Los creadores de ‘South Park’ utilizan la IA para rejuvenecer a los The Rolling Stones

El video dirigido por François Rousselet muestra a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood con apariencia digitalmente rejuvenecida. (YouTube)

The Rolling Stones presentaron el videoclip de su nuevo sencillo “In the Stars”, una producción que recrea la estética de la banda en la década de 1970 mediante tecnología de des-edad digital desarrollada por la empresa Deep Voodoo, fundada por los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone.

El video fue dirigido por François Rousselet y cuenta con la participación de la actriz Odessa A’zion. En las imágenes, el grupo aparece interpretando el tema dentro de un almacén, rodeado por una multitud de seguidores que bailan mientras otros músicos se suman a la interpretación.

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En uno de los momentos del videoclip, A’zion interactúa de forma directa con una versión digitalmente rejuvenecida de Mick Jagger. “¿Estás bromeando? Es mi sueño. Estoy obsesionada con The Rolling Stones. Esto definitivamente estaba en mi lista de cosas por hacer”, afirmó la artista.

Odessa A’zion fue parte del video musical de The Rolling Stones. (Captura de video)

El trabajo visual del videoclip se basa en recreaciones digitales de los integrantes del grupo, mostrando a Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood con una apariencia que remite a su imagen de finales de los años 70.

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La tecnología utilizada ha sido descrita como de rejuvenecimiento digital, con resultados que buscan replicar con precisión su aspecto de esa etapa.

En los créditos de la producción se incluyen dobles de cuerpo para los tres músicos, así como especialistas en inteligencia artificial asociados a Deep Voodoo.

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También aparecen acreditados artistas de deepfake responsables de las versiones digitales de cada integrante de la banda, además de un “AI data wrangler”, encargado del manejo de datos para el proceso de generación visual.

Para la grabación del video, se utilizaron dobles de cuerpo que se parecieran a los integrantes de The Rolling Stones. (Captura de video)

El resultado presenta una recreación de los miembros del grupo en escena con una alta fidelidad visual, aunque en algunos momentos se perciben elementos característicos del uso de tecnología de sustitución facial.

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El proyecto forma parte de una serie de producciones en las que Deep Voodoo ha participado en la creación de efectos digitales aplicados a figuras reconocidas de la industria musical.

Entre los trabajos previos de la empresa se encuentra el video de Kendrick Lamar para “The Heart Part 5” (2022), en el que el rostro del artista fue transformado digitalmente en el de distintas personalidades, incluyendo O.J. Simpson, Kanye West y Kobe Bryant.

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Asimismo, la compañía colaboró en la recreación de la imagen de Billy Joel en el videoclip de “Turn the Lights Back On” (2024), mediante técnicas de rejuvenecimiento digital.

Billy Joel también fue rejuvenecido con esta tecnología en su video “Turn the Lights Back On”. (Captura de video)

Jennifer Howell, ejecutiva de Deep Voodoo, explicó en una entrevista previa los objetivos de la empresa en relación con este tipo de tecnología. “Nuestro objetivo es hacer cine y televisión bellos y cinematográficos que nunca saquen al espectador de la experiencia porque el efecto no se vea bien”, señaló.

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El lanzamiento del videoclip “In the Stars” forma parte de la estrategia de presentación del próximo álbum de estudio de The Rolling Stones, titulado Foreign Tongues. El disco fue anunciado la semana pasada e incluye también el tema “Rough and Twisted”, publicado junto con el sencillo principal.

Según la información difundida por la banda, el álbum tiene prevista su publicación para el 10 de julio.

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