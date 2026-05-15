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Qué es la infracción B10: El error con los vidrios polarizados que puede costarle casi $500.000 en Colombia

Conductores que excedan los límites permitidos o no tengan autorización podrían recibir multas y sanciones de tránsito

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AUTOS - Vidrios polarizados

Cada vez más conductores en Colombia deciden polarizar los vidrios de sus vehículos para reducir el calor, protegerse de los rayos UV o mejorar la seguridad, pero exceder los límites permitidos por la ley puede terminar en una costosa multa.

El Código Nacional de Tránsito contempla sanciones específicas para quienes conduzcan con vidrios excesivamente oscuros o sin portar la autorización correspondiente.

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Según la reglamentación vigente conocida por Revista Semana, la infracción B10 aplica para los conductores que circulen con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos sin cumplir las condiciones técnicas exigidas por las autoridades de tránsito.

La infracción B10 sanciona irregularidades con los vidrios polarizados.

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El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece que los conductores pueden recibir un comparendo tipo B10 cuando manejen vehículos con vidrios polarizados sin el permiso respectivo o incumpliendo la reglamentación vigente.

La norma señala que esta conducta puede generar una multa equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, esa sanción alcanza un valor aproximado de 466.904 pesos, aunque el monto puede variar dependiendo de ajustes oficiales y actualizaciones económicas.

El polarizado sí está permitido en Colombia, pero tiene límites.

AUTOS - Vidrios polarizados

Muchos ciudadanos optan por instalar películas oscuras en los vidrios de sus carros para disminuir el impacto del sol y aumentar la privacidad dentro del vehículo.

Sin embargo, las autoridades exigen que el nivel de oscurecimiento permita mantener condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad vial.

Por esa razón, existen porcentajes mínimos de transmisión luminosa que deben respetarse en cada vidrio del automóvil.

Las autoridades deben hacer mediciones técnicas antes de imponer la multa.

La Corte Constitucional ha señalado que las sanciones de tránsito relacionadas con polarización deben sustentarse mediante pruebas técnicas verificables.

Eso significa que los agentes no pueden imponer comparendos únicamente por apreciación visual.

Para determinar si un vehículo incumple la norma, las autoridades deben utilizar herramientas especializadas como fotómetros o luxómetros.

Estos dispositivos permiten medir técnicamente la cantidad de luz que atraviesa los vidrios del automóvil.

La ley fija porcentajes específicos para cada vidrio del vehículo.

La Resolución 3777 de 2003 establece los niveles mínimos de transmisión luminosa autorizados en Colombia.

En el caso del parabrisas, la transmisión de luz debe ser igual o superior al 70 %.

Ese mismo porcentaje aplica para los vidrios laterales delanteros.

Mientras tanto, los vidrios laterales traseros y el vidrio posterior deben permitir una transmisión luminosa mínima del 55 %.

En algunos casos específicos, como camionetas blindadas, ciertos vidrios pueden tener niveles inferiores autorizados por la reglamentación.

- crédito Johan Largo/Infobae
- crédito Johan Largo/Infobae

Los conductores deben portar certificados si el polarizado fue instalado legalmente.

Cuando el vehículo sale del concesionario con vidrios polarizados o películas autorizadas, el propietario debe contar con documentación expedida por el distribuidor.

Ese certificado sirve para demostrar que los niveles de oscurecimiento cumplen con los requisitos establecidos por la ley colombiana.

En caso de un control de tránsito, ese documento puede ser solicitado por las autoridades.

El incumplimiento puede generar problemas económicos y sanciones adicionales.

Además del comparendo económico, un conductor podría enfrentar otras complicaciones si las autoridades consideran que el vehículo representa riesgos para la seguridad vial.

Las restricciones buscan garantizar que el conductor mantenga buena visibilidad y que otros actores viales puedan identificar adecuadamente el interior del vehículo en determinadas circunstancias.

Por eso, las autoridades recomiendan verificar previamente que las películas instaladas cumplan con los porcentajes autorizados.

La instalación excesiva de polarizados sigue siendo común en Colombia.

Aunque la regulación lleva varios años vigente, muchos conductores desconocen los límites permitidos o creen erróneamente que cualquier tipo de polarización está autorizada.

Las autoridades recuerdan que la finalidad de la norma no es prohibir completamente el uso de películas oscuras, sino controlar los niveles de opacidad que puedan afectar la seguridad en carretera.

Por ello, antes de modificar los vidrios de un vehículo, expertos recomiendan consultar talleres certificados y verificar que el material cumpla con la reglamentación colombiana vigente.

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