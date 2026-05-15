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El pacto secreto que hizo Michael Jackson y que unió a Paris Hilton con su hija Paris Jackson

La empresaria contó que el cantante y su madre hicieron un acuerdo sobre los nombres que darían a sus futuros hijos

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Paris Hilton recordó la promesa que unió a su familia con Michael Jackson. (Reuters)
Paris Hilton recordó la promesa que unió a su familia con Michael Jackson. (Reuters)

Paris Hilton recordó en una entrevista realizada en 2011 el vínculo que su familia mantuvo durante años con Michael Jackson, una relación que, según explicó, se originó mucho antes de su nacimiento y que estuvo marcada por la amistad entre el cantante y su madre, Kathy Hilton.

Durante su participación en el programa Lopez Tonight, conducido por George López, Hilton relató que el acercamiento entre ambas familias comenzó en la adolescencia de su madre.

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Kathy Hilton y Michael Jackson coincidieron en la escuela secundaria, donde, según el testimonio, iniciaron una relación de amistad que con el tiempo se amplió a otros miembros del entorno familiar del cantante, incluida Janet Jackson en algunas ocasiones.

Kathy Hilton y Michael Jackson se hicieron amigos cuando ambos cursaban la escuela secundaria. (Reuters. EFE)
Kathy Hilton y Michael Jackson se hicieron amigos cuando ambos cursaban la escuela secundaria. (Reuters. EFE)

Paris Hilton explicó que, en ese periodo, su madre tenía 13 años y Jackson 14 años, y que solían compartir tiempo después de clases. De acuerdo con el relato, una de las actividades que realizaban era hablar por teléfono y hacer bromas, lo que formaba parte de la dinámica cotidiana de su amistad durante la adolescencia.

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La relación entre ambos, según lo narrado por Paris Hilton, no se limitó únicamente a esa etapa escolar. Con el paso de los años, ambos mantuvieron el contacto incluso después de haber formado sus propias familias.

En ese contexto, Hilton señaló que existía un acuerdo informal entre su madre y el cantante relacionado con los nombres de sus futuros hijos.

“Eran muy cercanos, mi mamá y él tenían un pacto, lo hicieron cuando ella tenía 13; dijeron que cualquiera que tuviera una niña, su nombre sería Paris, y mi mamá lo hizo”, explicó.

Kathy Hilton y Michael Jackson pactaron que llamarían a sus hijas Paris. (Instagram)
Kathy Hilton y Michael Jackson pactaron que llamarían a sus hijas Paris. (Instagram)

De acuerdo con su testimonio, el acuerdo incluía también la posibilidad de utilizar el nombre “Prince” en caso de que naciera un niño varón. Este intercambio, según relató, fue parte de las conversaciones entre ambos durante su adolescencia y se mantuvo como una referencia simbólica en su relación a lo largo del tiempo.

La socialité añadió que, cuando Michael Jackson tuvo una hija, expresó su intención de llamarla Paris, en referencia al acuerdo previo. Sin embargo, según su relato, el cantante consultó primero con Kathy Hilton antes de tomar la decisión final.

Después, él tuvo una niña y quiso llamarla así también”, comentó Hilton en la conversación, en referencia al nombre acordado años antes entre ambos.

Le Grand Dîner du Louvre
Michael Jackson cumplió su pacto al ponerle Paris a su hija. (The Grosby Group)

Michael Jackson tuvo tres hijos: Prince Michael Jackson, Paris Jackson y Prince Michael Jackson II. La hija del cantante tiene actualmente 28 años y ha desarrollado una carrera en el ámbito artístico, además de presencia en medios y redes sociales.

En los años posteriores a la muerte del cantante, ocurrida en 2009, miembros de la familia Hilton han continuado mencionando la relación de amistad entre ambas familias.

Paris Hilton ha manifestado en distintas ocasiones su postura en relación con las controversias que rodearon la figura pública de Jackson, especialmente en redes sociales, donde ha respondido a comentarios sobre las acusaciones vinculadas al artista.

Paris Hilton y Paris Jackson mantienen amistad pese a los años. (Instagram)
Paris Hilton y Paris Jackson mantienen amistad pese a los años. (Instagram)

Según lo expresado por la socialité, ha defendido públicamente al cantante en algunas ocasiones frente a afirmaciones que circulan en internet, calificándolas como “mentiras” difundidas con fines económicos por terceros.

Con el paso del tiempo, Paris Hilton también ha desarrollado una relación cercana con Paris Jackson. De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, Hilton ha mantenido contacto con Jackson y suele enviarle felicitaciones en fechas significativas, como su cumpleaños.

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