos ayudó a descubrir nuevas especies en zonas urbanas

Un proyecto científico en Australia convocó a voluntarios para realizar recorridos nocturnos y registrar señales ultrasónicas. La experiencia permitió ampliar el conocimiento sobre la fauna local y mejorar la percepción de los participantes hacia estos mamíferos

Murciélago de pelaje oscuro y alas replegadas que cuelga boca abajo del tronco de un árbol entre ramas con hojas y cápsulas secas.
Los dispositivos acústicos convierten las señales ultrasónicas de ecolocalización en registros audibles para el oído humano (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un programa de ciencia ciudadana en la Ciudad de Wanneroo, al norte de Perth, permitió a residentes registrar cinco especies de murciélagos durante recorridos nocturnos y detectar por primera vez al orejudo de Holt dentro de ese distrito de Australia Occidental. La investigación también halló que la experiencia amplió el conocimiento de los participantes y mejoró sus actitudes hacia estos animales.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Conservation Science and Practice, los voluntarios recorrieron rutas definidas en zonas de vegetación local, registraron sonidos ultrasónicos y permitieron identificar cinco especies durante 23 relevamientos.

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El equipo de la Universidad Murdoch había realizado además una revisión independiente de 51 estudios sobre ciencia ciudadana aplicada a murciélagos, publicados entre 2014 y 2025. Ese trabajo identificó los relevamientos acústicos como el método más utilizado, presente en 32 de los 51 proyectos analizados.

La iniciativa se concentró en murciélagos ecolocalizadores, llamados de forma tradicional microquirópteros. El término no corresponde a una categoría científica formal actual, pero suele utilizarse para describir a especies pequeñas, mayormente nocturnas, que emiten sonidos ultrasónicos y analizan el eco para orientarse y capturar insectos.

Los detectores transformaron ultrasonidos en registros audibles

Un murciélago de pelaje marrón y alas plegadas se apoya sobre el tronco rugoso de un árbol rodeado de follaje.
Un proyecto de ciencia ciudadana de la Universidad Murdoch registró murciélagos en la Ciudad de Wanneroo mediante detectores móviles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes recibieron capacitación sobre el uso de los detectores y sobre las especies presentes en el área. Los dispositivos convierten las llamadas ultrasónicas en grabaciones que el oído humano puede percibir, lo que permite a los especialistas distinguir distintos tipos según la frecuencia, la forma y el ritmo de sus señales.

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Tras la formación, los residentes fueron divididos en grupos pequeños y caminaron por recorridos establecidos en áreas de vegetación de Perth. La propuesta buscaba responder una dificultad habitual para quienes estudian murciélagos: sus hábitos nocturnos, su tamaño y la rapidez de su vuelo complican su observación directa.

El equipo halló que la especie registrada con mayor frecuencia fue el murciélago de Gould (Chalinolobus gouldii), descrito como una especie extendida que parece adaptarse a los entornos urbanos de la ciudad australiana.

Además, los voluntarios detectaron por primera vez dentro de la Ciudad de Wanneroo al murciélago orejudo de Holt (Nyctophilus holtorum). En cambio, no se encontraron murciélagos de Chalinolobus morio en los sitios urbanos que formaron parte de los recorridos.

Los registros abren preguntas sobre los ambientes urbanos

Un murciélago vuela con las alas abiertas frente a la corteza de un árbol en un entorno boscoso.
La ausencia de Chalinolobus morio en los recorridos urbanos plantea interrogantes sobre la adaptación de estas especies a las ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de registros de Chalinolobus morio en los sitios urbanos y durante el período relevado, junto con la detección frecuente del murciélago de Gould, plantea preguntas sobre el uso que distintas especies hacen de los paisajes urbanos. El resultado no permite establecer por qué una especie estuvo ausente ni concluir que no se encuentre en otras zonas de Perth.

Australia alberga más de 80 especies de murciélagos. Entre ellas se encuentran ejemplares pequeños, como el murciélago forestal pequeño (Vespadelus vulturnus), e individuos de mayor tamaño, como el zorro volador de cabeza gris (Pteropus poliocephalus).

La división entre “microquirópteros” y “megaquirópteros” no corresponde a categorías científicas formales, aunque permiten diferenciar a las especies pequeñas de las de mayor tamaño. En la región, los organismos pequeños se alimentan principalmente de insectos, mientras que los zorros voladores consumen frutas, néctar y polen.

Estos animales cumplen funciones vinculadas con el equilibrio de los ecosistemas: los zorros voladores polinizan plantas nativas y dispersan semillas, mientras que las variedades insectívoras ayudan a controlar las poblaciones de insectos. Los murciélagos son, además, los únicos mamíferos capaces de realizar vuelo activo mediante el batido de sus alas.

La participación cambió el conocimiento y la percepción de los asistentes

Un zorro volador de cabeza gris con las alas abiertas, sujeto al tronco de un árbol rodeado de ramas y vegetación.
Australia alberga más de 80 especies de murciélagos, entre las que se encuentran el murciélago forestal pequeño y el zorro volador de cabeza gris (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de recoger sonidos, el estudio examinó qué aprendían los voluntarios durante el proceso. Los participantes respondieron cuestionarios presenciales antes de la capacitación, inmediatamente después de ella y tras completar los relevamientos nocturnos.

Las respuestas mostraron que los asistentes ampliaron sus conocimientos sobre los murciélagos y declararon sentirse más conectados con la naturaleza después de tomar parte en la experiencia. El equipo también registró cambios favorables en la manera en que los participantes valoraban a estos mamíferos.

Una de las personas consultadas indicó que antes no apreciaba a los murciélagos debido al “miedo” y a una “falta de contacto” a actividades relacionadas con ellos, según el artículo. Luego de efectuar su propio relevamiento, destacó que le resultó gratificante observar señales de los animales en el detector.

Los investigadores recogieron también el interés de varios voluntarios por una experiencia más sencilla: observar de manera segura animales que se mueven durante la noche. Gran parte de la fauna australiana tiene actividad nocturna, aunque pocas personas llegan a verla de cerca.

La ciencia ciudadana puede cubrir vacíos de información

Un murciélago de color marrón oscuro se aferra a la madera rugosa de un tronco hueco con hojas secas.
Las encuestas aplicadas a los participantes reflejaron un incremento en el conocimiento sobre estos animales y una reducción del temor previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de los trabajos concluyó que aún son escasos los proyectos que analizan qué obtienen las personas al participar en programas de ciencia ciudadana. El caso desarrollado en Perth aporta datos sobre esa dimensión, además de incorporar información sobre la presencia de estos animales en áreas urbanas.

Todavía existen vacíos sobre la distribución de algunas especies australianas y sobre el uso que hacen de paisajes naturales y urbanos. En ese contexto, la participación comunitaria puede ampliar la capacidad de realizar relevamientos y reunir observaciones en distintos sitios.

El artículo señala que la experiencia permitió a los asistentes conocer variedades poco visibles y utilizar herramientas científicas. También plantea que ese contacto puede transformar el temor previo: los sujetos tuvieron la posibilidad de reconocer la presencia de murciélagos sin necesidad de observarlos directamente.

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