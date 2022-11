Tensión y toques entre Verstappen-Hamilton y el choque de Norris a Leclerc: así fue la alocada séptima vuelta del Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1

* El toque entre Hamilton y Verstappen y el de Norris a Leclerc

El Gran Premio de San Pablo de la Fórmula 1 arrancó con todo y en las primeras vueltas hubo algunos incidentes que marcaron la competencia brasileña, vigésima primera y penúltima fecha de la temporada que se disputó en el Autódromo de Interlagos. Desde el comienzo hubo alta tensión en la pista con protagonistas que quedaron afuera y maniobras que generaron polemicas; la más destacada, otro encontronazo entre Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) que elevó la temperatura en la tarde paulista.

Tras la largada Daniel Ricciardo (McLaren) lo tocó al poleman, Kevin Magnussen (Haas), quien se despistó, golpeó contra las defensas y cuando rebotó le pegó al propio Ricciardo. La carrera fue neutralizada para retirar los autos chocados y los pilotos no tuvieron consecuencias. Para retirar el monoplaza del danés los comisarios deportivos neutralizaron la competencia.

Una vez que se reanudó, Verstappen se le puso a la par a Hamilton y ambos se tocaron en la primera curva, la “S de Senna”. Terminaron perdiendo terreno. “No me dejó lugar”, disparó Verstappen por radio. “Esto no fue un incidente de carrera”, sentenció Hamilton por la misma vía.

Pero los impactos siguieron y en los siguiente metros Lando Norris (McLaren) lo tocó a Charles Leclerc (Ferrari), quien golpeó contra las defensas. Pareció que el monegasco iba a quedar afuera de carrera, pero logró retomar la marcha, volvió a pista y pudo seguir con la competencia. Los fanáticos de la Scuderia aplaudieron cuando lo vieron a Charles otra vez en acción.

* Las repeticiones de los incidentes en el séptimo giro

Luego las autoridades consideraron responsables de las maniobras a Verstappen y Norris, y fueron penalizados con cinco segundos. Ambos debieron recortar distancia en los relojes y en el afán por no perder terreno, el McLaren de Norris tuvo una falla y obligó al abandono del británico, que para retirar su coche obligó al ingreso del segundo auto de seguridad.

En el relanzamiento George Russell (Mercedes) pudo mantener el liderazgo a pesar de aguantar los embates de su compañero de equipo, Lewis Hamilton (Mercedes), quien tuvo gomas más nuevas. En tanto que Carlos Sainz (Ferrari) buscó superarlo a Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y lo consiguió. El español quedó tercero y luego se encontraron en pista Pérez y Leclerc, los dos que pelean por el subcampeonato. En ese duelo prevaleció el monegasco.

Charles logró superarlo a Checo y las dos Ferrari quedaron detrás de los Mercedes. En tanto que Checo Pérez debió defenderse de Fernando Alonso (Alpine) y ambos brindaron una entretenida lucha en la que el español logró superarlo al azteca.

En el final Russell logró mantener las diferencias a pesar de los intentos de Hamilton por acercarse y el joven de 24 años logró su debut triunfal en la Máxima luego de 82 Grandes Premios. Además, le devolvió la alegría a Mercedes ya que la escudería alemana logró su primera victoria en el presente campeonato.

La temporada terminará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina. Con los Campeonatos Mundiales de Conductores y Constructores definidos a favor de Verstappen y Red Bull, lo que resta definir en los puestos de punta es el subcampeonato entre Checo Pérez y Leclerc.

