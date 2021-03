El particular posteo de Marcos Rojo tras el insulto de su hermana a Mauro Zárate y la reacción del delantero

(Instagram Marcos Rojo)

Todo lo que pasa en Boca transciende y repercute. Más en tiempos donde se dieron algunas internas entre sus jugadores. En el último partido donde el Xeneize se impuso 3-0 a Defensores de Belgrano por los 16vos de la Copa Argentina, se dio otra situación particular entre Marcos Rojo y Mauro Zárate, que se sumó a la polémica por el insulto de la hermana del defensor al delantero, por no dejarlo patear el penal en su debut como titular. En esta oportunidad, la historia siguió con un posteo de uno hacia otro en el que se pretendió aportar armonía y buen clima, pero que también llamó la atención.

Es una publicación de Instagram acompañada de una foto donde Rojo acomoda la pelota para patear un tiro libre y Zárate le dice algo tapándose la boca. En su posteo, el zaguero lo mencionó a Mauro y puso el emoji de la boca tapada y luego otro riéndose. El ex jugador de Vélez le respondió de igual manera con el emoji de carcajada. ¿Habrá querido redimirse Marcos por lo que pasó con su hermana, cuyo exabrupto se volvió viral?.

Mica Rojo grabó algunas imágenes en vivo mientras observaba la acción entre Boca y Defensores y previo a que Zárate convirtiera el 1-0 de penal, se le escapó un insulto. “Que patee Marcos el penal, la conch...”, mencionó cuando vio que no era su hermano el encargado de ejecutar la pena máxima. Y remató frente a la imagen de Zárate: “Daaa, puto”.

Hermana de Marcos Rojo insulta a Mauro Zárate

Rojo jugó este miércoles su primer partido como titular en Boca luego de su debut en el Superclásico, en el que ingresó desde el banco de los suplentes. En el cotejo por la Copa Argentina, el subcampeón mundial con la selección en Brasil 2014 disputó 56 minutos, estuvo cerca de marcar un gol de cabeza después de un tiro de esquina, aunque también estuvo al límite de cometer un penal tras pegarle un manotazo en la cara a un delantero rival en el borde del área.

A veces las publicaciones por redes sociales y más en Instagram donde siempre se acompaña una imagen puede no ser del todo clara. En esta ocasión ambos no escribieron nada, solo pusieron esas figuras. Si de verdad fue por lo que pasó con la hermana del ex futbolista del Manchester United, al menos hay que reconocer que la aclaración o el descarte de cualquier problema con Zárate se hizo a las pocas horas.

Diferente fue lo de Carlos Izquierdoz y Frank Fabra, que recién tres días más tarde salieron a aclarar que no quedaron rencores luego de lo que pasó en el último partido de la Copa de la Liga donde la derrota ante Talleres de Córdoba no fue lo único que se robó la atención. El cachetazo del colombiano al capitán Xeneize generó controversia y hasta llegó a trascender una posible sanción hacia ambos. Pero el tema no pasó a mayores y en el viaje hacia el Estadio Único de La Plata, ahora rebautizado Diego Armando Maradona, el Cali publicó una foto con su compañero y escribió “aquí no ha pasado nada...”.

Zárate, más allá del gran partido que tuvo ante El Dragón, donde convirtió dos de los tres goles (ambos desde los doce pasos), también estuvo en el centro de la escena ya que tuvo que aclarar qué le dijo Franco Soldano luego de que le ofreció patear uno de los dos penales. “Franco decidió que lo patee yo. Como él hace un trabajo increíble, era lindo que patee el penal y pueda convertir, pero se dio así”, explicó en diálogo con TyC Sports.

Fue otra circunstancia rara ya que algo por lo que se lo critica a Soldano es que no convierte goles siendo un delantero. Y poder marcar un tanto, al menos de penal, hubiese sido reconfortante para el ex atacante de Unión de Santa Fe.

Boca ganó, pero no se habló mucho de su victoria ni hasta se promovió el análisis de un eventual Superclásico en octavos de final de la Copa Argentina si River vence a Atlético de Tucumán. Un buen resultado a veces no puede tapar ciertas situaciones raras como las que vienen protagonizando algunos de sus jugadores. Es un síntoma que los logros en la cancha no siempre oculta todo lo que pasa en el vestuario.

