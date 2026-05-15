Fito Páez parafrasea a Luis Alberto Spinetta y reflexiona sobre “la música como arma contra todos los males de este mundo”

El ensayo de Fito Páez reflexiona sobre el papel de la música en la actual revolución tecnológica. Aquí, durante su presentación en The Berklee College of Music

En la Feria del Libro de Buenos Aires que acaba de finalizar, Fito Páez fue uno de los nombres más resaltables y convocantes. No solo por su minishow en la inauguración, donde tocó clásicos de su autoría y versiones de clásicos de la música popular argentino, sino también por un lúcido aporte en la presentación del libro Charly absoluto de Miguel Rep, y luego por la lectura de un ensayo de su autoría que discurre sobre este momento de la música, en plena revolución tecnológica.

La música en tiempos de demencia masiva integra su reflexión en forma de texto que ya leyó en The Berklee College of Music de Boston, Massachusetts, en abril de 2025 y unos meses después, en noviembre del año pasado, en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales del Campus Puerto Madero de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Es un recorrido por la historia de la música, la génesis de determinados ritmos y perfiles de compositores que hicieron historia. A continuación, Infobae Cultura publica este rico material de lectura, escrito por uno de los músicos populares más relevantes del último medio siglo de la cultura argentina.

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Elogio a la música

Amo la música. Sé de su profundo poder sobre las personas. Sobre los que la inventamos, la estudiamos, interpretamos y escuchamos. De los efectos positivos de la musicoterapia en la recuperación y sanación en pacientes de todo tipo. De la fuente de acompañamiento que representa en infinidad de personas desde tiempos inmemoriales, de la profunda alegría que despierta en los cuerpos y en los espíritus. La música sí que libera. A menos que te hayas olvidado que sos una persona irrepetible, hay que saber que la música viene a recordártelo todo el tiempo. Así su carácter desalienante. De la misma manera que cuando se nombra que si hace mal no es amor, podemos afirmar que cuando hace mal, no es música. Lo que sale intoxicado de los parlantes va al aire. En el aire se mueve energía. Energía muchas veces intoxicada de desidia y desamor por la música. Que daña. Lo desnaturalizado de la creación amorosa nunca hace bien. La música incluso en sus momentos alegóricos, tristes o de extrañamiento de nuestra existencia posee el don de la liberación de esos sentimientos a través del llanto o alguna emoción profunda que termina por exorcizarlos o manifestarlos de una u otra manera.

La música es positiva. Ayuda, acompaña, enseña, cura y transforma.

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En noviembre de 2025, Fito Páez leyó este texto en la sede de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires

Es una materia mística y alquímica por fuera de sus perfectas formas matemáticas. Ayuda al baile. Le da ritmo a la poesía y a la prosa. Armoniza los colores de los artistas plásticos. Le da sensualidad a la escultura. Templa la mirada. Enrarece el confort.

Este elogio de la música tiene una finalidad poética.

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Restauradora.

La música como arma contra todos los males de este mundo.

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El factor The Beatles

“Los Beatles inventaron la juventud”- Charly García dixit.

Rodrigo Fresan sentencia: “finalmente para muchos de nosotros, ya sesentones, una de las preguntas claves para intentar descifrar cuestiones de cualquier índole en el siglo XXI fue si escuchaste o no escuchaste a Los Beatles en el siglo XX”.

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Los muchachos de Liverpool llegaron de una capital pequeña y periférica a Londres. Con la arrogancia, la potencia de la juventud y un talento sobrenatural inventan una nueva forma de música popular que iba a revolucionar al mundo. Lo iba a “liberar”. En consonancia con el mayo francés, la nouvelle vague, el rock and roll creado en EE. UU., la lisergia Hoffmaniana, la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles de los habitantes afroamericanos en EE. UU., e infinidad de asuntos ligados al acervo cultural de aquel burbujeante y salvaje momento del mundo.

¿Cómo lo hacen?

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Con mucha picardía, investigando técnicas de grabación de vanguardia, con humor y desparpajo. Amantes de la música, innovando, creando una nueva forma de provocar, y haciendo feliz a un planeta que los necesitaba. Fundan la CULTURA ROCK. Una cultura descontracturada, simpática, ácida, predispuesta al encuentro y la invención de nuevas formas. Son infinitas las claves que desataron el fenómeno. Pero lo primero que impactó de ellos, aparte de sus canciones irrefutables, fueron la frescura y la alegría que contenían sus obras. La empatía inmediata que desataron con millones de personas en todo el planeta fue un hecho que, en una primera instancia, se le fue de las manos a los jerarcas de la industria.

El factor Beatle es central para interpretar el devenir de la música popular en el mundo y al mundo mismo.

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Fito Páez durante su lectura en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Las primeras y obligadas preguntas serían: ¿Quiénes ocupan hoy ese lugar a nivel planetario? ¿Qué sucedió en el mundo para que toda esa belleza y desparpajo se fueran por la borda? ¿Surgen genios cada muerte de obispos? ¿Qué factores jugaron fuerte para que poco a poco este tipo de expresiones populares, salvajes y refinadas dejen de existir? ¿Hay hoy fantasmas en las máquinas o máquinas interviniendo la vida real? ¿O las personas fueron vueltas fantasmas bailando alrededor de las máquinas financiadas por grupos de poder? ¿Están en extinción los artistas o las circunstancias políticas, culturales y financieras hicieron que quedaran, por designio de unos pocos, fuera de la Matrix?

Definir artista: persona en busca de lo que no se ve. Inventor de mundos. Apasionado en sus materias. Persona fuera de la progresía, humanista por naturaleza. Cínico por experiencia.

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¿Es la democracia tecnológica una verdadera democracia o un más que eficiente dispositivo de control y homogeneización del gusto de masas? ¿Hay responsables del declive estético universal o es solo el devenir de la condición humana hacia un vaciamiento espiritual definitivo?

La música “latina” en la era del Antropoceno

La era Antropoceno que estamos transitando es un término que describe la época actual como un momento donde la humanidad ha dejado una marca geológica significativa, generando cambios ambientales y sociales.

Estos son tiempos donde las argumentaciones se vuelven nucleares.

Este texto solo desea echar luces sobre que está sucediendo con uno de los lenguajes más hermosos generados por el ser humano y a la vez violentado por él mismo. “ En el siglo XXI asistiremos a la transvaloración de todos los valores”, la implacable frase que anunció Friedrich Nietzsche sobre fines del siglo XIX, finalmente se convirtió en un hecho irrebatible y rapto de lucidez del excepcional escritor alemán devenido en preciso futurólogo.

Por lo tanto: la música de la región del Caribe que echa raíces en los EEUU no contiene en su totalidad lo que allí erróneamente se denomina “Latino”.

La Real Academia Española (RAE) define “latino” como una persona nativa de los pueblos donde se hablan lenguas derivadas del latín, como el español, francés, portugués e italiano, o que pertenece a esos pueblos. También puede referirse a la lengua latina. En el contexto de Latinoamérica, “latino” se usa para referirse a personas de los países americanos que hablan lenguas romances.

Fito Páez inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires 2026 con un mini show de clásicos propios y de la historia de la música popular argentina

Volver a nombrar las cosas por su nombre puede iluminar el camino para comprender en profundidad el significado real de las palabras según quien y en que contexto las nombre. La implicancia de este hecho en la vida de todos abarca el sentido de la identidad, la defensa de los valores más específicos de cada cultura, la recuperación del humanismo y devolverle a la música, esa maravilla universal, su verdadera dimensión dentro de la existencia humana.

Finalmente se tratará de determinar con fiereza lingüística el real significado sobre todos los asuntos ligados a “Lo Latino”.

Nunca está de más aclarar que la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de instrumentos, o de ambos, más todas las infinitas combinaciones sonoras (incluidos los ruidos), de manera que produzcan deleite y emocionen. Es una forma de expresión artística, que utiliza la melodía, el ritmo y la armonía para crear composiciones musicales.

Ojalá este ensayo invite a debates plenos en argumentos, de aquí y de allá, que nos dirijan a una toma de conciencia definitiva sobre el significado y el lugar que ocupa la música de estos tiempos. Debates que nos alejen definitivamente de la pobreza de pensamiento y acción. Consecuencias claras en el devenir del progreso que ve como único afán, ganar dinero y reducir la música al ignominioso lugar de un bien de confort y atontamiento, alejado de sus propósitos más nobles: la comunicación entre los seres humanos y no humanos para vivir en un mundo mejor y permitir una auténtica libertad de expresión a través del conocimiento de su carácter cartesiano, sin descartar jamás los saberes de la intuición, para por fin permitirnos ahondar en nuestros más profundos sentimientos y así devolverle a la música su carácter bienhechor y artístico en todas sus formas. No se me hace difícil intuir y observar el advenimiento y consagración de un totalitarismo penosamente estético impuesto desde la arrogancia y la fortaleza de los dueños del poder económico, financiero y político. ¿Conspiranoia en estado puro? Todo es lícito a la hora de la curiosidad y de hechos tan relevantes que están modificando conductas atávicas del ser humano.

Nunca podré aceptar a la música como una herramienta de dominación. Mas bien todo lo contrario. Es el lenguaje definitivo de la libertad. Quien lucha contra la opresión genera obras de choque en favor de despertar conciencias y emociones. Generar impacto, provocar, conmover, despertar y sorprender.

Este es el ABC del asunto que nos ocupa.

[Foto: The Berklee College of Music; Pontifica Universidad Católica Argentina; Fundación El Libro]