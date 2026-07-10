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Cuáles son las carreras en inglés que se pueden estudiar en España

Los programas académicos en este idioma representan oportunidades globales para estudiantes hispanohablantes: combinan formación internacional y calidad educativa en un entorno cultural cercano

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Estudiantes de más de 135 países eligen la UCAM por su entorno multicultural y su calidad académica (UCAM)

Cada vez más jóvenes de América Latina y Europa buscan ampliar sus oportunidades profesionales a través de una formación universitaria en inglés. El desafío de acceder a una educación internacional, sin perder el vínculo con la cultura hispana, impulsa a muchas familias a explorar alternativas fuera de los países anglosajones.

En este contexto, la Universidad Católica de Murcia (UCAM) representa una opción que combina programas académicos de excelencia, dictados completamente en ese idioma, con la posibilidad de integrarse en un entorno cultural cercano y familiar.

Los programas están diseñados para asegurar tanto el dominio del inglés como la integración en el mercado internacional. Entre los principales beneficios, se encuentran los siguientes:

  • Student Care: Es el departamento encargado de orientar y acompañar al estudiante durante toda su experiencia universitaria, facilitando trámites administrativos y gestiones burocráticas.
  • Fluidez en inglés: El estudiante cursa todas las materias en este idioma, lo que garantiza una preparación alineada a las demandas del mundo laboral global.
  • Prácticas internacionales: La UCAM mantiene convenios con más de 2.500 empresas e instituciones, lo que asegura prácticas curriculares en diversos sectores del mercado europeo.
  • Networking real: El entorno se enriquece con la convivencia de más de 6.000 estudiantes de 135 nacionalidades distintas, lo que amplía las oportunidades de contacto profesional y personal.
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El campus de la UCAM en Murcia combina historia, tecnología y un ambiente universitario vibrante (UCAM)

Campus, sedes y tecnología de vanguardia

La Universidad Católica de Murcia cuenta con un campus en esta ciudad, donde funciona UCAM Hitech, un hub dedicado al emprendimiento científico y la innovación empresarial.

Este edificio es de valor histórico y cuenta con laboratorios, clínicas y espacios equipados con tecnología de última generación, al igual que la sede de la institución en Cartagena.

A su vez, el nuevo Campus UCAM-COE Madrid inicia su actividad docente en 2026. Esta novedad se produce a raíz de una alianza estratégica con el Comité Olímpico Español.

Reconocimiento internacional y excelencia académica

Estudiar inglés en la UCAM permite acceder a herramientas fundamentales para el desarrollo profesional global, pero también representa una validación a nivel global. Según datos de la propia institución, está respaldada por los principales rankings educativos globales:

  • QS World University Ranking: Destaca a la universidad por su nivel de internacionalización y alta tasa de empleabilidad.
  • CYD: La ubica en el top 10 nacional por atracción de estudiantes de posgrado y en el top 20 por su oferta de carreras universitarias en inglés.
  • Times Higher Education (THE): Resalta la calidad educativa, la empleabilidad y el impacto económico de la institución.

Calidad de vida y entorno universitario

Vivir en Murcia significa integrarse a una comunidad educativa vibrante, ubicada junto al Mediterráneo y con más de 300 días de sol al año. La ciudad ofrece una combinación de playas, zonas montañosas y clima privilegiado.

Asimismo, la conectividad representa otro punto fuerte: dos aeropuertos internacionales (Murcia y Alicante-Elche) y trenes de alta velocidad facilitan la movilidad por Europa.

Por otra parte, el coste de vida resulta accesible en comparación con otras capitales del Viejo Continente, lo que permite disfrutar de una alta calidad de vida, servicios modernos y una gastronomía diversa.

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Los rankings internacionales reconocen el prestigio académico de la UCAM y su proyección global (UCAM)

Programas universitarios en inglés

La UCAM ofrece una amplia gama de planes bilingües para quienes desean estudiar en Europa y proyectar su futuro profesional. Entre las principales opciones se encuentran:

Grados universitarios (Bachelor’s Degrees)

  • Business Administration (Administración de Empresas)
  • International Relations (Relaciones Internacionales)
  • Physical Activity and Sport Sciences (Actividad Física y Ciencias Deportivas)
  • Psychology (Psicología)
  • Dentistry (Odontología)
  • Veterinary Medicine (Medicina veterinaria)
Másteres presenciales
  • Master in Business Administration (Administración de Empresas)
  • MBA Sports Management (Administración Deportiva)
  • Management of Sport Entities (Gestión de Entidades Deportivas)
  • High-Performance Sport: Strength and Conditioning (Deporte de Alto Rendimiento: Fuerza y A​condicionamiento Físico)
  • Marketing and Communication (Marketing y Comunicación)
  • International Relations (Relaciones Internacionales)
  • European Union Studies and Human Rights (Unión Europea y Derechos Humanos)
  • Hospitality Management (Gestión Hotelera)
  • Innovation and Tourism Marketing (Innovación y Marketing Turístico)
  • Development, Management and Sustainable Tourism Policy
  • Bilingual Education
Másteres online

Una alternativa flexible para quienes buscan compatibilidad con otras actividades.

  • Hospitality Management (Gestión Hotelera)
  • Innovation and Tourism Marketing (Innovación y Marketing Turístico)
  • International Relations (Relaciones Internacionales)
  • LLM International Human Rights Law (Derechos Humanos Internacionales)
UCAM, la universidad de España para estudiar en inglés.

Servicios para estudiantes internacionales

La UCAM dispone de un servicio de asesoramiento en alojamiento (Housing), que ayuda a los estudiantes a encontrar residencia antes de llegar a España. Las opciones incluyen residencias universitarias y pisos compartidos cerca de los campus.

Para ingresar a los programas en inglés, se exige certificar un nivel mínimo del idioma (B2), aceptando TOEFL, IELTS, Cambridge o la prueba interna de la universidad. Tras la admisión y el pago de la matrícula, el estudiante recibe una carta oficial para tramitar el visado. La institución acompaña en todos los trámites administrativos posteriores.

Una puerta de entrada a Europa

Obtener un título oficial europeo facilita el acceso al mercado laboral del continente. La afinidad cultural, sumada a la exigencia académica y el entorno internacional, convierte a esta universidad en una opción cada vez más elegida para estudiar inglés en España.

“La institución ofrece una experiencia universitaria única, combinando calidad académica, internacionalización y un entorno acogedor para estudiantes de todo el mundo”, declaró el equipo de admisiones internacionales de la UCAM.

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