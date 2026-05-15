Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de la semana de Netflix en Corea del Sur

'Mi némesis con aires de realeza' logra meterse en la primera posición del listado, luego de su estreno. (Netflix)

El posicionamiento de Netflix como referente en la difusión de contenidos surcoreanos se fortaleció gracias a la adquisición de derechos exclusivos de distribución y a la coproducción de múltiples títulos coreanos, lo que impulsó a estos dramas a ocupar los primeros puestos en los rankings internacionales.

La integración de géneros como el romance, la ciencia ficción y el thriller dentro del catálogo de K-dramas ha sido clave para su expansión internacional, según voces de la industria surcoreana.

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Estrenos recientes como ‘Si los deseos mataran’, ‘Hacemos lo que podemos’, ‘Un amor que no se agota’, ‘Sabuesos’, ‘Defensores de fantasmas’, ‘El arte de Sarah’ y muchos más, han impulsado esta tendencia. El interés global ha crecido en paralelo con la mejora en la calidad y la diversidad temática, fomentando el reconocimiento de propuestas variadas.

Series, shows y programas con mayor popularidad de Netflix en Corea del Sur de esta semana

(Netflix)

1. Mi némesis con aires de realeza (My Royal Nemesis)

Una legendaria villana de Joseon, reencarnada en el cuerpo de una actriz moderna, se enfrenta a un despiadado heredero de un conglomerado empresarial, dando pie a un caótico romance de amor-odio que trasciende los siglos.

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2. Hacemos lo que podemos (We Are All Trying Here)

"We Are All Trying Here" se mete en el ranking de los k-dramas más vistos de la semana. (Netflix)

Después de dos décadas intentando dirigir su primera película y sumido en una crisis personal, un aspirante a director encuentra el apoyo de un productor sobrecargado, quien lo impulsa a recuperar la confianza en sí mismo.

3. Si los deseos mataran (If Wishes Could Kill)

"If Wishes Could Kill" logra posicionarse como el k-drama más visto de hoy. (Netflix)

La historia sigue a cinco amigos de instituto que reciben una advertencia de muerte de una misteriosa aplicación que concede deseos. Mientras luchan por escapar de su destino, descubren verdades escalofriantes que conectan la aplicación con la repentina muerte de un compañero de clase.

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4. Un amor que no se agota (Sold Out on You)

(Netflix)

Tras perder su empleo, una presentadora de televentas adicta al trabajo se traslada al campo con la intención de recuperarlo; sin embargo, la aparición de un enigmático granjero altera tanto sus planes como sus sentimientos.

5. Sabuesos (Bloodhounds)

Dos jóvenes boxeadores unen fuerzas con un benévolo prestamista para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha de los más vulnerables

Un prestamista de carácter generoso colabora con dos jóvenes boxeadores con el propósito de enfrentar a un usurero cruel que explota a las personas en situación vulnerable.

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6. Straight to Hell

" Straight to Hell" se mete en el ranking de lo más visto en Corea del Sur. (Netflix)

Kazuko Hosoki dominó la televisión y el mundo editorial como una de las mejores adivinas, pero ¿quién era esta mujer detrás de los oscuros rumores de estafas espirituales y vínculos con el hampa?

7. Defensores de fantasmas (Phantom Lawyer)

"Defensores de fantasmas" se mete en el ranking de las producciones más vistas del momento. (Netflix)

Un abogado tímido que de repente adquiere la capacidad de ver fantasmas se une a un abogado frío y elitista, y juntos se enfrentan a clientes sobrenaturales cuyos asuntos pendientes revelan verdades ocultas.

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8. Chefs’ Secrets of K-food

"Chefs’ Secrets of K-food" se integra en el listado de los k-dramas y shows más vistos del momento. (Netflix)

El recorrido inicial de Choi Kang-rok, Kim Do-yoon y Defconn en su búsqueda culinaria los lleva directamente a la Ruta del Cerdo Negro de Jirisan, donde este trío entusiasta comienza su aventura gourmet.

9. El arte de Sarah

La historia sigue a Sarah Kim, una mujer dispuesta a vivir entre la élite del lujo, mientras un inspector intenta descubrir su verdadera identidad. Créditos: YouTube/Netflix Latinoamérica

Construye una nueva identidad a base de mentiras. Pero cuando aparece un cadáver bajo la lujosa zona de Seúl, un detective implacable la investiga por todos los medios.

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10. ¿Cómo se traduce este amor?

Mientras viajan por el mundo para grabar un programa de TV, una celebridad y su intérprete tienen dificultades para comunicar lo que sienten. ¿Lograrán hablar el idioma del corazón?

Un intérprete experimentado recibe el encargo de trabajar junto a una celebridad conocida por su carácter impredecible. La misión trasciende la traducción de idiomas, al involucrar la compleja tarea de interpretar y comprender las emociones de la figura pública. La historia plantea si es posible transformar esa conexión profesional en un vínculo personal, traduciendo los sentimientos al lenguaje del amor.