“Trabajar en favor de las mujeres significa trabajar por las familias”: universidad peruana fortalece red de emprendedoras con UNIDAS

Foto: Difusión

La Universidad César Vallejo (UCV) organizó red.volución, un encuentro que reunió a empresarias, ejecutivas, líderes y emprendedoras de distintas regiones del país, con el objetivo de generar alianzas, intercambiar experiencias y ampliar oportunidades de crecimiento.

La iniciativa se enmarca en el programa UNIDAS, una propuesta de responsabilidad social universitaria orientada a fortalecer el emprendimiento femenino y promover el desarrollo económico con impacto social, impulsando la autonomía económica de las participantes.

“Trabajar en favor de las mujeres significa directa e indirectamente trabajar por las familias, trabajar por nuevas generaciones”, señaló Verónika Calderón, vicerrectora de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria de la UCV, al explicar el enfoque de la iniciativa.

Verónika Calderón, vicerrectora de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria de la UCV. Foto: Infobae Perú

De la asistencia a la generación de capacidades

El programa UNIDAS ha beneficiado a más de 15 mil mujeres en distintas regiones del país, consolidando una red de emprendedoras que acceden a capacitación, asesoría y acompañamiento para fortalecer sus negocios.

Según Calderón, el enfoque de la universidad ha evolucionado de una lógica asistencial hacia una estrategia centrada en la generación de capacidades y el empoderamiento personal. “Fortalecer todas las capacidades genera esa sensación de que es posible salir adelante”, afirmó.

Foto: Difusión

Redes, mentorías y herramientas de crecimiento

En su etapa actual, UNIDAS promueve la asociatividad entre emprendedoras, empresarias y académicas, facilitando espacios de mentoría, articulación y desarrollo de proyectos sostenibles.

Este proceso incluye el uso de herramientas digitales, como plataformas de comercio electrónico, que permiten ampliar el alcance de los emprendimientos y mejorar sus canales de comercialización.

“El trabajo nunca puede ser solo, es un trabajo colectivo”, sostuvo Calderón, al destacar la importancia de las redes de apoyo.

Foto: Infobae Perú

Impacto en territorios y casos concretos

El alcance del programa se refleja en experiencias como la de Cecilia Yarlequé, emprendedora de Piura que lidera el proyecto Yarflor Artesanías, dedicado a la elaboración de productos en paja toquilla.

Según explicó, su participación en la iniciativa le permitió fortalecer su negocio mediante el desarrollo de habilidades en gestión, marketing y liderazgo. “El liderazgo sobre todo (…) nos ha ayudado a sobresalir en nuestro negocio”, indicó.

La emprendedora destacó que estas herramientas han sido clave para mejorar la organización del trabajo y responder a demandas de mayor escala.

Cecilia Yarlequé, emprendedora de Piura que lidera el proyecto Yarflor Artesanías. Foto: Infobae Perú

Reducción de brechas y proyección

La UCV señala que UNIDAS forma parte de una estrategia orientada a reducir brechas de género, promoviendo igualdad de oportunidades a través de la formación académica, el voluntariado y programas alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Siempre es posible superar las dificultades (…) lo más importante es aprender a trabajar juntas y juntos”, afirmó Calderón.