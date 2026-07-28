“Él estaba entusiasmado con la vida”: La madre de Oliver tree recuerda la última charla con su hijo

Christine Begin Nickell compartió el testimonio de la última charla que mantuvo con su hijo, el cantante Oliver Tree, horas antes de que falleciera en un accidente de helicóptero en Brasil.
Durante el homenaje organizado en el Quarry Amphitheater de Santa Cruz, la madre relató que su hijo se mostraba “muy feliz” y “entusiasmado con la vida” mientras planificaba nuevos proyectos musicales junto a sus amigos.
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La familia y quienes lo acompañaron buscan ahora sostener el legado artístico del músico a través de una fundación y un museo orientados a inspirar a jóvenes creadores.
La energía en la última conversación
En declaraciones recogidas durante el homenaje, Christine evocó la calidez y el entusiasmo de su hijo en aquella última comunicación. Según su relato, Oliver Tree le habló sobre sus planes inmediatos: “Me dijo que al día siguiente iba a tomar un helicóptero hacia una casa en la cima de una montaña para hacer música y TikToks con sus amigos”.
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La madre detalló que ese contacto fue breve, pero dejó en evidencia el vínculo de confianza y complicidad que mantenían.
El accidente ocurrió el 14 de junio en Brasil y costó la vida del artista junto a otras cinco personas. Tree tenía 32 años y, según la reconstrucción de su entorno, atravesaba un momento de expansión laboral y personal. La convocatoria al homenaje en Santa Cruz reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo como Logan Paul, Ethan Klein, Diplo y Aaron Mercury.
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Un vínculo marcado por el humor y el afecto
Durante su intervención, Begin Nickell compartió una anécdota sobre la promesa de su hijo de dejar de fumar durante la gira. “Le había escrito para preguntarle cómo iba su promesa de dejar de fumar una vez que estuviera de gira”, relató.
La respuesta llegó en forma de videollamada, con el músico exhalando una gran bocanada de humo frente a la cámara y riendo. Después de ese gesto, Tree habló de sus planes para el día siguiente, reafirmando la energía positiva que lo caracterizaba.
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La madre destacó la cercanía y la complicidad entre ambos, y remarcó que su hijo mostraba un entusiasmo sostenido por sus proyectos. “Estaba entusiasmado con la vida”, subrayó Nickell en su intervención.
Recuerdos de la infancia y el despertar musical
Al repasar la infancia del cantante, Christine Begin Nickell recordó que eligió para su hijo un nombre “con los pies en la tierra”, aunque desde pequeño él expresaba deseos de ir más allá. Lo describió como un niño dulce e inquieto, con una energía inagotable.
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“Se despertaba antes del amanecer, se instalaba en el pasillo junto a los dormitorios y se ponía a cantar. Aquellas actuaciones tempranas, agotadoras entonces para la familia, hoy me parecen sus comienzos en la música”, afirmó.
La madre explicó que, aunque no le dieron todo lo que deseaba, Oliver Tree aprendió a esforzarse por lo que quería. “Creció con hambre de ir por más, no en un sentido material, sino como impulso personal”, expresó Nickell.
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Adolescencia, desafíos y transformación
La etapa adolescente del músico estuvo marcada por dificultades. Nickell relató que la muerte de su primo Wayne impactó a su hijo y lo llevó a experimentar con drogas.
“A los 17 años, dejó las drogas y se volcó a la música”, explicó la madre. Ese fue el punto de inflexión que transformó una vocación de la infancia en una búsqueda artística seria y profesional.
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A partir de esa decisión, Tree comenzó a construir una identidad artística propia, un nombre y un universo alrededor de la música. “Se entregó por completo a ese proyecto”, enfatizó la madre, resaltando el compromiso del cantante con su obra.
Fundación y museo para preservar el legado
En el tramo final de su discurso, Begin Nickell expresó gratitud por el apoyo recibido desde la muerte de su hijo. Según sus palabras, la familia trabaja en la creación de la fundación Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses y en un museo dedicado a su legado.
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“La oleada de afecto y respaldo ha sido una fuente profunda de consuelo”, explicó la madre, quien remarcó la importancia de dar continuidad a los deseos y sueños del músico.
Las iniciativas buscan acompañar a jóvenes artistas y sostener la huella creativa de Oliver Tree. “La familia afronta ahora la tarea de poner en marcha la fundación y un museo para preservar su legado. Esas iniciativas buscan apoyar a artistas emergentes y cumplir los deseos que él dejó expresados”, expuso Nickell durante el homenaje.
Mantener vivo el impulso creativo
La madre del cantante cerró su intervención con el compromiso de mantener vivo el impulso y el espíritu de los proyectos trazados por Oliver Tree.
“Mi intención es llevar adelante ese trabajo y mantener vivo el impulso del proyecto que mi hijo dejó trazado”, concluyó Christine Begin Nickell, haciendo eco de la determinación familiar de sostener la memoria y la inspiración que el músico representa para nuevas generaciones de creadores.
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