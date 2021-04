Campazzo, íntimo: la bronca por el nivel de su personaje en los videojuegos, el tema argentino que le gustó a Jokic y su fórmula para preparar el fernet

Campazzo y su bronca por cómo lo hicieron en un videojuego

La vuelta de un argentino a la NBA tras el retiro de Manu Ginóbili generó mucha expectativa y revuelo por conocer más de Facundo Campazzo y de los Denver Nuggets, franquicia que apostó por su talento tras brillar y conquistar España y Europa con la camiseta del Real Madrid.

Ante este panorama, el equipo de comunicación del base cordobés decidió someter al deportista a un divertido cuestionario, con algunas ocurrentes consultas que enviaron los fanáticos para conocer aún más en profundidad a su ídolo.

Una de las más graciosas fue cuando le consultaron sobre si jugó a la última versión del NBA 2K y el análisis que hacía sobre su personaje. “Al principio, cuando salió, jugué, pero malísimo. Pierdo muchas pelotas…”, soltó entre risas. y Luego, agregó: “Lo veo sin fuerza a ese Facu, le falta un golpe de horno. Pero vamos a trabajar para que suba el ranking”. El ex Murcia y Peñarol de Mar del Plata apareció por primera vez a finales de diciembre con una media de 73, pero a principios de marzo se incrementó a 74.

Pese a que dentro de la cancha parece ser uno más dentro del plantel comandado por Michael Malone, la figura de la selección argentina aún mantiene su timidez. Reconoció que aún no se anima a adueñarse de la música dentro del vestuario y oficial eventualmente de DJ.

Music Sessions 38, de L-Gante junto a Bizarrap, fue uno de los temas que sonó en el Pepsi Center y que llamó la atención del serbio Nikola Jokic, la gran figura de la franquicia de Colorado. “Puse música una o dos veces, cuando había poca gente. Puse un tema de Bizarrap con L-Gante. Yo tiraba el pasito, con el hombrito. A Jokic le gustó y empezó a bailar y seguir el ritmo. Pero fue muy privado. No me animo a poner toda la música que escucho”, soltó.

Facundo Campazzo se encuentra asentado en los Denver Nuggets (AFP)

Otro tema que se ahondó fue la bebida. Aunque puntualizó que ahora suele tomar, cuando le es permitido, un vino; develó que antes era más del fernet. Sobre la fórmula para preparar este famoso trago, explicó: “Le pongo una buena cantidad de hielo, casi hasta el tope. Me gusta que esté bien fresco. La proporción suele ser 20/80 o 30/70 de bebida cola y fernet”.

Facu comentó que solía destacarse en el fútbol y que incluso estuvo cerca de ser federado en voley. “No podía hacer 50 deportes. Hacía natación, básquet, fútbol e iba al colegio. Además, mi mamá tenía que pagar la cuota de cada deporte. En fútbol me iba bien, jugaba de enganche, que era la única posición que conocía. Luego se dieron cuenta y me pusieron de dos. Jugaba en mi categoría y en la que seguía”, esbozó.

Otras frases destacadas:

- Soy un gordito dulcero. Mi permitido es el cheesecake. Del día a día me gusta el pastel de carne que hace Consu (su pareja). En vez de carne usa pavo; y en vez de papa, batata. Es la versión sana del pastel de papa”.

- “Gabi (Deck) estaba estudiando inglés, por ahí nos sorprende. Viene estudiando con el mismo profesor que me enseñó. Quizá nos sorprenda. El entiende, con los americanos del Madrid se hacía entender y lo entendían. Pero es su juego el que va a hablar. Es su manera, tampoco habla mucho. Su juego va a priorizar”.

- “Cuando choqué con Dwight Howard (actualmente en Philadelphia 76ers) me hizo el gesto de bajito. Me indigné con eso. Pero suelen ser esas cosas. Como soy más bajito que el promedio, cuando me hacen un punto en el poste bajo o te agarran un rebote te hacen la seña de muy bajito”.

