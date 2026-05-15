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El hijo de Ozzy Osbourne revela la fecha tentativa en la que llegará la biopic de sus padres a los cines

Jack Osbourne confirmó que el proyecto sigue en marcha y que el guion está finalizado, con planes de iniciar la búsqueda de un director

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Sharon Osbourne reveló por qué no cumplió el pacto de “suicidio asistido” tras la muerte de Ozzy
El biopic de Ozzy y Sharon Osbourne entra en nueva fase de desarrollo. (AP)

Jack Osbourne confirmó que la película biográfica sobre sus padres, Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne, sigue en desarrollo y tiene previsto un estreno estimado para 2028.

La producción fue anunciada originalmente en 2021 y narrará la historia de “El príncipe de la oscuridad”, así como su trayectoria junto a su esposa y representante. El proyecto está siendo desarrollado por Sony Pictures y Polygram Entertainment, con guion del escritor nominado al Óscar Lee Hall, conocido por su trabajo en Rocketman y Billy Elliot.

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La película se centra en la vida personal y profesional de Ozzy Osbourne, así como en la relación con Sharon Osbourne, quien también ha sido una figura clave en la gestión de su carrera.

Sharon y Ozzy Osbourne
La película retrará la vida de Ozzy Osbourne y cómo Sharon Osbourne influyó en su carrera. (AFP)

Tras el fallecimiento de Ozzy en julio de 2025, a los 76 años, el proyecto continuó en marcha. En agosto del mismo año, se informó que la producción seguía activa pese a su muerte.

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Posteriormente, en enero, Jack Osbourne señaló que ya existía un actor principal seleccionado para interpretar a su padre, al que describió como “fenomenal”, aunque sin revelar su identidad.

En una actualización reciente publicada a través de su canal de YouTube, Jack ofreció nuevos detalles sobre el estado del proyecto. “Puedo decir esto: estamos avanzando. Estaba en llamadas hoy sobre esto. El guion está listo. Estamos bien. Esta película absolutamente va a suceder”, afirmó.

Jack Osbourne asevero qiue está todo listo para arrancar con la filmación de la cinta de Ozzy Osbourne. (Instagram/Jack Osbourne)
Jack Osbourne asevero qiue está todo listo para arrancar con la filmación de la cinta de Ozzy Osbourne. (Instagram/Jack Osbourne)

El hijo de Ozzy Osbourne explicó que el proceso de producción continúa con la siguiente fase de desarrollo.

“Realísticamente —quiero decir, ya estamos a mitad del 26— probablemente no se estrene hasta el 28. Pero nunca se sabe. Estamos a toda marcha. Estamos a punto de comenzar a buscar un director”, señaló.

Y añadió: “Es muy importante para nosotros. Ha sido un trabajo hecho con mucha dedicación, por supuesto. Estoy emocionado por ello, emocionado por que todos vean esta película”.

Jack Osburne declaró que la película sobre su padre ha sido un trabajo hecho con dedicación. (Chad Batka/The New York Times)
Jack Osburne declaró que la película sobre su padre ha sido un trabajo hecho con dedicación. (Chad Batka/The New York Times)

El proyecto sobre Ozzy y Sharon Osbourne fue concebido como una colaboración entre la familia y los estudios involucrados, con la intención de abordar diferentes etapas de sus vidas, incluyendo su trayectoria musical, su vida familiar y su presencia en medios de comunicación.

Ozzy Osbourne fue una figura central en la historia del rock como vocalista de Black Sabbath y posteriormente en su carrera como solista. Sharon Osbourne, por su parte, ha desarrollado una carrera como representante artística y personalidad televisiva, además de su papel en la gestión de la carrera de su esposo.

La noticia del avance de la película de Ozzy llega tras el éxito de otra película biográfica musical, Michael, basada en la vida de Michael Jackson, que ha batido récords de taquilla desde su estreno.

De acuerdo con información publicada por Deadline el lunes 11 de mayo, la película ha recaudado 577 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno en salas comerciales.

Jaafar Jackson como Michael Jackson
"Michael" acumuló 577 millones de dólares a nivel mundial, superando a la biopic de Elvis Presley. (Créditos: Lionsgate)

El total incluye 240.4 millones de dólares en el mercado doméstico y 336.88 millones de dólares en mercados internacionales.

Con estas cifras, la película sobre Michael Jackson se ubicó como la segunda biografía cinematográfica más taquillera de la historia. El resultado superó a Elvis, que había alcanzado 288.7 millones de dólares en total, según datos de Billboard.

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