Apuestas en línea en México: el crecimiento del mercado abre nuevas alertas sobre regulación y protección al consumidor

El crecimiento del juego en línea en México respondió a la mayor conectividad, al entretenimiento digital y a la integración entre deporte y plataformas de apuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de apuestas y juegos de azar en México atraviesa una transformación acelerada. Lo que durante décadas estuvo asociado principalmente a casinos físicos, sorteos y loterías tradicionales hoy migra hacia plataformas digitales, aplicaciones móviles y apuestas deportivas en tiempo real.

El cambio respondió a una combinación de mayor conectividad, expansión del entretenimiento digital y una integración creciente entre el deporte y las plataformas de apuestas. El crecimiento también instaló desafíos regulatorios y preocupaciones sobre la protección de los consumidores.

De acuerdo con estimaciones de Mordor Intelligence, el mercado mexicano de juegos de azar en línea pasaría de USD 790 millones en 2025 a USD 970 millones en 2026 y llegaría a alrededor de USD 1.090 millones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,6%.

Dentro del ecosistema digital, las apuestas deportivas concentraron la mayor parte de los ingresos: el segmento representó el 56,41 % del mercado en 2025 y, según las previsiones, mantendría el crecimiento más acelerado durante los próximos años, impulsado en parte por la expectativa alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a México como una de sus sedes.

Las apuestas deportivas concentraron el 56,41 % del mercado digital en 2025 y mantendrían el crecimiento más acelerado por la Copa Mundial de la FIFA 2026. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un mercado cada vez más móvil

El avance del juego en línea también está ligado al uso masivo de teléfonos inteligentes y tabletas. La posibilidad de apostar desde cualquier lugar y en cualquier momento cambió la dinámica del consumo digital y amplificó el alcance de las plataformas.

Las apuestas en vivo, los depósitos instantáneos y la integración con eventos deportivos en tiempo real han convertido la experiencia en algo más inmediato y constante. Pero esa misma facilidad de acceso también ha elevado las alertas sobre el juego problemático y la exposición de menores de edad.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 estimó que cerca de cuatro millones de personas participan en juegos con apuestas en México. De ese total, más de 249.000 presentarían algún tipo de conducta problemática asociada al juego.

La preocupación aumenta particularmente entre adolescentes. El estudio calcula que más de 904.000 jóvenes de entre 12 y 17 años participaron en actividades de apuestas, mientras que más de 63.000 mostraron señales de comportamiento problemático.

El mercado de apuestas y juegos de azar en México migra de casinos físicos y loterías hacia plataformas digitales, aplicaciones móviles y apuestas deportivas en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas han advertido que el entorno digital hace más difícil establecer límites claros entre entretenimiento y riesgo, las promociones que presentan el juego como dinero gratis y la visibilidad de las marcas de apuestas a través de patrocinios deportivos —con casos como el patrocinio de Caliente en la Liga MX y 13 de sus 18 equipos de la liga— incrementan el atractivo para audiencias jóvenes. Los informes advierten que los controles de identidad insuficientes pueden facilitar el acceso de menores, utilizando datos de adultos para registrarse.

Regulación y riesgos del mercado ilegal

El panorama regulatorio también está fragmentado. La Ley Federal de Juegos y Sorteos de México data de 1947 y no contempla directamente las apuestas en línea. En 2026, una propuesta en el Congreso solicitó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) la publicación de un registro abierto de permisos de casinos y apuestas en línea, luego de que una auditoría en 2023 detectara 5.336 permisos emitidos entre 2019 y 2023.

De ese total, 51 correspondieron a centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, gestionados por 36 permisionarios que reportaron ingresos de 422 establecimientos.

El juego ilegal y offshore representó un riesgo adicional. La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA) estimó que el 60% de las páginas de apuestas en línea que operan en México son ilegales.

Las apuestas deportivas online combinan emoción y riesgo en plataformas digitales que permiten jugar en tiempo real desde cualquier dispositivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En noviembre de 2025, las autoridades bloquearon 13 casinos por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y vínculos con el crimen organizado, con operaciones irregulares detectadas por hasta 50 millones de pesos. Para los jugadores, las plataformas sin licencia implican la ausencia de canales claros de reclamación, falta de herramientas para el juego responsable y reglas opacas en los retiros o bloqueos de cuentas.

De acuerdo con expertos, los operadores legales pueden ofrecer rutas de pago más seguras, una supervisión clara y mecanismos de protección al consumidor, pero la legalidad por sí sola no elimina el riesgo. Los depósitos rápidos, las apuestas en vivo, las apps de casino, los términos de bonificación, los programas de fidelidad y el juego de alta frecuencia pueden seguir poniendo bajo presión a los jugadores vulnerables.

Herramientas digitales para la protección del usuario

En medio del crecimiento del sector, también comenzaron a surgir plataformas enfocadas en la protección del consumidor y la transparencia dentro del ecosistema digital.

El estudio advirtió que más de 904.000 adolescentes de 12 a 17 años participaron en apuestas y que más de 63.000 mostraron señales de comportamiento problemático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de ellas es Players Time, un servicio que funciona como centro de reclamaciones y resolución de disputas para usuarios de casinos en línea. La plataforma asegura evaluar operadores a partir de más de 100 criterios relacionados con seguridad, regulación, métodos de pago, condiciones de retiro y experiencia de usuario.

Además de ofrecer revisiones independientes, el sistema permite que los usuarios documenten conflictos mediante capturas de pantalla, archivos PDF y otros respaldos digitales para gestionar reclamaciones relacionadas con cuentas bloqueadas, pagos pendientes o desacuerdos con operadores.

De acuerdo con expertos, el surgimiento de este tipo de herramientas refleja una realidad cada vez más evidente: el crecimiento del mercado de apuestas en línea en México no solo plantea oportunidades económicas y fiscales, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación, supervisión y protección para millones de usuarios digitales.