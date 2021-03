El duelo más áspero de Campazzo desde que irrumpió en la NBA: desparramó a un rival en una cortina y lo convirtió en tendencia

La venganza de Campazzo

Denver Nuggets consiguió una gran victoria ante Philadelphia 76ers en una nueva jornada de la NBA: se impuso por 104 a 95. Fue en el primer cuarto, que ganó por 22 unidades (44-22) donde sacó la diferencia que luego pudo manejar. Y lo hizo a base de intensidad y juego de equipo. Pues bien, en esos dos ítems, el argentino Facundo Campazzo es bandera.

El base, de flamantes 30 años, no aportó puntos (0 de 5 en lanzamientos de tres puntos; su lunar en la noche), pero sí una asistencia, dos robos, dos rebotes, un tapón y una defensa férrea y generosa, que le imprimió agresividad a su franquicia. Por eso se ganó 25 minutos en cancha.

Ante un aforo de 4.000 espectadores, el ex Real Madrid exhibió su costado más áspero. Y quien lo sufrió fue Ben Simmons. El armador le saca más de 30 centímetros al cordobés (211 contra 178) pero, se sabe, eso no amilana a la figura de la selección argentina. Así, pues, el duelo entre ambos comenzó cuando el australiano sacó con el brazo al ex Peñarol en el momento en el que se acercaba a marcarlo en una transición rápida. Facundo reclamó con vehemencia la situación y le robó una falta ofensiva. Pero se guardó la energía para la revancha.

En una acción posterior, Campazzo encabezó la defensa extendida. Simmons intentó obstaculizarlo con una cortina y... terminó en el suelo tras chocar con el argentino, lo que provocó una catarata de burlas en las redes sociales. El hombre de los Sixers se transformó en tendencia en Twitter y la jugada, rápidamente en viral.

Otra acción muy celebrada fue un robo a partir de una férrea defensa y el inicio del contragolpe que terminó en una conversión de dos puntos. Espíritu Campazzo en todo su esplendor. Jamal Murray fue el máximo anotador de Denver, con 30 puntos. Lo siguieron Michael Porter Junior, con 27 y Nikola Jokic con 21. Simmons, quien padeció a Facundo, terminó con 11 en 26 minutos en campo.

Con la victoria, los Nuggets alcanzaron un récord de 29 victorias y 18 derrotas y se mantienen en la quinta colocación de la Conferencia Oeste. los 76ers, en tanto, son líderes del Este junto a Brooklyn Nets, con una marca de 32-15.

Campazzo y compañía tendrán un nuevo desafío este jueves, frente a Los Ángeles Clippers, terceros en el Oeste (32 triunfos y 16 caídas).

El resumen del partido

SEGUIR LEYENDO: