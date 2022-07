Estos son los requisitos para comprar una casa con el Fondo Nacional del Ahorro

Foto: Andina

De acuerdo con lo que expone el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), una de sus principales misiones es ayudar a los colombianos a acceder a su vivienda propia con ayuda de el dinero que tengan guardado para fines de inversión. Para lograr este beneficio, esta entidad expone, en su página web, los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para conseguir adquirir una casa. En total, destaca el Fondo, son seis los productos que tiene disponibles para ayudar a los ciudadanos a convertir sus ahorros en propiedades.

El Fondo Nacional del Ahorro ofrece: crédito por cesantías; crédito por ahorro voluntario; leasing habitacional; compra de cartera; mi vivienda FNA; y subsidios y coberturas (programas del Gobierno Nacional que subsidian la cuota inicial y/o parte de la tasa de interés). Todas estas se encuentran enumeradas en la página web de la página web del Fondo, así mismo, es necesario recordar que las líneas de atención se encuentran disponibles para la resolución de dudas.

Es de tener en cuenta, sin embargo, que deben tenerse en cuenta las recomendaciones que hace la institución para ser beneficiario de alguno de esos programas. La primera, contar con una actividad económica estable; mantener un buen manejo en temas de experiencia crediticia; y recordar que el FNA cuenta con peritos y abogados autorizados, por lo que el avalúo y estudio de títulos debe ser realizado únicamente por ellos.

Para iniciar a ahorrar en esta entidad, es necesario, así como en la compra de vivienda, entender las opciones que existen. El ahorro voluntario, por ejemplo, es un plan mensual que ofrece el Fondo, por un tiempo delimitado, que tiene como objetivo conseguir cantidades de dinero que luego ayudarán en la consecución del objetivo que tenga en mente el ciudadano interesado. Para esto, es necesario la afiliación al FNA, a través de la suscripción de un contrato, en el que el beneficiario se compromete a realizar, periódicamente, depósitos de dinero para alcanzar su meta.

El tiempo mínimo que exige el FNA para realizar un ahorro voluntario tradicional es de nueve meses para trabajadores dependientes y pensionados, y de 12 meses para quienes no hagan parte de esa población mencionada. Se resalta, además, que el monto total no puede ser inferior al equivalente del ingreso promedio mensual declarado por el afiliado. A su vez, no podrá ser inferior a 1,2 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de suscripción del contrato.

Pueden aplicar trabajadores independientes (informales); independientes con contrato de prestación de servicios; colombianos residentes en el exterior dependientes; personal docente oficial y privado; maestros; trabajadores con salario integral; personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; pensionados y afiliados al FNA por Cesantías.

Para comprar un inmueble que ya ha sido habitado, el FNA puede llegar a prestar hasta el 80% de vivienda usada y nueva. De la misma manera, facilitan hasta el 50% para adelantar mejorar a la vivienda y hasta 50% para construcción individual. Para solicitar un crédito con este fin se exige un plazo es de hasta 30 años para créditos UVR; y un plazo de hasta 20 años para créditos en pesos.

De acuerdo con un sondeo de Asofondos y el FNA, durante el primer semestre de este año, los colombianos retiraron $6,4 billones de recursos correspondientes al ahorro de cesantías. De ese total, $4,9 billones pertenecieron a los fondos privados y $1,46 billones al FNA. La principal razón por la cual se presentó el retiro de esos dineros tiene que ver con la compra, mejora o liberación de vivienda, con $3,51 billones.

“Es interesante porque aunque el objetivo de las cesantías es servir como auxilio para los trabajadores en caso de quedar desempleados, este ahorro también es utilizado para compra de vivienda y gastos en educación”, dijo Juan Camilo Pardo, analista económico de Corficolombiana.





