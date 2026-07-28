Del terror sobrenatural a las tumbas egipcias: la estrella de ‘Obsession’ que estará en la próxima película de ‘La momia’ junto a Brendan Fraser

Una de las estrellas de 'Obsession' se une a la nueva entrega de 'La momia'

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El estreno de Obsession se ha convertido en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de 2026. La película, dirigida por Curry Barker, sorprendió a la industria y al público al convertirse en un éxito de taquilla inesperado, impulsada por el boca a boca y el interés que generó su atmósfera inquietante dentro del género de terror de bajo presupuesto. El filme atrajo la atención tanto por sus cifras millonarias como por la interpretación de su protagonista, que fue ampliamente comentada entre críticos y espectadores.

Será precisamente Michael Johnston, el actor principal de Obsession, quien podría dar el salto del terror contemporáneo a la aventura clásica. Según confirmó Variety, Johnston se encuentra en negociaciones para sumarse al elenco de la cuarta entrega de La momia. Este movimiento lo posiciona en uno de los proyectos más esperados de los próximos años, junto a figuras consagradas de la franquicia.

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La posible incorporación de Johnston representa un giro relevante en su carrera, ya que pasaría de encabezar una producción de terror independiente a integrarse en una superproducción de aventuras ambientada en el Egipto fantástico que caracteriza la saga de La momia. Johnston, que antes de Obsession era conocido por su trabajo en la serie Teen Wolf, ha visto cómo su popularidad creció aceleradamente tras el reciente éxito en cines. La cuarta entrega de la franquicia contará con el regreso confirmado de Brendan Fraser y Rachel Weisz, quienes retomarán los papeles de Rick O’Connell y Evelyn O’Connell, respectivamente. Ambos actores, galardonados con el Oscar, vuelven a encontrarse en pantalla después de que Weisz estuviera ausente en la tercera película, La momia: la tumba del emperador dragón (2008).

Brendan Fraser y Rachel Weisz en La Momia (IMBD)

La saga, que debutó en 1999 con La momia, narra las aventuras de un cazador de tesoros que accidentalmente libera a un sacerdote egipcio maldito, desatando fuerzas sobrenaturales. Las dos primeras películas, La momia y El regreso de la momia (2001), fueron éxitos de taquilla y consolidaron a Fraser como uno de los protagonistas del cine de acción de la época. La reaparición de Weisz, un reclamo largamente esperado por los seguidores, añade valor a esta nueva entrega. A la lista de regresos se suma John Hannah, otro de los personajes más populares de la saga, cuya participación fue confirmada oficialmente.

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El salto de Johnston a una franquicia como La momia evidencia la tendencia de los estudios a apostar por talentos emergentes que han demostrado su atractivo ante el público. En Obsession, Johnston obtuvo reconocimiento por su actuación en un contexto de terror psicológico y narrativas intensas, demostrando versatilidad y capacidad para liderar proyectos de gran impacto. Ahora, con la posibilidad de incorporarse a una de las sagas más exitosas del cine reciente, el actor se enfrenta al reto de combinar su experiencia en el cine de terror con el universo de aventuras, acción y misterio que define a La momia. Su llegada coincide con la estrategia de Universal Pictures de revitalizar la franquicia sumando nuevos rostros al elenco histórico. La dirección de La momia 4 estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, quienes han trabajado juntos en la saga Ready or Not.

El guion fue escrito por David Coggeshall, conocido por The Family Plan y Orphan: First Kill. La producción ejecutiva recae en Sean Daniel, involucrado en la franquicia desde sus inicios, junto a William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein de Project X Entertainment. Universal Pictures confirmó que el estreno mundial de La momia 4 está previsto para el 15 de octubre de 2027. Aunque los detalles de la trama permanecen bajo estricta reserva, la combinación de actores originales, la posible llegada de Michael Johnston y la dirección del nuevo equipo creativo generan expectativas elevadas en torno a la película. La saga de La momia ha acumulado más de 1.800 millones de dólares en recaudación desde su primera entrega, consolidándose como una de las franquicias más lucrativas y reconocibles del cine en las últimas décadas.

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