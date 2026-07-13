Cyber Wow: ofertas en productos de cuidado personal como shampoos, acondicionadores o jabones del 13 al 16 de julio

Foto: Difusión

El Cyber Wow, uno de los principales eventos de comercio electrónico en el Perú organizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB) Perú, tendrá una nueva edición del 13 al 16 de julio, con ofertas en diversas categorías, incluyendo productos de cuidado personal.

En ese marco, Mifarma participará en la campaña con descuentos en tus categorías favoritas incluídos los artículos de cuidado personal como shampoos, acondicionadores, jabones, entre otros.

El Cyber Wow se realiza tres veces al año y reúne a diversas empresas que concentran condiciones especiales de compra, lo que permite a los usuarios acceder a productos a través de plataformas online en un periodo limitado.

Categorías y dinámica de compra

Durante esta edición, Mifarma enfocará su propuesta en productos vinculados al cuidado personal, una de las categorías de mayor demanda en el comercio electrónico.

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La campaña incluirá descuentos y ofertas exclusivas, con beneficios adicionales para usuarios que realicen pagos mediante tarjetas Sip, como parte de las condiciones comerciales de la empresa.

Recomendaciones para compras seguras

En paralelo, el Indecopi reiteró una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de las transacciones durante campañas digitales como el Cyber Wow.

Entre las principales sugerencias, se encuentra realizar compras únicamente en canales oficiales que cuenten con protocolo “https”, evitar el acceso a enlaces sospechosos y no compartir información sensible de tarjetas, como claves o códigos de seguridad.