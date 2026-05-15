El consumo directo de esta fruta suma nutrientes esenciales para la salud, sin perder sus beneficios por la cocción. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las fresas no solo destacan por su sabor y frescura, sino también por sus beneficios para la salud, especialmente en el cuidado de la piel y la prevención del envejecimiento prematuro.

Su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y compuestos naturales ayuda a proteger las células del daño oxidativo, favorece la producción de colágeno y contribuye a mantener la piel firme y luminosa.

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Incorporar fresas en la alimentación diaria puede ser una manera sencilla y deliciosa de aprovechar sus propiedades antienvejecimiento, respaldadas por la evidencia científica más reciente.

Las fresas aportan antioxidantes y vitamina C que previenen el envejecimiento prematuro de la piel. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la fresa

Las fresas tienen propiedades antienvejecimiento gracias a su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres, uno de los principales factores del envejecimiento prematuro.

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Principales propiedades antienvejecimiento de la fresa

Ricas en vitamina C: La vitamina C es esencial para la producción de colágeno, proteína clave para mantener la piel firme, elástica y con menos arrugas. También ayuda a combatir el daño oxidativo celular.

Antioxidantes naturales: Las fresas contienen flavonoides, antocianinas y ácido elágico, compuestos que neutralizan radicales libres y protegen las células del envejecimiento y enfermedades degenerativas.

Propiedades antiinflamatorias: El consumo regular de fresas ayuda a reducir la inflamación crónica, que está relacionada con el envejecimiento celular y afecciones como artritis, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo.

Mejoran la circulación y salud cardiovascular: Sus compuestos favorecen la elasticidad de los vasos sanguíneos y ayudan a controlar la presión arterial, lo que beneficia la salud general y la apariencia de la piel.

Hidratación y protección cutánea: El alto contenido de agua y micronutrientes en las fresas contribuye a mantener la piel hidratada y protegida ante agresiones externas, como la contaminación o la radiación solar.

Estudios han demostrado que el consumo regular de fresas puede retrasar algunos signos del envejecimiento, mejorar la función cognitiva y proteger la piel frente a daños ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor manera de consumir fresas para obtener sus propiedades antienvejecimiento

La mejor manera de consumir fresas para aprovechar sus propiedades antienvejecimiento es comerlas frescas, crudas y bien lavadas, ya que así conservan la mayor cantidad de antioxidantes, vitamina C y compuestos bioactivos.

Fresas frescas y naturales: Consúmelas solas, en ensaladas, licuados o con yogur natural. Evita cocinarlas, ya que el calor puede reducir el contenido de vitamina C y antioxidantes.

Lávalas cuidadosamente: Antes de comer, lava las fresas bajo el chorro de agua para eliminar residuos de tierra o pesticidas. No retires el tallo antes de lavarlas para evitar que absorban agua.

Evita azúcar añadida: Para no contrarrestar sus beneficios, consúmelas sin azúcar ni jarabes. Si necesitas endulzar, opta por un poco de miel natural o stevia.

Combínalas con otros alimentos ricos en antioxidantes: Puedes mezclarlas con frutos rojos, nueces o semillas para potenciar el efecto antienvejecimiento.

Inclúyelas en tu dieta diaria: Una porción de 5 a 8 fresas al día es suficiente para obtener sus nutrientes y antioxidantes.

Otras opciones saludables

Smoothies verdes: Mezcla fresas frescas con espinaca, plátano y agua o leche vegetal.

Ensaladas: Agrégalas a ensaladas verdes junto con aguacate y semillas.

Snacks: Usa fresas como snack entre comidas, solas o con yogur natural.

Consumir fresas de esta manera ayuda a que tu cuerpo absorba mejor sus vitaminas y antioxidantes, potenciando sus efectos para la salud y el cuidado de la piel.

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