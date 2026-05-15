Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire

Kylie Jenner recordó que aumentó de peso y tuvo horribles síntomas durante el embarazo de Aire. (Instagram)

Kylie Jenner habló por primera vez sobre las complicaciones que atravesó durante su segundo embarazo, cuando esperaba a su hijo Aire, actualmente de cuatro años, en una entrevista reciente en el pódcast Therapuss de Jake Shane.

La empresaria y personalidad televisiva, de 28 años, describió una serie de síntomas físicos y médicos que, según explicó, marcaron el desarrollo de esa etapa.

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Jenner, quien tuvo a sus dos hijos junto al rapero Travis Scott, señaló que durante el embarazo experimentó dolor intenso y limitaciones de movilidad.

“Tenía un dolor ciático muy fuerte y un dolor lumbar muy intenso. Realmente quería hacer ejercicio. Me quedé sin poder caminar a las 12 semanas. Tenía náuseas horribles y comía de todo para sobrellevarlo”, comentó.

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Kylie Jenner recodó que tuvo muchas complicaciones con su segundo embarazo. (Instagram)

Más adelante, indicó que su situación médica requirió reposo prolongado tras presentar dilatación prematura. “Y pasaban muchas cosas con mi vagina. Estuve dilatada tres centímetros durante como un mes y medio, dos meses, el bebé estaba bajando”, dijo.

Según relató, estas condiciones derivaron en una etapa de inactividad forzada mientras avanzaba el embarazo. También mencionó que su peso aumentó significativamente durante ese periodo.

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Kylie Jenner indicó que llegó a subir alrededor de 65 libras (aproximadamente 29 kilos) y que su peso final antes del parto fue de 210 libras (cerca de 95 kilos).

Kylie Jenner aseveró que subió casi 30 kilos durante el embarazo. (Captura de video)

En la entrevista, la fundadora de Kylie Cosmetics también habló sobre sus hábitos alimenticios durante ese tiempo. “Comía un bote de helado cada noche, simplemente me dejé llevar. Tenía mucho helado. Y muchos carbohidratos. Bagels”, comentó.

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Jenner ya había hablado en otras ocasiones sobre sus embarazos, incluido el de su primera hija, Stormi, a quien tuvo a los 20 años. En la conversación recordó que se enteró de su primer embarazo a los 19 y que la reacción inicial fue de incertidumbre.

“Me estaba volviendo loca. Tenía mucho miedo de decírselo a mis padres. Tenía mucho miedo. Pero cuando se lo dije a mis padres, nadie se enojó. Había algo dentro de mí que sabía que quería hacer esto y que tenía que tomar una decisión por mí misma. Incluso si tenía que hacerlo sola o como fuera, esta era la elección que iba a tomar”, dijo.

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Kylie Jenner recordó que estaba temerosa de decirle a sus padres que estaba embarazada de Stormi.

Kylie Jenner y Travis Scott, con quien comparte la crianza de sus dos hijos, pusieron fin a su relación en 2023. En el plano personal, Kylie mantiene una relación intermitente con el actor Timothée Chalamet desde 2023.

El actor ha sido objeto de comentarios en redes sociales tras su ausencia en eventos como la Met Gala, mientras asistía a partidos de baloncesto de la NBA. En paralelo, la pareja ha sido vista recientemente en Nueva York en distintas salidas públicas.

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Durante un partido de los New York Knicks en el Madison Square Garden, ambos fueron fotografiados juntos, en medio de la atención mediática sobre su relación. El actor ha asistido en varias ocasiones a encuentros del equipo en temporadas recientes, mientras Jenner también ha acompañado en diferentes eventos públicos.