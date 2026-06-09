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Universidad peruana refuerza alianza académica en Italia y amplía programa de doble titulación en Enfermería

La Universidad César Vallejo (UCV) planea aumentar a 50 la cantidad de estudiantes que cursarán en la Humanitas University durante este 2026

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Foto: Difusión
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La Universidad César Vallejo (UCV) reforzó su alianza académica con Humanitas University, en Italia, tras una visita oficial encabezada por su fundador, César Acuña Peralta, con el objetivo de consolidar los programas conjuntos en ciencias de la salud y ampliar las oportunidades de formación internacional para estudiantes peruanos.

Durante la visita, la delegación de la UCV sostuvo reuniones de trabajo con autoridades de la universidad italiana, entre ellas el rector Luigi Maria Terracciano y el vicerrector Alessio Aghemo, en las que se abordaron nuevas líneas de colaboración en docencia, investigación científica, movilidad académica y formación especializada.

Avances en programa de doble titulación

Como parte de la agenda, Acuña se reunió con los 30 estudiantes de la UCV que actualmente participan en el programa de doble titulación en Enfermería, desarrollado en conjunto entre ambas instituciones. El encuentro permitió recoger sus experiencias académicas, así como los retos y avances alcanzados en un entorno universitario internacional.

Según lo informado, el programa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la formación profesional en el extranjero, y se proyecta ampliar el número de beneficiarios a 50 estudiantes para el año 2026.

Foto: Difusión
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Infraestructura y formación en salud

La comitiva también recorrió instalaciones de Humanitas University, incluyendo el Laboratorio de Simulación Clínica y el Laboratorio de Tecnología 3D e Innovación, espacios destinados a la formación práctica de estudiantes de ciencias de la salud.

Asimismo, visitaron el Humanitas Research Hospital, centro reconocido por su trabajo en investigación biomédica y medicina de alta complejidad, como parte del proceso de evaluación de los entornos formativos disponibles para los estudiantes.

Estrategia de internacionalización

De acuerdo con la universidad, esta alianza se enmarca en una política institucional orientada a fortalecer la internacionalización de la educación superior, mediante convenios con instituciones extranjeras.

Actualmente, la UCV mantiene más de 200 acuerdos internacionales, como parte de su estrategia para ampliar el acceso de sus estudiantes a experiencias académicas en el extranjero

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