Así es cómo 55 mil familias colombianas pudieron tener casa propia

El FNA ha logrado hacer posible el sueño de tener casa propia

Tener vivienda propia, además del sentimiento de orgullo que despierta, en Colombia es considerado como una buena inversión, pues no tiene tanto riesgo, no se desvaloriza con el paso del tiempo, funciona como respaldo financiero y da la ventaja de no pagar arriendo mes a mes.

Pero gozar de estos beneficios implicó poner en marcha significativos pilares estratégicos. Desde el año 2018 el Fondo Nacional del Ahorro, ha venido trabajando para que muchas familias colombianas hagan realidad ese sueño. Apoyándolas con unas tasas de interés favorables y suficiente tiempo para el pago de la obligación, por ejemplo. La entidad financiera al cierre de su gestión, entrega cifras históricas como los préstamos a 55 mil familias que hoy gozan de casa propia, la aprobación de 141 mil créditos para adquirir vivienda –suma que equivale a 12 billones de pesos–, la administración de 8 billones de pesos correspondientes a las cesantías de muchos trabajadores y más posibilidades de realizar los sueños a los colombianos.

Así lo manifiesta Cristina Londoño, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, quien durante cuatro años de gestión, no solo encabezó las decisiones de la entidad por trabajar en pro de las familias, sino también por los jóvenes, incluso hasta en los momentos más difíciles como la pandemia.

Trasladando los procesos del papel a lo digital, la entidad no solo logró mantener sus puertas abiertas durante el confinamiento. De este modo, cuenta Londoño, se alcanzaron a afiliar más de 36 mil colombianos de forma digital evitando los largos tiempos de espera. “Ya no tienen que hacer las largas filas que se creaban antes. Hoy desde sus casas pueden escanear todos los documentos, enviarlos y solicitar turnos digitales para ser atendidos. También tenemos los cajeros ágiles dónde pueden revisar extractos, descargar cuentas etc.”, asegura Londoño.

Procesos que acortan distancias

Pero estos cambios, que le sirvieron a la entidad para hacer más presencia a nivel nacional y acercar más a los colombianos, no solo fomentaron las afiliaciones, sino también abrieron nuevas oportunidades a jóvenes y abrieron las puertas a la inclusión.

“Cuando los jóvenes estaban expresando sus inconformidades, que no podían acceder a vivienda y educación, el Gobierno Nacional de la mano del ex ministro Jonathan Malagón, sacó el programa de Jóvenes propietarios. Se trata de un subsidio para que los jóvenes adquieran vivienda. Nosotros como el brazo financiero del Ministerio de Vivienda, desarrollamos Generación FNA, la que acompaña al programa, pero no va amarrada a los subsidios, porque si el actual gobierno decide que no hay más subsidios para los jóvenes, nosotros seguiremos teniendo Generación FNA. Con la misma, financiamos hasta el 90% del valor de la vivienda, sea nueva o usada y ofrecemos hasta 30 años de financiación. Con esto hemos roto el mito de que los jóvenes no quieren tener vivienda. Hoy por hoy tenemos 62.778 jóvenes en el programa y de las solicitudes de crédito que nos llegan un 22% equivalen a Generación FNA”, añade Londoño.

Pero si bien, la entidad ha trabajado por los jóvenes entre los 18 y 28 años, también ha pensado en la inclusión. Por lo que, a la fecha, el fondo cuenta con un total –entre víctimas, reinsertados, discapacitados y demás– de 208 mil personas que equivalen al 10% de sus afiliados, a quienes se les ha otorgado préstamos que ascienden de los 328 mil millones de pesos. Las víctimas son la primera parte y la más importante. Hemos desarrollado productos para que ellos puedan tener acceso al FNA, para que puedan hacer su ahorro, para que los que quieran tener su vivienda puedan hacerlo”, señala Londoño.

Pero si bien los avances han sido históricos en materia de préstamos y vivienda, para la presidente, lo que sigue por delante consiste en cuidar y dar continuidad a los procesos que se han venido desarrollando en la entidad.

“Los cuatro años anteriores el FNA generaba pérdidas operativas. Yo llegué en diciembre del 2018, no en agosto. Recibí el FNA con 135 mil millones de pérdidas netas. En la administración anterior le habían sacado 400 mil millones de pesos del patrimonio. Estaba en una situación complicada. La Superintendencia tenía unos planes de ajuste y logramos poner al FNA al día. En este momento tenemos utilidades acumuladas desde enero del 2019 hasta mayo del 2022 de 562 mil millones. Hemos logrado recuperar el patrimonio del FNA, y ¿por qué es tan importante eso? Porque ese patrimonio se necesita para poder prestarle a más colombianos para que tengan vivienda”, concluye Londoño, muy consciente de que cuando se trata del fondo de los colombianos, hay que asumir con responsabilidad la confianza depositada por miles de personas, quienes luchan para hacer realidad sus sueños.

