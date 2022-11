Maradona se hizo presente en el Partido por la Paz: el impactante holograma con la imagen de Diego al ritmo de la mítica canción “Live is life”

Homenaje a Maradona en el Partido por la Paz con el tema "Live is life"

Este lunes se llevó a cabo el tradicional Partido por la Paz y, al ser el primero sin la presencia física de Diego Armando Maradona, el recordado Diez tuvo una serie homenajes en el Estadio Olímpico de Roma. Desde un holograma con el ídolo, otro del Papa Francisco con un mensaje sobre lo que significa el juego, y familiares del recordado capitán de la selección argentina como figuras centrales. Todo en un marco de alto impacto emotivo y en vísperas del Mundial de Qatar 2022 que comenzará en seis días.

La reunión se trata de un partido con ex futbolistas como Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Vincenzo Iaquinta, Cristian Zaccardo, Iván Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti, Roman Weidenfeller, Ronaldinho, Claudio Paul Caniggia, Hristo Stoichkov, Éric Abidal y Henrikh Mkhitaryan. También estuvieron Alejandro “Chori” Domínguez, Nicolás Burdisso, Diego Perotti, Franco Zuculini, Leandro Cufré, Daniel Osvaldo.

Video que homenajeó a Diego Armando Maradona en el Partido por la Paz

En esta edición se sumaron los hijos de Diego, Giannina, Dalma, Jana, Dieguito Fernando y Diego Jr., que jugó para el equipo blanco. También estuvo Benjamín Agüero, hijo de Sergio Agüero y Giannina Maradona, nieto de Diego. TY formaron parte Lalo, hermano de Diego y sus hermanas, que en la previa tuvieron una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano.

En el entretiempo sobre una de las cabeceras del estadio se mostró un holograma de Maradona haciendo jueguitos que fue un extracto del famoso calentamiento grabado en los minutos previos al partido que disputaron el Napoli y el Bayern Munich el 19 de abril de 1989 en Alemania, correspondiente al encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA. Sonó el mismo tema de aquella ocasión en tierras germanas, Live is Life, en la voz de la banda austríaca Opus, cuyos integrantes también estuvieron presentes también en el estadio romano.

También hubo otro holograma con el Papa Francisco cuyas palabras fueron: “Un partido de fútbol por el solo hecho de jugar, gratuitamente, sin precio, el gozo de la gratuidad, saber hacer los pases aunque sea con una pelota de trapo. A mí me dice mucho la pelota de trapo, a veces cuando no teníamos la número cinco, la usábamos. Lo importante es jugar, no importa quién gana, quién pierde. Jugar no para hacer negocios, jugar recuperando cada día lo amateur, la dimensión gratuita del juego”.

“El juego que vale por sí mismo. El juego no se puede comprar ni vender”, agregó el Sumo Pontífice quien valoró hacer este evento en un “mundo que busca siempre la guerra. Gracias, gracias por lo que hacen, por el partido de hoy, gracias porque decís ‘queremos la paz’ en un mundo que siempre busca guerras y destrucción. Gracias”, agregó el Papa en el Aula Pablo VI del Vaticano.

También se lo recordó a Maradona con un video que incluyó goles históricos como el segundo que le hizo a Inglaterra y el que le marcó a Italia en el Mundial de México 1986, sus logros en el Napoli, levantando la Copa del Mundo en el balcón de la Casa Rosada, su festejo tras convertirle el penal a Italia en la definición de la semifinal de 1990, celebraciones en Boca Juniors, postales familiares y su autógrafo.

Al final de los reconocimientos todos los presentes cantaron “Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego”. Se vieron banderas de Maradona por todas las gradas habilitadas y en la previa del partido hubo un tango que bailaron Pablo Moyano y Roberta Beccarini junto a la pelota del encuentro

Este fue el tercer Partido por la Paz, siempre impulsado por la fundación educativa Scholas Occurrentes, que busca recaudar fondos con fines benéficos. Fue el primero desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona y por eso esta edición tuvo un marco con picos emotivos.

Lalo Maradona y sus hermanas

Un fanático se acercó a las hermanas de Diego, que estuvieron en un palco

