El rival al que desparramó Facundo Campazzo le puso un curioso apodo al argentino tras el triunfo de Denver Nuggets ante los Sixers

Una vez más, Facundo Campazzo hizo ruido en su primera temporada en la NBA. El base argentino, de 30 años, no tuvo la mejor actuación ofensiva (no convirtió en cinco lanzamientos de tres puntos), pero aportó una asistencia, dos robos, dos rebotes, un tapón y una defensa intensa en la victoria de Denver Nuggets 104 a 95 ante Philadelphia 76ers. Tan generoso fue su trabajo para secar a los perimetrales de su rival, que terminó desparramando a Ben Simmons, armador australiano de 2.11 metros, 33 centímetros más alto que él. Sucedió en un intento de cortina por parte de su adversario: el cordobés, pura fibra, terminó provocando su derribo. Instantes antes, había provocado una falta ofensiva por parte de Simmons, en el primer eslabón de un duelo que resultó áspero.

Facu, quien permaneció 25 minutos en cancha, transformó a su contendiente en tendencia en Twitter y la jugada se viralizó, en una especie de David contra Goliat episodio 2. “No importa si tienes 2,10m como Ben Simmons, Facu no sabé cómo echarse atrás”, bromeó su coach Mike Malone tras el duelo.

La curiosidad surgió en que el propio Simmons habló de la acción que se robó la atención en el martes de NBA. Y fue elogioso con su rival, que lo dejó en apenas 11 puntos (en 26 minutos de participación en el cotejo).

“Es un ratoncito luchador. Es un pequeño luchador. Me gusta esos chicos que juegan duro. Si no sos físico contra un tipo así, no vas a terminar bien”, sentenció Simmons. La analogía tiene que ver con Feisty little mouse, una firma de ropa infantil muy famosa en el país natal del base derrotado.

El australiano incluso sufrió burlas en los medios de su país. “¡Santo cielo! Ben Simmons fue aplastado por el hombre más bajo de la NBA”, tituló Melbourne Herald Sun. Pero no sólo no se lo tomó a mal, sino que además se quitó el sombrero ante su rival, que en esta oportunidad se impuso en el duelo.

Con la victoria, los Nuggets alcanzaron un récord de 29 victorias y 18 derrotas y se mantienen en la quinta colocación de la Conferencia Oeste. los 76ers, en tanto, son líderes del Este junto a Brooklyn Nets, con una marca de 32-15.

Campazzo y compañía tendrán un nuevo desafío este jueves, frente a Los Ángeles Clippers, terceros en el Oeste (32 triunfos y 16 caídas).

