Hospital de la zona sur de Costa Rica estrena moderna sala de rayos X que permitirá atender hasta 600 pacientes al mes

El hospital Manuel Mora Valverde de Golfito puso en funcionamiento una nueva sala de rayos X equipada con fluoroscopía. Cortesía: CCSS

El hospital Manuel Mora Valverde, en Golfito, zona sur de Costa Rica, dio un importante paso en el fortalecimiento de su capacidad diagnóstica tras poner en funcionamiento una nueva y moderna sala de rayos X equipada con tecnología de fluoroscopía, una herramienta que permitirá realizar estudios médicos especializados y duplicar la cantidad de pacientes atendidos mensualmente.

La inversión, impulsada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), busca mejorar la atención médica en la zona y reducir la necesidad de trasladar pacientes a otros centros hospitalarios para someterse a exámenes complejos.

PUBLICIDAD

Con la entrada en operación del nuevo equipo, el hospital pasará de atender cerca de 300 usuarios al mes a aproximadamente 600 pacientes, fortaleciendo significativamente la capacidad instalada del servicio de imágenes médicas.

Además de la instalación del equipo, se realizaron mejoras en la sala de atención de pacientes. Cortesía: CCSS

El director del hospital, el doctor Pablo Gómez Esquivel, explicó que la principal innovación del sistema es la incorporación de la fluoroscopía, una técnica que utiliza medios de contraste para observar estructuras internas del cuerpo en tiempo real.

PUBLICIDAD

“Este equipo permite ampliar la capacidad en los diagnósticos donde se ocupan medios contrastados como pielograma intravenoso, esofagogramas, colon por enema, entre otros procedimientos”, detalló el especialista.

Según explicó Gómez, los estudios permitirán detectar con mayor precisión problemas en el sistema urinario, digestivo y gastrointestinal, incluyendo cálculos, tumores, infecciones, anomalías congénitas y alteraciones en el esófago o colon.

PUBLICIDAD

El nuevo favorecerá la atención de cientos de pacientes que debían ser trasladados hasta la Gran Área Metropolitana para la atención. Cortesía: CCSS

A diferencia de los equipos tradicionales de rayos X, que generan imágenes fijas, la fluoroscopía ofrece imágenes dinámicas similares a un video, permitiendo observar órganos y estructuras en movimiento dentro del cuerpo.

Esta tecnología resulta especialmente útil para analizar el funcionamiento del sistema digestivo y otros órganos internos durante procedimientos médicos especializados.

PUBLICIDAD

Las autoridades de la CCSS consideran que esta mejora tecnológica tendrá un impacto directo en la detección temprana de enfermedades y en la oportunidad de los diagnósticos médicos en la región.

El nuevo equipo ayudará a detectar enfermedades del sistema urinario y digestivo con mayor precisión. Cortesía: CCSS

“Esto ayuda al dar una mayor oportunidad en el diagnóstico de algunas enfermedades y con ello mejorar la atención en la salud de la población”, añadió Gómez Esquivel.

PUBLICIDAD

La adquisición del equipo fue financiada mediante el Plan de Inversión en Mantenimiento de Infraestructura y Equipo Central de la CCSS. El proyecto tuvo un costo aproximado de 540 mil dólares e incluyó no solo la compra del nuevo sistema radiológico, sino también una remodelación integral de la sala donde opera el servicio.

Las obras contemplaron adecuaciones en infraestructura, mejoras eléctricas, acondicionamiento especializado y modernización del espacio para cumplir con los estándares requeridos por este tipo de tecnología médica.

PUBLICIDAD

Con esta incorporación, el hospital Manuel Mora Valverde fortalece su capacidad resolutiva en una de las regiones más alejadas del Gran Área Metropolitana, donde históricamente los pacientes han enfrentado limitaciones de acceso a servicios especializados.

La CCSS ha señalado que este tipo de inversiones forman parte de una estrategia nacional para modernizar la red hospitalaria y reducir las brechas de atención entre centros médicos regionales y hospitales nacionales.

PUBLICIDAD