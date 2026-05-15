Ante reclamo por agua potable el gobierno panameño inaugura el anillo hidráulico norte

"Hoy tenemos un anillo hidráulico a tiempo, que tiene la capacidad de recibir más agua", indicó el presidente José Raúl Mulino al inaugurar el anillo hidráulico norte.

Para tratar de paliar el constante reclamo de los panameños por la falta de agua potable en varias regiones del país, la administración de José Raúl Mulino inauguró el llamado anillo hidráulico norte, que busca garantizar el almacenamiento, conducción y distribución del líquido para una población de 7,500 personas.

El proyecto, que inició en mayo de 2018, incluyó la instalación de tanques de reserva y nuevas redes de distribución.

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Con esto, se informó que el anillo hidráulico de norte queda completo con 12 actuaciones en total, llevando agua a más de 200 mil habitantes que por décadas sufrieron limitaciones en el servicio, indica una nota oficial.

Agrega que esto se logró debido al trabajo conjunto entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades).

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“Hoy tenemos un anillo hidráulico a tiempo, que tiene la capacidad de recibir más agua, y en eso es en lo que debemos seguir trabajando, un país que acumule y distribuya eficientemente el agua, un recurso abundante que debe llegar a cada hogar panameño, todos los días de Dios”, destacó el presidente Mulino.

En algunas comunidades de la región de Azuero no se puede beber agua del grifo, por estar contaminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el acto de inauguración se develó la placa de un nuevo tanque de almacenamiento que lleva el nombre de Emilia Sáez, activista comunitaria fallecida, que durante años luchó por lograr agua potable para el área.

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James Bethancourt, viudo de la señora Sáez, agradeció el gesto de haber hecho posible esta obra, que según dijo mantiene vivo el legado de su extinta esposa.

“Cada gota de agua que llegue a esta comunidad será también un reflejo de su amor, de su entrega y de su compromiso con la comunidad”, manifestó Bethancourt.

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Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia y coordinador del Plan Nacional de Optimización del Agua Potable en el país, comentó por su parte que en este proyecto del anillo norte “hay planificación, inversión y trabajo técnico“.

La información oficial señala que en la comunidad de Guarumal se culminó con el 100% de la red de distribución instalada, 5.1 kilómetros de tubería, así como también el 100% de la línea de impulsión desde la estación de bombeo de la población de Caimitillo, 700 metros de tubería.

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Un recurso abundante en el país no llega a cada hogar panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añade que en Caimitillo se rehabilitó la estación de bombeo, reemplazando tanto los equipos electromecánicos como los sistemas de control con tecnología de punta.

Se reemplazaron dos tanques inoperativos de 10 mil y 15 mil galones por dos tanques de 30 mil galones cada uno, aumentando la capacidad de almacenamiento y eficiencia del sistema de acueducto de esta comunidad. Esta actuación beneficia a alrededor de 5,100 personas.

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Se hicieron actuaciones en Mocambo Arriba de Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas.

En Mocambo Arriba se culminó con el 100% de la red de distribución instalada (3.8 kilómetros de tubería), se instaló un tanque de acero vitrificado de 115,000 galones para almacenar el agua potable destinada a esta comunidad, beneficiando a más de 1,400 personas.

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En tanto, en Villa Cárdenas se culminó con el 100% de la red de distribución instalada, 5.4 kilómetros de tubería, y se instaló un tanque de acero vitrificado de 115,000 galones para almacenar el agua potable destinada a esta comunidad.

En Panamá son constantes las protestas por la falta de agua potable, y actualmente en la región de Azuero parte de sus habitantes no pueden tomar el líquido que sale del grifo, pues no es potable, debido a la contaminación de sus afluentes, los ríos La Villa y Estivaná.

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