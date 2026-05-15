“Te voy a matar y regresaré a El Salvador”, acusan a hombre de asesinato a su esposa en Florida tras amenazarla

El asesinato de Eullaia Castellón en Florida y la posterior fuga de Jiménez exponen los desafíos legales entre sistemas judiciales de ambos países. (Cortesía: El País Cali)

José C., ciudadano salvadoreño de 43 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado tras ser extraditado desde El Salvador a Estados Unidos, donde se investiga su presunta responsabilidad en la muerte de su esposa, Eullaia Castellón, ocurrida en octubre de 2023 en el condado de Palm Beach, Florida, según FOX WFLX 29.

La investigación, realizada por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, citada por el mencionado medio, comenzó el 22 de octubre de 2023, cuando familiares reportaron la desaparición de la pareja. La última vez que se vio con vida a Eullaia Castellón, de 32 años, fue la noche del 20 de octubre, en su vivienda de Lake Worth Beach. A la mañana siguiente, testigos declararon que Jiménez llevó desayuno a la casa y se retiró poco después, sin regresar.

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Ese mismo día, el hombre habría abandonado Estados Unidos. Registros del Aeropuerto Internacional de Miami documentan que Jiménez adquirió un boleto de estacionamiento a las 10:06 y tomó un vuelo hacia El Salvador a las 14:10, de acuerdo con los datos recogidos por FOX WFLX 29. Paralelamente, el cuerpo de la víctima fue hallado el 22 de octubre en una furgoneta azul, oculta bajo cajas y estacionada en la estación de tren ligero Tri-Rail de Lake Worth. La autopsia reveló que los restos ya mostraban un avanzado estado de descomposición.

La Oficina del Sheriff de Palm Beach identificó al sospechoso mediante pruebas forenses, grabaciones y hallazgos en vehículos vinculados al caso. (Cortesía: Palm Beach County Sheriff's Office)

Las autoridades estadounidenses dieron rápidamente con la furgoneta Ford blanca del sospechoso en el estacionamiento del aeropuerto, mientras que grabaciones de seguridad captaron el momento en que un hombre, abandonaba la camioneta azul en la estación ferroviaria. La policía encontró pruebas adicionales, como la llave de la furgoneta en el vehículo del hombre y el bolso de la víctima bajo el asiento.

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El contexto detrás del crimen

Durante la investigación, familiares y amigos de Eullaia Castellón informaron a los detectives sobre un patrón de violencia física, emocional y psicológica sostenido por parte de su marido. Testimonios recogidos en la declaración jurada refieren que la víctima manifestó a su entorno estar “exasperada” por los episodios de abuso. Una semana antes del crimen, agentes respondieron a una disputa doméstica en la residencia de la pareja. Si bien la mujer solicitó que su esposo fuera escoltado fuera de la vivienda, no se presentaron cargos en ese momento.

Según documentó FOX WFLX 29, testigos relataron a la policía que Jiménez había advertido a su esposa: “Te voy a matar y regresaré a El Salvador”. Esta amenaza resuena ahora en el proceso judicial, al haberse materializado la huida del acusado a su país de origen tras el hallazgo del cuerpo.

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La detención de Jiménez se concretó en El Salvador a finales de abril de 2024, donde permanecía desde su fuga. Posteriormente, fue extraditado a territorio estadounidense el 13 de mayo de 2026, en un procedimiento coordinado por la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), que indicó que el delito atribuido al acusado, según la legislación salvadoreña, es equivalente a feminicidio agravado.

La extradición de Jiménez fue autorizada tras verificar que no tenía antecedentes pendientes en El Salvador, conforme a los requisitos legales estadounidenses. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador autorizó la extradición y asignó al Juzgado Sexto de Paz de San Salvador la gestión del proceso, con el objetivo de garantizar “el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección contra la violencia hacia las mujeres”, según informaron fuentes oficiales.

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Antes de la extradición, la FGR verificó que el imputado no tuviera causas pendientes en la justicia salvadoreña. Ya en Florida, Jiménez comparecerá por primera vez ante el Tribunal del Condado de Palm Beach y permanece detenido sin derecho a fianza, señalaron medios locales.