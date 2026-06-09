Tecnología híbrida SHS: en qué consiste el sistema que combina motores eléctricos y de combustión

(Omoda & Jaecoo)

Durante el 26 y 27 de mayo en Santiago de Chile, Omoda | Jaecoo presentó en una experiencia regional el alcance y potencial de su tecnología Super Hybrid System (SHS). La actividad reunió a periodistas y referentes de opinión de 11 países de Latinoamérica, quienes evaluaron los distintos modelos híbridos de la marca en un recorrido de más de 400 kilómetros desde Santiago de Chile con destino a Viña VIK, que incluyó ciudad, autopistas y carreteras interurbanas.

El Super Hybrid System, presente en el Perú en los modelos Omoda C5 SHS, Omoda C7 SHS y Jaecoo 8 SHS, propone una configuración híbrida que combina motor a combustión y motores eléctricos para optimizar el uso de energía en distintos escenarios de conducción.

En ese contexto, el sistema SHS cobra relevancia en un escenario marcado por el incremento del precio del combustible —que supera los S/ 20 por galón en diversas ciudades del país—, lo que ha llevado a los usuarios a priorizar factores como consumo, eficiencia y autonomía al momento de evaluar un vehículo.

Cómo funciona el sistema SHS

De acuerdo con la información de la compañía, el SHS es una tecnología de tercera generación que integra un motor a combustión eficiente, junto con uno o hasta tres motores eléctricos, que operan de forma coordinada según las condiciones de manejo.

Esta tecnología se fundamenta en cuatro pilares:

● Súper autonomía: según las especificaciones difundidas, los vehículos equipados con este sistema pueden alcanzar hasta 1.300 km de autonomía combinada.

● Súper eficiencia: reduce el consumo de combustible mediante una gestión inteligente de la energía.

● Súper performance: ofrece una respuesta de potencia superior y eficiente en distintas condiciones de manejo.

● Súper experiencia de manejo: entrega una conducción más suave, silenciosa y adaptable gracias a sus distintos modos de manejo.

Para lograr ello, el sistema se estructura a partir de tres componentes principales:

● Motor de combustión: unidad 1.5T con alta eficiencia térmica, orientada a mantener potencia con menor consumo

● Transmisión híbrida inteligente (DHT): sistema que gestiona automáticamente la distribución de energía entre el motor eléctrico y el de combustión

● Baterías de litio-ferrofosfato: diseñadas para ofrecer mayor durabilidad y seguridad en el almacenamiento de energía

Esta arquitectura permite que el vehículo funcione en distintos modos, alternando entre propulsión eléctrica, híbrida o de combustión, según el tipo de recorrido, la velocidad y la demanda de potencia.

(Omoda & Jaecoo)

Durante la experiencia regional realizada en Chile, según los resultados compartidos por la organización, los vehículos equipados con SHS alcanzaron autonomías cercanas a los 1.000 kilómetros (Omoda C5 SHS) y superiores a los 1.200 kilómetros (Omoda C7 SHS), dependiendo del modelo y las condiciones de conducción.

Aplicación en el mercado peruano

El SHS se presenta en dos variantes: SHS-H (híbrido autorrecargable) y SHS-P (híbrido enchufable).

En un entorno donde la red de carga eléctrica aún es limitada, el sistema permite recorrer largas distancias sin requerir recargas constantes, facilitando su uso en desplazamientos diarios y viajes interurbanos. Asimismo, incorpora la función V2L (Vehicle to Load), que permite utilizar el vehículo como fuente de energía externa.

En el Perú, el sistema SHS está presente en modelos del segmento SUV como Omoda C5 SHS (HEV), Omoda C7 SHS (PHEV) y Jaecoo 8 SHS (PHEV), que forman parte de la oferta de la marca en el país. Estos vehículos incluyen además sistemas de asistencia a la conducción orientados a facilitar maniobras y reducir la fatiga en trayectos prolongados.

Según la información disponible, la tecnología ha sido evaluada en 16 países, con más de 100.000 kilómetros de pruebas en condiciones reales, como parte de su despliegue internacional.