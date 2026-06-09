Innovación y sostenibilidad: el estándar que redefine la gestión empresarial en México

El reconocimiento del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C., a Constellation Brands sugiere que la gestión moderna ya se mide por innovación, impacto social y disciplina operativa. (Cortesía Constellation Brands)

Durante los últimos años, el entorno empresarial mexicano ha fortalecido de manera constante sus estándares de calidad, innovación y sostenibilidad. Más que una tendencia coyuntural, se trata de una evolución impulsada por organizaciones que han asumido el compromiso de construir una cultura de excelencia a largo plazo.

La excelencia ya no se entiende como una meta puntual, sino como una práctica permanente que exige disciplina, mejora continua y una visión de largo plazo para seguir contribuyendo al desarrollo y la competitividad de México.

Reconocimiento nacional a la excelencia en gestión

El Premio Nacional de Calidad, otorgado por el Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C., reconoce a empresas e instituciones que destacan por su desempeño, competitividad y compromiso con la generación de valor sostenible. En la edición más reciente, Constellation Brands fue distinguida con esta máxima distinción empresarial, consolidando su posición como referente en gestión de excelencia en México. La empresa fue evaluada en aspectos como estrategia, liderazgo, enfoque al cliente, valor social, transformación digital, capital humano y resultados tangibles para todos sus grupos de interés.

Este reconocimiento responde a un modelo de gestión basado en estándares internacionales de calidad, innovación y sustentabilidad, así como a una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo de las comunidades donde opera. Desde 2013, la compañía ha consolidado su presencia en el país, con cervecerías en Nava, Coahuila; Ciudad Obregón, Sonora; y una planta en construcción en Veracruz. En total, la inversión acumulada en México asciende a casi 12.000 millones de dólares, cifra que refleja no sólo la magnitud del compromiso empresarial, sino también el impacto positivo en términos de desarrollo local y generación de empleo.

La huella hídrica neutra y el desafío de convertir la sostenibilidad en estándar industrial son importantes para Constellation Brands. (Cortesía Constellation Brands)

De acuerdo con Nina Mayagoitia, vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de la compañía, “Este reconocimiento pertenece a todas las personas que forman parte de Constellation Brands en México. Recibir el Premio Nacional de Calidad confirma que la excelencia no es un resultado aislado, sino una forma de trabajar todos los días, con disciplina, innovación, responsabilidad y compromiso con el uso de todos los recursos y con nuestras comunidades. Elaborar cerveza mexicana de calidad mundial también implica generar valor para México, para nuestros colaboradores y para las regiones donde vivimos y trabajamos”.

Talento, innovación y sostenibilidad como motores de valor

La operación en México destaca por la integración de talento local y el desarrollo de capacidades técnicas, con más de 5.000 colaboradores en el país, de los cuales el 90% son originarios de las comunidades donde la empresa tiene presencia. Este enfoque no solo impulsa el crecimiento regional, sino que fortalece el capital humano como motor fundamental de la excelencia operativa. Además, la división cervecera funciona mediante una operación binacional que suma más de 6.000 colaboradores en México y Estados Unidos, lo que facilita el intercambio de buenas prácticas, estándares de calidad y una cultura organizacional orientada a la integridad y la sustentabilidad.

La compañía impulsa iniciativas para reponer el agua utilizada en sus plantas.(Cortesía Constellation Brands)

El compromiso con la innovación y la gestión responsable de recursos se refleja en la apuesta por tecnología de última generación para alcanzar una huella hídrica operativa neutra. La empresa impulsa proyectos enfocados en reponer y conservar recursos hídricos equivalentes al agua utilizada en sus procesos productivos, marcando así un precedente relevante en sostenibilidad dentro de la industria cervecera.

La generación de valor social es otro de los ejes estratégicos reconocidos por el Premio Nacional de Calidad. Programas como El Valor de Educar identifican, reconocen y apoyan a jóvenes talentosos mediante financiamiento y formación en habilidades blandas y liderazgo, con el objetivo de impulsar nuevos agentes de cambio en sus comunidades. Esta visión de largo plazo, centrada en el desarrollo humano, contribuye a consolidar un modelo de gestión que trasciende la rentabilidad y apuesta por el bienestar social.

El caso de Constellation Brands ilustra cómo la innovación y la visión de largo plazo pueden integrarse en un modelo de gestión que genera valor real para México. La apuesta por el talento local, la inversión sostenida y el compromiso con la sostenibilidad sitúan a la compañía como un referente que inspira a otras organizaciones a elevar sus estándares y contribuir activamente al desarrollo del país.