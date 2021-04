“No creo que sea la persona con la que te quieres pelear”: las revelaciones de las discusiones de Campazzo con Curry y otras figuras NBA

* El cruce más tenso entre Campazzo y Curry

Facundo Campazzo ya acumula 52 presentaciones como jugador NBA con estadísticas que le permitieron incluso ser elegido para un apartado del All Star Game. Independientemente de sus promedios en el canasto cada partido o las asistencias, hay una faceta del juego del argentino que está despertando tantos elogios como enojos: la ferocidad de su marca.

Uno de los videos que más se viralizó en torno a las repercusiones que genera su intensidad fue el cruce que tuvo con la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry. El norteamericano, que ya es toda una leyenda, vivió un partido áspero con el base cordobés. A punto tal llegó la tensión que metió un complejo triple en su cara y le hizo señas mientras lanzaba unos gritos al aire que la TV local tradujo como “él no puede marcarme”.

Sin embargo, Curry mostró su lealtad al nivel de Facu según los detalles que dio a conocer el equipo de comunicación de Campazzo en el newsletter semanal que publica. “Más allá de la chicana, luego de una defensa que terminó en falta, Facundo se disculpó con Steph y éste le respondió algo así como: ‘No pasa nada, vos jugás fuerte, yo también. De eso se trata’ ”, reflejaron desde el circulo de prensa del hombre de Denver Nuggets. Según comentaron, una conversación similar había mantenido con D’Angelo Russell en uno de los primeros partidos de la temporada.

Aunque una de las revelaciones de mayor tensión se desarrolló durante la abultada victoria ante Houston Rockets días atrás. Durante el segundo cuarto, Campazzo friccionó su marca contra John Wall, uno de los mejores anotadores de la competición. La escena se viralizó y se pudo ver al hombre de 1,93 metros dedicándole algunas palabras al base de 1,78m. ¿Qué le dijo? “No creo que sea la persona con la que te quieres pelear” , según explicaron en la publicación del Team Facu. Sin embargo, hicieron una divertida aclaración desde su equipo de prensa: “Cuando ponemos la frase “algo así como” es porque a veces Facu no caza una del inglés ultra cerrado de los estadounidenses nativos”.

El cruce verbal entre Campazzo y John Wall

A raíz de ese cruce con Wall, los comentaristas de la transmisión de Houston hicieron una referencia sobre la pasión defensiva del jugador de 29 años y le pusieron un particular apodo: “Wall intenta pasar a Campazzo pero recibe una falta. Le dijo unas palabras cuando se levantó del piso y Campazzo no se quedó callado. Wall va a tener la última palabra seguro. Esto demuestra la competitividad de los jugadores de la NBA. Los más competitivos del planeta y Campazzo es uno de ellos. Es como una peste, disfruta ese estilo de juego. Es de Argentina, es duro de pasar. Obvio, lo sabemos de Luis Scola que lo tuvimos acá (Houston) durante mucho tiempo. Y los argentinos no dan un paso atrás nunca. Manu Ginobili, otro ejemplo”.

Pero la lista de revelaciones del Trash-talk que protagoniza Campazzo en la competencia sigue. Y fue el propio jugador el que se encargó de contar cuál fue el jugador que logró sacarlo de sus casillas: “A (Dwight) Howard quise encararlo, lo choqué, pisé línea y me cobraron fuera. Me hizo la del bajito... ¡Me indigné con eso! Me indigné. Pero suelen ser esas. Como yo soy más bajito del promedio, cuando te hacen un punto desde el poste bajo o te agarran un rebote, esas cosas, me hacen la seña que es ‘muy bajito el rey’”. La referencia era para el gigante de 2.08 metros que se desempeña en Philadelphia 76ers.

Campazzo contó la discusión que tuvo con Dwight Howard

La última perlita de estos pasajes defensivos se pudo ver en el ajustado triunfo de Denver sobre Memphis Grizzlies en el segundo tiempo extra y con el de los Nuggets a cargo de debilitar la injerencia ofensiva de Ja Morant, la gran promesa de 21 años. Lo llamativo del caso es que el talentoso jugador fue consultado sobre el emparejamiento con el argentino y tuvo una reacción inesperada: respondió con ironía, se levantó y abandonó la conferencia de prensa.

Aunque tal vez la imagen más recordada de todos estos cruces ásperos que tuvo el argentino hasta el momento en su estadía NBA se dio a fines de marzo con el brutal choque ante Ben Simmons, quien con sus 2.11 metros terminó en el piso tras un topetazo del base argentino. “Es un ratoncito luchador. Es un pequeño luchador. Me gusta esos chicos que juegan duro. Si no sos físico contra un tipo así, no vas a terminar bien”, lo elogió tras ese hecho el hombre de los Philadelphia 76ers.

* El topetazo a Ben Simmons

Independientemente del nivel que está mostrando, Facu es una pieza clave para su equipo que actualmente marcha en la cuarta colocación de la Conferencia Oeste con 38 victorias y 20 derrotas detrás de Utah Jazz (44-15), Phoenix Suns (42-16) y Los Angeles Clippers (42-19). Tras la sensible lesión de Jamal Murray, una de las estrellas de los Nuggets, el representante albiceleste se ganó la confianza de Michale Malone y habitualmente está siendo parte del quinteto titular.

A 14 encuentros del cierre de la temporada regular, y mientras se especula sobre el rol que tomará la reciente contratación Austin Rivers de cara a los playoffs, Campazzo defiende su lugar con esta faceta defensiva y unas estadísticas que lo tienen con los 5.2 puntos, 2.8 asistencias y 1 robo en los 19.4 minutos que promedia a lo largo de las 52 presentaciones que carga sobre su espalda.

SEGUIR LEYENDO: